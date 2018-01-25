 Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности открыт в Киеве, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ в 2017 году получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

"В прошлом году специалисты Службы зафиксировали и отбили более 50 кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A, - сообщил Грицак.

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Основное направление хакерских кибератак направлено на системы и объекты критической инфраструктуры нашей страны, правительственные и банковские учреждения. Сотрудники Службы установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак, ведь спецслужбы РФ сделали Украину своеобразным полигоном для отработки хакерских атак на другие страны.

Ключевыми возможностями Центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия.

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При поддержке международного сообщества в Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский. Принципиальным аспектом работы ситуационного центра будет его открытость для сотрудничества со всеми субъектами обеспечения кибербезопасности: учреждениями, организациями, предприятиями и профильными специалистами.

Ситуационный центр готов оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям. "Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", - заверил глава СБУ.

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