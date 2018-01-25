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 Политика Украины
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Все про:СБУ (12078) хакер (649) Грицак Василий (309) кибербезопасность (237)

 Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности открыт в Киеве, - СБУ. ВИДЕО

В Киеве председатель СБУ Василий Грицак открыл Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ в 2017 году получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

"В прошлом году специалисты Службы зафиксировали и отбили более 50 кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A, - сообщил Грицак.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Государство не может защитить нас в кибервойне, – основатель M.E.Doc Линник

Основное направление хакерских кибератак направлено на системы и объекты критической инфраструктуры нашей страны, правительственные и банковские учреждения. Сотрудники Службы установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак, ведь спецслужбы РФ сделали Украину своеобразным полигоном для отработки хакерских атак на другие страны.

Ключевыми возможностями Центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия.

Также читайте: Разведка США обнаружила причастность РФ к кибератакам в Украине летом 2017 года, - WP

При поддержке международного сообщества в Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский. Принципиальным аспектом работы ситуационного центра будет его открытость для сотрудничества со всеми субъектами обеспечения кибербезопасности: учреждениями, организациями, предприятиями и профильными специалистами.

Ситуационный центр готов оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям. "Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", - заверил глава СБУ.

Читайте: Хакеры взломали сайт управления юстиции в Одесской области. Киберактивисты говорят о сотнях гигабайт информации в свободном доступе

Источник: https://censor.net.ua/v3046664
 
 
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Это будут выявлять тех агентов кримля, кто не радуются лолитиному отдыху?
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Теперь быстрее их захавываете? С голодухи-с, лолик?
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Просто вы настолько тупые со своими методичками, что до сих пор не вкурили на чем палитесь.
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Ну не всем же тупо одно и то же корябать за копейки, как ты.
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Это понятно, порохатик. Но вот ты выдал "перл", мол вы палитесь, методички etc. Тебе, нетупому, задали вопрос - в чём палитесь? Что по мнению порохобота, т.е. бывшего рыгобота, это проявляется. У тебя есть вторая попытка проявить свой ай-кью. Первая, как ты видишь, перечитав свой ответ, была неудачной. Итак?
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- айл би бэк.
- сам ты бибэк. я борец за кибербезопастность кличчкоооу!!!
- ай нид е клоуз, е бутс, ну и канашна е байк....
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Кличко изменил этикетку на пиве. Такая отвратительная. Надо было ежё добавить надпись - Дерьмо.
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Я канешно сильно извиняюсь, но у меня вагон сомнений - по поводу!
А шо, Пан Грицак, до 2018 года в мире не было интернета и кибер угроз от тудова не исходило?
Или это просто очередной повод распилить баблишка?
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СБУ в 2017 году получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности. Источник: https://censor.net.ua/v3046664
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ответы! про распил и почему раньше не получалось! иногда полезно читать всю новость, но у ботвы времени нет на такие мелочи
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Ничего не понял.
Ты дал ссылку на цензор. Сам то шо хотел сказать? Скажи своими словами - это лучше всего.
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ТП!!!

1. распил - оборудование и программное обеспечение для работы Центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО
2. почему не раньше - СБУ в 2017 году получила техническое оборудование и программное

можно было б и раньше, и своими силами, но тогда точно РАСПИЛ!!!
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Дорогой, ты мне одно скажи - ты со мной согласен? Или не согласен.
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"дорогой"? да ну нах!

согласен с чем??? ты только вопросы задаешь...

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Потому шо ты на них ни разу не отвечаешь. Всё. Дальше не трудись. Ты мне не интересен.
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Похоже ты только что с реальным ботом общался.
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тогда был диктатор у корыта и полицейское государство, а сейчас демократия, потому все комментарии в т.ч. и здесь надо тщательно мониторить и неугодных либо под Илловайск либо просто садить за.......да при нынешних подходах, за что угодно, есть клавиатура-это товар двойного назначения, ибо такая же в Генштабе.
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Да просто пана Грицака давно уже безопасность в реальном мире не беспокоит. Компутерные игры в голове, понимаете.
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Чтобы прославить своего кремлёвского фюрера,учёные Мордовии и все трудовые коллективы предприятий Мордовии, назвали самую маленькую "Белую моль обыкновенную" в честь Путина
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Пентагон выполнил обещание помочь Украине в плане кибербезопасности.Что ж тут плохого? Зрада чи офшор?
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стэцьков пойду заложу парочку! Ситуация , однако!
Сдам пучок дрыщей гыганутых из исландии великой)))
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Теперь лолитоботы будут в погонах и на гособеспечении.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСитуационный центр обеспечения кибербезопасности открыт в Киеве, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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