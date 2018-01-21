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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:акция (1677) Прага (50) Путин (23461) Чехия (753)

 Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги. ВИДЕО+ФОТО

На Староместской площади в центре Праги 21 января прошла акция Stop Putin, Stop War, посвященная Дню соборности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги 01

Участники акции призвали путем бойкота чемпионата мира по футболу в России усилить давление на Россию, которая оккупировала Крым и поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги 02

"Цель акции - напомнить людям о том, что происходит в Украине. Это форма противостояния лжи и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, интернете и чешскоязычной среде. И мы, украинцы, которые здесь живем, можем рассказать и помочь им разобраться в том, что происходит на самом деле ", - отметила организатор акции Екатерина Скрипник.

Также читайте: До 20 граждан Чехии воевали на Донбассе: дела расследуют по 10, одному наемнику РФ уже предъявили обвинение, - посол Перебийнис

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Мне нравится русская ментальность. Полиции не боюсь. Я преступлений не совершал, а "ДНР" не признана террористической организацией", - чешский наемник Урбанек. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3045684
 
 
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Ха! Домен Putin2024.ru зарегистрирован в 2012. Он будет еще баллотироваться с того света!

https://www.whois.com/whois/putin2024.ru
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они обиделись в предыдущей теме - Письков их кинул...)))
сказал что его не так поняли - и встреч на "Эльбе" не было...
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приятно посмотреть - молодцы!
спасибо, люди добрые!
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.чехи - да , молодцы , как бы европейцы , и помнят российские танки в праге в 1968 году . , а вот нашим дипломатам / климкину - незачет , , необходимо так дипломатить , чтобы .ВСЕ. наши соседи ( за исключением , разумеется , россии-мародера / убийцы-террориста ,,, ) находились в статусе-формате друзей-союзников-спонсоров Украины , , только так , , и не только соседи , но и все остальные штаты , канады , австралии и полинезии
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А почему они все время проходят только в Праге? Потому что там офис Радио Свобода?
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Та пытались, как-то в МАЦЬКВЕ, но 3/4 на хранице завернули, а 1/4 арестовали на подходе к месту сбора! Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги - Цензор.НЕТ 3544
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Не продажные политики, а народ знает цену Хуйлу и помнит оккупацию и подавление "Пражской весны"!

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А тим часом на московії горіла Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
Акція Stop Putin, Stop War відбулася в центрі Праги - Цензор.НЕТ 1738
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ну , , а шо тут странного , , ну , бендеры , зверствуют , терроризируют москалей , , , за воен-вузы взялись , , , лубянке-кремлю приготовиться
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Как-то я в рубрику анекдоты пытался отправить стих

Путин и Ад. Кузнецов.

Однажды в осеннюю хмурую пору
Над морем столб дыма вонючего рос
Гляжу, а на палубе руссокорыта -
Лошадка, везущая хворосту воз

А рядом, лошадку в спокойствии чинном
какой-то хуйло все целует в пупок.
Плешивый, плюгавый, в больших лабутенах
и издали словно усохший х*ек.

Он не прошел модерацию. Наверное, за неприличное слово - Путин...
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Мы провели сегодня такую же акцию протеста в центре Бонна. Могу прислать фото.
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интересно, что там за ложь и неправда идет по чешским каналам? они что там, сепаров поддерживают?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАкция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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