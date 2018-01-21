 Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Участники акции призвали путем бойкота чемпионата мира по футболу в России усилить давление на Россию, которая оккупировала Крым и поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе.

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"Цель акции - напомнить людям о том, что происходит в Украине. Это форма противостояния лжи и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, интернете и чешскоязычной среде. И мы, украинцы, которые здесь живем, можем рассказать и помочь им разобраться в том, что происходит на самом деле ", - отметила организатор акции Екатерина Скрипник.

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