 Акция Stop Putin, Stop War прошла в центре Праги. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Участники акции призвали путем бойкота чемпионата мира по футболу в России усилить давление на Россию, которая оккупировала Крым и поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе.
"Цель акции - напомнить людям о том, что происходит в Украине. Это форма противостояния лжи и большому количеству неправдивой информации в чешских СМИ, интернете и чешскоязычной среде. И мы, украинцы, которые здесь живем, можем рассказать и помочь им разобраться в том, что происходит на самом деле ", - отметила организатор акции Екатерина Скрипник.
https://www.whois.com/whois/putin2024.ru
сказал что его не так поняли - и встреч на "Эльбе" не было...
спасибо, люди добрые!
Путин и Ад. Кузнецов.
Однажды в осеннюю хмурую пору
Над морем столб дыма вонючего рос
Гляжу, а на палубе руссокорыта -
Лошадка, везущая хворосту воз
А рядом, лошадку в спокойствии чинном
какой-то хуйло все целует в пупок.
Плешивый, плюгавый, в больших лабутенах
и издали словно усохший х*ек.
Он не прошел модерацию. Наверное, за неприличное слово - Путин...