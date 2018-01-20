 В центре Киева горит дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

"Горит пятый, шестой этаж с распространением на крышу дома. Это выселеный дом. Существует угроза распространения огня на близлежащие дома", - рассказала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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На месте работают 19 единиц пожарной техники и 72 пожарных. Улица Богдана Хмельницкого полностью перекрыта, прилегающие к ней улицы - частично перекрыты.





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В феврале 2016 года на этом доме произошло обрушение. Под завалами тогда оказались несколько человек. Двое из них погибли.