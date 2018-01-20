 В центре Киева горит дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".
"Горит пятый, шестой этаж с распространением на крышу дома. Это выселеный дом. Существует угроза распространения огня на близлежащие дома", - рассказала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.
На месте работают 19 единиц пожарной техники и 72 пожарных. Улица Богдана Хмельницкого полностью перекрыта, прилегающие к ней улицы - частично перекрыты.
В феврале 2016 года на этом доме произошло обрушение. Под завалами тогда оказались несколько человек. Двое из них погибли.
Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
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Кажется, доигрались...
Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен выступил с требованием в адрес Международной федерацией футбола (ФИФА) ускорить расследование оь употреблении допинга российскими футболистами и отстоанении россиян от соревнований на чемпионате мира 2018 года в России..
«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта. Но футбол - это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты - сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию», - цитирует Свендсена Keir Radnedge.
http://keirradnedge.com/…/norway-to-step-up-pressure-on-fi…/
В общем, все как в песне:
Первый тайм вы уже проиграли,..
Так что с ним уже финита ля комедия.