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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15213) пожар (2972) ГСЧС (1220)

 В центре Киева горит дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12, горит дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

"Горит пятый, шестой этаж с распространением на крышу дома. Это выселеный дом. Существует угроза распространения огня на близлежащие дома", - рассказала спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В центре Киева горит дом 01

На месте работают 19 единиц пожарной техники и 72 пожарных. Улица Богдана Хмельницкого полностью перекрыта, прилегающие к ней улицы - частично перекрыты.


В центре Киева горит дом 02

Также читайте: За сутки в Украине во время пожаров погибли 12 человек, с начала года - 118, - ГСЧС

В центре Киева горит дом 03

В феврале 2016 года на этом доме произошло обрушение. Под завалами тогда оказались несколько человек. Двое из них погибли.

Источник: https://censor.net.ua/v3045603
 
 
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Загорелся Лолын дом?Бим бом..
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Однозначно навмисний підпал. Комусь сильно муляє земельна ділянка в центрі Києва.
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Это тот дом, в котором два года назад обвалилось перекрытие. Тогда хмурили морды боксер и Лолита, и топая ногами, грозились покарать виновных в разрушении памятника архитектуры. Пожар - это логичное продолжение освобождения дилянки
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Конечно нет - у Кличко много забот - "вчера" были куплены НЕподходящие трамваи "Pesa" по тендеру с признаками коррупции, сегодня его подельники дом подпалили, завтра где-то стройку замутят и т.д.
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ну а шо=)))

Сергей Стеблиненко с Кириллом Шрайбером.
27 мин. ·

Кажется, доигрались...
Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен выступил с требованием в адрес Международной федерацией футбола (ФИФА) ускорить расследование оь употреблении допинга российскими футболистами и отстоанении россиян от соревнований на чемпионате мира 2018 года в России..
«Если футбол в России является частью контролируемой правительством допинговой системы, то это исключение стоит рассматривать так же, как и для других видов спорта. Но футбол - это командная игра, нужно понять, в какой степени игроки сборной России задействованы в этом вопросе. Раньше было неясно, насколько российский футбол вовлечен в допинг-скандал. Теперь мы хотим иметь факты - сколько игроков было, и сколько из них вовлечены в эту ситуацию», - цитирует Свендсена Keir Radnedge.

http://keirradnedge.com/…/norway-to-step-up-pressure-on-fi…/
В общем, все как в песне:
Первый тайм вы уже проиграли,..
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П***ц. На такой пожар прислали газельку с кубом воды... Напоминает как вчера в Одессе на вооруженных боевиков прислали участкового с резинострелом...
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Сюда бы фотошоп с лицами " жити по новому " .
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Якщо візьмете до уваги,що Барига з Боксером - слуги фірташа,а Боксер на скандальних будівництвах вже відмітився,як зацікавлена особа....Від фірташа вище по щаблях самі можете когось роздивитися?
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Вчера земельный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США.
Так что с ним уже финита ля комедия.
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Да. Порошенко виноват в уничтожении этого дома. Объясню почему: в Киеве прямое президентское правление и ставленник президента - глава КГГА, Кличко, который отдает своим друзьям-застройщикам землю в Киеве под застройку. Подпал здание - место для стройки.
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Вот бы прокуратура или суд это были или маетки народных депутатов.
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Вася твоими устами глаголит ИСТИНА. надо наверное и им петуха пустить там под Киевом, где их дворцы. пусть там ТРЦ свои строят. У центрі Києва горить будинок - Цензор.НЕТ 8149
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Бідний Київ. Нищиться архітектурна індивідуальність, будується архітектурне сміття.
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Бідний,бо млявий.Гуманізм - це не відпустити злочинця,а ефективно покарати його відповідно злочину.
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лолита своих не бросает. хотя нет, это я его перехвалил и юГику спокойно спать не получится.
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скоро педалька клячко продаст освободившийся участок невиноватому лесику довгому за копеечку малую...
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Лесик и Галюня при Космосе столько земельки себе надавали под Евро-2012 что им хватит на поколений 10 безбедной жизни...
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Мабуть грілися бомжі із паРаші , та й підпалили ненароком 😂
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Киева горит дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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