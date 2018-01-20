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Все про:Головин (14) Одесса (4749) Нацполиция (6738) стрельба (2180)

 КОРД задержал пьяного одессита, стрелявшего из окна по пожилым людям. ВИДЕО

В Одессе 49-летний пьяный мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял по пожилым людям из окна своего дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям преклонного возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", - написал Головин.

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По его словам, пострадавших во время стрельбы нет.

Он сообщил, что мужчина задержан по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

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Источник: https://censor.net.ua/v3045582
 
 
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Та шо таке з тою Одесою ? Шо не гоцки то там .
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Треба дозволити всім зброю і будемо писати про такі випадки кожен день👻
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Чёт там в Одессе с этой непогодой пошло не так!.......
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Плядь , стріляв з воздушки , кидав пітарди КОРД задержал пьяного одессита, стрелявшего из окна по пожилым людям - Цензор.НЕТ 1388 - втихомирювати приїхав спецназ на Кугуарах .
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Так после вчерашнего решили перестраховаться. И правильно сделали.
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А може він родич Мухуїла Япончика🎎
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В Харькове своя специализация - там граждан машинами давят. В Одессе - что ни день, то сафари.
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50 лет... это он видимо из зависти что они уже получают пенсии, а он не сможет из-за гениальной соевой пенс. рехформы? Шютка, шютка.
Руки поотбивать.
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Ощущение такое шо в Одессу Озлобин завезли!
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Сейчас КОРД задействовали,а при убийствах онлайн кто мешал?Теперь люди гроши собирают вдовам.Аваков и его управленцы-преступники!
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Кто видел как корд взламывал подвал после того как сепар мусоров пострелял в Одессе.Ну это ж явная постановка,либо что это за корд.Сбивают дверь и втроем лезут в проем почти одновременно???А если там бы сидел еще один д..б с калашом.Еще три 200.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКОРД задержал пьяного одессита, стрелявшего из окна по пожилым людям. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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