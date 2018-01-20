 КОРД задержал пьяного одессита, стрелявшего из окна по пожилым людям. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Утро. Одесса. Пьяный 49-летний неадекват забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям преклонного возраста. Использовал винтовку калибра 4,6 мм. Вместе с КОРД взяли штурмом. Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику", - написал Головин.

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По его словам, пострадавших во время стрельбы нет.

Он сообщил, что мужчина задержан по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

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