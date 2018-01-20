 Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео телеканала CBS News на странице в Facebook разместил пользователь Mishel Roshe.

"Похороны офицера полиции Пэрриша в Колорадо. Он и ещё четыре полицейских попали в засаду, выехав на вызов. Преступник забаррикадировался в комнате жилого здания. Произвел около ста выстрелов, убив Перриша и ранив его товарищей. Позже стрелок Райли был убит", - написал он.

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