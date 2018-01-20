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 Общество, За рубежом
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Все про:похороны (528) правоохранительные органы (232) смерть (4566) США (13103)

 Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО

Сотни офицеров полиции провожали в последний путь погибшего при исполнении коллегу.

Как передает Цензор.НЕТ, видео телеканала CBS News на странице в Facebook разместил пользователь Mishel Roshe.

"Похороны офицера полиции Пэрриша в Колорадо. Он и ещё четыре полицейских попали в засаду, выехав на вызов. Преступник забаррикадировался в комнате жилого здания. Произвел около ста выстрелов, убив Перриша и ранив его товарищей. Позже стрелок Райли был убит", - написал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Открыт сбор средств для помощи семье погибшего в Одессе офицера полиции Пригарина

Источник: https://censor.net.ua/v3045577
 
 
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таке ставлення до загиблого радує
бо щось Америка останніми часами була занадто поблажливою та байдужою
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Гуня,пошла команда потихоньку гнать на СЩА,смотри какое там отношение

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Ну, как-то так это происходит в нормальных странах! Мы к другим кортежам и перекрытым улицам больше привыкли!
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Скорее о Хамах говорю!
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А у нас кортежи с порохом на Мальдивы.
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порохоботы повылазили на свет. Ну давайте прихвостни барыжные, гавкайте
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Зачем коммент удалил? страшно?
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у вас всьо украла Йуля, только за полляма отдахает Лолита, которая ничего не украла...
логика порохососа...
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Поговаривают, шо если бы Лолита не оттянулась на Мальдивах - путиннападёт.
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у вас лолита
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когда у нас так же будут относиться к полицейским,в первую очередь государство,то и ребята будут понимать как их ценят.А не так,как в комментариях по поводу произошедшего в Одессе,читать было противно,что бы не произошло в нашей стране,в первую очередь вылазят обсиральщики
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сознание порохососов определяет любовь к сладкому
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С нашим быдлом это будет не скоро. Особенно с ватным и окацапленным быдлом и бывшими мусорами, которых бортонули...
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Никаких "бывших мусоров" не бортонули, практически все они восстановились на работе в "новой" полиции.
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а єто для них не аргумент...
главная парадигма порохососов, что пусть петрушка им хоть в глаза ссіт, то божья роса будут говорить.
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вот єтого тоже как в Америке хоронить будем?

Аваковский дегенерат Кива может (на зарплату мусора) себе позволить отдых с бл**дями на Бали!

Перекритий хайвей і кілометровий кортеж: як прощалися із загиблим при виконанні поліцейським у США - Цензор.НЕТ 686
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4000 условных енотов, 5 звезд, сем ночей, все включено-это дорого?
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прикол в том что ГОСУДАРСТВА там не решают никаких проблем в полиции полиция подчиняется муниципалитеттам и шерифа, мэру,губернатору.. у них свои Академии, Школы, Фонды там априори не возможно представить чтобы комисару полиции звонил губернатор или сенатор, конгресмен или Премьер или Президент ,Король и что то там указывал типа разберитесь ,поймайте, доложите... там рядовой полицейский не говоря про детектива может наручники одеть даже самому Президенту не оглядываясь на статус и положение в обществе...
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Ща полицейский встанет из гроба от счастья ...
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Он не встанет, земля ему пухом. Но живые будут гордиться им и гордиться своей работой.
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Если он был бы верующим , то было бы чем гордится .
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В Украине такое будет возможно тогда, когда каждый украинец начнет уважать сам себя и защищать себя. Когда украинец почуствует и покажет свою ценность.
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Такое уже есть, посмотри как встречают погибших из АТО или тебе из мокшанских болот не видать?
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Там є повага до корів. А унаслідок недовіра.
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Морі попередній помилка. В США повага до копів а нас мусорил не поважають. І на те є підстави. По перше сабакову поміняйте.
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и антоху с камандовкой убирите
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Сорі попередній помилка. В США повага до копів а нас мусорил не поважають. І на те є підстави. По перше сабакова
Поміняйте.
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Народа совсем не видно. Там полицаи тоже не с народом?
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..ждём кортеж Путлера..в том же направлении!)))
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їх треба два одразу - один з Путлєором, а другий з його молодшим братом Рошеном
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Саме більше шо дратує , то це маніпулювання громадою .

А почалась ця епопея так :
20.01.18 00:42"Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас"
20.01.18 14:08Открыт сбор средств для помощи семье погибшего
20.01.18 15:09Раскрыты все 5 убийств, совершенные за прошлые сутки в Украине
20.01.18 15:17Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США.



І всьо би да нічого , загинув співробітник поліції , пожурились , похоронили . Така його робота,ризикована. Але ж ні , вони суки хочут щоб люди клякали на коліна , як вклякали коли везли вбитих на Донбаській війні . Хочут стерти різницю , між тими хто захищає країну і тими хто захищає режим .

Поліцейський - це перший претиндент від якого ви можете пострадати , а то і померти якщо захочете відстояти свою честь і гідність .
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Ну, це хіба шо на мордорі ОМОН так будуть хоронити, а плакати будуть як на похоронах сраліна і Ына. Перекритий хайвей і кілометровий кортеж: як прощалися із загиблим при виконанні поліцейським у США - Цензор.НЕТ 5654
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Что и говорить...
Не то что скрепоносцы всрутского мира - памятник НЫИЗВЕСТНОМУ ЫХТАМНЕТУ.
Кто погиб? Чего он там делал? Как его заебашили? - куй его знает - НЫИЗВЕСТНО. Главное шо дорогая неузнает каков у танкиста был ... Ну, вы догадались. Перекритий хайвей і кілометровий кортеж: як прощалися із загиблим при виконанні поліцейським у США - Цензор.НЕТ 9153
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Есть люди и существа. Погибший коп был из первой категории. Rip
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Именно в этом - одно из коренных отличий Западного Мира и евразийской орды.
Свободные Люди чтят погибших Воинов.
Имя каждого Павшего навечно прославлено.

Нация - это Единство свободных уникальных Личностей.
Орда - это биомасса безликих ванек.
Поэтому их стратегически расходуют тысячами и миллионами, а потом безымянно закапывают в массовые могильники.

И да:
Честь и Слава доблестному американскому офицеру.
Praise The Fallen.
Rest In Peace, Zackari Parrish.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПерекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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