 Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео телеканала CBS News на странице в Facebook разместил пользователь Mishel Roshe.
"Похороны офицера полиции Пэрриша в Колорадо. Он и ещё четыре полицейских попали в засаду, выехав на вызов. Преступник забаррикадировался в комнате жилого здания. Произвел около ста выстрелов, убив Перриша и ранив его товарищей. Позже стрелок Райли был убит", - написал он.
бо щось Америка останніми часами була занадто поблажливою та байдужою
логика порохососа...
главная парадигма порохососов, что пусть петрушка им хоть в глаза ссіт, то божья роса будут говорить.
Аваковский дегенерат Кива может (на зарплату мусора) себе позволить отдых с бл**дями на Бали!
Поміняйте.
А почалась ця епопея так :
20.01.18 00:42"Человек, который выполнил свой долг перед каждым из нас"
20.01.18 14:08Открыт сбор средств для помощи семье погибшего
20.01.18 15:09Раскрыты все 5 убийств, совершенные за прошлые сутки в Украине
20.01.18 15:17Перекрытый хайвей и километровый кортеж: как прощались с погибшим при исполнении полицейским в США.
І всьо би да нічого , загинув співробітник поліції , пожурились , похоронили . Така його робота,ризикована. Але ж ні , вони суки хочут щоб люди клякали на коліна , як вклякали коли везли вбитих на Донбаській війні . Хочут стерти різницю , між тими хто захищає країну і тими хто захищає режим .
Поліцейський - це перший претиндент від якого ви можете пострадати , а то і померти якщо захочете відстояти свою честь і гідність .
Не то что скрепоносцы всрутского мира - памятник НЫИЗВЕСТНОМУ ЫХТАМНЕТУ.
Кто погиб? Чего он там делал? Как его заебашили? - куй его знает - НЫИЗВЕСТНО. Главное шо дорогая неузнает каков у танкиста был ... Ну, вы догадались.
Свободные Люди чтят погибших Воинов.
Имя каждого Павшего навечно прославлено.
Нация - это Единство свободных уникальных Личностей.
Орда - это биомасса безликих ванек.
Поэтому их стратегически расходуют тысячами и миллионами, а потом безымянно закапывают в массовые могильники.
И да:
Честь и Слава доблестному американскому офицеру.
Praise The Fallen.
Rest In Peace, Zackari Parrish.