 Дорошенко выхватил оружие и начал вплотную стрелять в сотрудников полиции, - глава Одесской полиции Головин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали на место, они визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал он.

Головин сказал, что сначала ранения получил оперативник - 5 попаданий в грудь, после чего ранения получил водитель в бедро и участковый - ранение в туловище.

Позже началась перестрелка. В это время проезжала скорая и такси. Медики и таксист пытались помочь раненому сотруднику полиции и оттянуть его от места перестрелки.

"Также рядом находился человек 82 года, его данные устанавливаются. По предварительной информации, у него был конфликт с Дорошенко. Он стрелял очередями, выстрелил в своего знакомого, убил его и продолжал стрелять в уже раненых полицейских", - отметил председатель ГУНП в Одесской области.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.