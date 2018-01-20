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Все про:Головин (14) Дорошенко (5) Одесса (4733) стрельба (2168)

 Дорошенко выхватил оружие и начал вплотную стрелять в сотрудников полиции, - глава Одесской полиции Головин. ВИДЕО

В полиции рассказали детали перестрелки между пророссийским активистом-антимайдановцем Валентином Дорошенко и полицией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали на место, они визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал он.

Головин сказал, что сначала ранения получил оперативник - 5 попаданий в грудь, после чего ранения получил водитель в бедро и участковый - ранение в туловище.

Позже началась перестрелка. В это время проезжала скорая и такси. Медики и таксист пытались помочь раненому сотруднику полиции и оттянуть его от места перестрелки.

"Также рядом находился человек 82 года, его данные устанавливаются. По предварительной информации, у него был конфликт с Дорошенко. Он стрелял очередями, выстрелил в своего знакомого, убил его и продолжал стрелять в уже раненых полицейских", - отметил председатель ГУНП в Одесской области.

Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.

Источник: https://censor.net.ua/v3045527
 
 
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Ну и полиция. Разбойник разбирался со знакомым и между делом расстреливал полицию. Троих.
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Не компетентность и бесполезность рехвормированой палиции налицо. А начальство вообще нужно разогнать... послали на перестрелку участкового и следователя... подмогу прислали аж через пол часа...
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населению нужны короткостволы. а у бандитов они и так есть
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Алеша, специально для тебя повторю. Послали следственно-оперативную группу на скандал и взяли участкового. Скорее всего, соседи слышали скандал и вызвали полицию.
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Так и было.
https://dumskaya.net/news/na-novoselskogo-ubili-izvestnogo-lyubitelya-ross-081615/

"Источники «Думской» в правоохранительных органах сообщают, что все началось с конфликта между «сталинистом» Валентином Дорошенко и его гостем - ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.
Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию. На место прибыли участковый и два оперативника из Приморского отдела полиции. Дорошенко начал стрелять и по ним. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый - в грудь.
Также ранен случайный прохожий - работник КУ «Муниципальная стража» Виктор Т., который пытался оказать первую помощь раненому полицейскому."
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Убитый полицейский работал в милиции с 2012 года.
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Авакову спасибо и мог бы заменить Порошенко
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Очень много толковых, знающих, а главное профессиональных людей на сайте сейчас дают оценку полицейским, объясняют, как надо было действовать... Одно плохо, не идут эти люди работать в полицию... Всем сусликам-агрономам-стратегам, ребята, кто если не вы? Помогите стране, родина нуждается в вас...
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Я уже був таким ДУРНИМ в молодості - в міліцію сунувся, тепер держава все виконує як і обітцяла: третій рік ніяк не може пенсію перерахувати, льготи у тих, хто пішли на пенсію за граничним віком перебування на службі, відібрала. Де ж тепер лохів найти, щоб пішли в поліцію працювати? Щоб і їх уже нова влада років через 10-15 через борт кинула. От і бігає Азаров з плакатами про набір в поліцію, дурачків шукає нових.
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Вау, які ми молодці, росія мову через своїх же агентів вивчить.
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дай мне 100 человек, 100 РПГ, 100 АК и по 300 патронов к ним. и я избавлю страну от коррупции и кумовства
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не страшно, что против вас всю армию пошлют, со всеми причандалами, ну разве что ЯО у них нема.. Дорошенко выхватил оружие и начал вплотную стрелять в сотрудников полиции, - глава Одесской полиции Головин - Цензор.НЕТ 4173
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сомневаюсь что 100 человек тебе хватит. У нас только депутатов 450 вооруженных до зубов, а у каждого по 5 охранников, а 700тысяч судей, министров, прокурворов, местных князьков и депутатов+ родственнички... Армия такая бандитов что при желании Рашку захватить могут...
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Я так понимаю ты в эти 700 000 включил также уборщиц, буфетчиц и завхозов?))
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не всі люзерами в школу закінчили , більшість намагається побудувати країну - чесну ! , а не пробиватись в прогнивші контори , щоб якось помститись за свою брутноту .
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А это не мы говорим, что копы лохонулись... А факты говорят - копов перестреляли !
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перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым.

Вооруженный конфликт со стрельбой и посылают не опытных спецов в брониках а участкового..
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Вони вважають українців за дурнів ?
Приїхали затримувати того хто знаходиться у розшуку і навіть не одягнули бронежелетів? Та хер там, вони як "царі", приїхали на виклик сусідів, як на свято, думаючи як завжди що зможуть заробити грошенят із звичайного українця, який випив зайву чарку, а тут сепаратюга дістав зброю і розстрілював іх як собак.
Дніпро, Княжичі, Одеса....
Мусора, якщо ви досі не зрозуміли, то нагадую, країна і люди змінились, або ви виконуєте свої обовязки згідно закону і тим самим отримуєте довіру людей, або вас і надалі будуть розстрілювати як собак і вам будуть співчувати, лише тільки із-за того, що так прийнято.
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Довіри - нуль , тут і добавити нічого , крім злоби за витраченних грошей на пузатих собак
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К кому ты более лоялен - к убитому полицейскому или убитому сеператисту?
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І вас так розстріляють, якщо не в той час не до того підійдете. А взагалі, дайте-но нам приклад, на який рівнятися, в якій країні не вбили, ну хоча б найменше вбили правоохоронців за рік на 1000 осіб?
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бажання гуглити нема , але за останні 16 років в Ірландії не чув про жодного вбивства Гардс , а у вас сепарня кирую
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Проросиски активист антимайдановец
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Ватника и зрадофила,
Одна сучка породила,
Мысли их невольно схожи,
Тексты комментов похожи,
Их невозможно различить,
Пипл жрет, потом мычит.
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Все-таки скотов у нас много. Могли бы и не срать в комментах.
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Ага, мы помолчим, и все хвсе устроит...
Копы "молодцы" и их продолжат стрелять и впредь... Они же не будут "расти над собой" - они же молодцы...
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Я сначала прочитал Порошенко выхватил оружие и начал стрелять. Даже представил.
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Я- ни разу не стрелял в людей. Раз восемь-девять, стрелял в псов, которые пытались сожрать моих котов дворовых, у подъезда. Клянусь, в эти быстро движущиеся, твари- я ни разу не промахнулся. Они визжали и убегали. Успокою собачников: лупил из "Вальтера", где затворная рамка работает как в реальном огнестреле, на что уходит энергия пули. Потому- просто очень больно. Не повреждая шкуры этих тварей. А с этим чертлялом... мне нечего сказать. Захотел пострелять? Пострелял? Умница! Ебанутый, блядь... И фсё...
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Да пошел нахер! Как-то странно тут всё. Полиция знала- чертило не в адеквате. Вызваны- по причине- стрельбы неадеквата. Шо имеем? А трупы. У нас, в Мариуполе, такой был. Полиция сработала отменно. Ни капли крови.
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бажання гуглити нема , але за останні 16 років в Ірландії не чув про жодного вбивства Гардс , а у вас сепарня кирую

В Германии и Франции постоянно какие то шухеры происходят.
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По всей территории Украины находят кацапские тайники с оружием. А тут в Одессе, идейный сепар с самопальным оружием бегает - может кремль координаты не те дает ))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДорошенко выхватил оружие и начал вплотную стрелять в сотрудников полиции, - глава Одесской полиции Головин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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