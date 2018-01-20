 Дорошенко выхватил оружие и начал вплотную стрелять в сотрудников полиции, - глава Одесской полиции Головин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.
"Нами установлено, что перед задержанием разыскиваемого гражданина возник громкий конфликт между Дорошенко и его знакомым. На место, указанное в сообщении, выехала следственно-оперативная группа в составе трех человек. Когда они приехали на место, они визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, пытались проверить его документы. Дорошенко выхватил, предварительно, автоматическое огнестрельное оружие и вплотную начал стрелять в сотрудников полиции", - рассказал он.
Головин сказал, что сначала ранения получил оперативник - 5 попаданий в грудь, после чего ранения получил водитель в бедро и участковый - ранение в туловище.
Позже началась перестрелка. В это время проезжала скорая и такси. Медики и таксист пытались помочь раненому сотруднику полиции и оттянуть его от места перестрелки.
"Также рядом находился человек 82 года, его данные устанавливаются. По предварительной информации, у него был конфликт с Дорошенко. Он стрелял очередями, выстрелил в своего знакомого, убил его и продолжал стрелять в уже раненых полицейских", - отметил председатель ГУНП в Одесской области.
Как сообщалось, ранее советник начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что во время перестрелки с преступником в центре Одессы были ранены трое полицейских, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Преступник был ликвидирован. Перестрелка произошла во время работы участкового и оперативника, разыскивавших скрывшегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.
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В настоящее время правоохранители продолжают спецоперацию в Одессе. "Полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы", - добавил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Как стало известно позже, от полученных ран в больнице скончался офицер полиции Сергей Пригарин.
https://dumskaya.net/news/na-novoselskogo-ubili-izvestnogo-lyubitelya-ross-081615/
"Источники «Думской» в правоохранительных органах сообщают, что все началось с конфликта между «сталинистом» Валентином Дорошенко и его гостем - ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.
Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию. На место прибыли участковый и два оперативника из Приморского отдела полиции. Дорошенко начал стрелять и по ним. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый - в грудь.
Также ранен случайный прохожий - работник КУ «Муниципальная стража» Виктор Т., который пытался оказать первую помощь раненому полицейскому."
Вооруженный конфликт со стрельбой и посылают не опытных спецов в брониках а участкового..
Приїхали затримувати того хто знаходиться у розшуку і навіть не одягнули бронежелетів? Та хер там, вони як "царі", приїхали на виклик сусідів, як на свято, думаючи як завжди що зможуть заробити грошенят із звичайного українця, який випив зайву чарку, а тут сепаратюга дістав зброю і розстрілював іх як собак.
Дніпро, Княжичі, Одеса....
Мусора, якщо ви досі не зрозуміли, то нагадую, країна і люди змінились, або ви виконуєте свої обовязки згідно закону і тим самим отримуєте довіру людей, або вас і надалі будуть розстрілювати як собак і вам будуть співчувати, лише тільки із-за того, що так прийнято.
Одна сучка породила,
Мысли их невольно схожи,
Тексты комментов похожи,
Их невозможно различить,
Пипл жрет, потом мычит.
Копы "молодцы" и их продолжат стрелять и впредь... Они же не будут "расти над собой" - они же молодцы...
В Германии и Франции постоянно какие то шухеры происходят.