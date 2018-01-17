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 Политика Украины
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 Хватит манипулировать законом о деоккупации, - Бурбак. ВИДЕО

Прекратить манипуляции вокруг законопроекта о деоккупации, который рассматривает парламент призвал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Народный фронт".

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Он отметил, что после начала рассмотрения законопроекта в сессионном зале вчера в российских и украинских прокремлевских СМИ начались откровенные манипуляции, которые также поддерживают и некоторые украинские политики.

"Одна из них, вчера якобы не проголосовали за поправку, которой признается "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Хочу немного освежить память этих политиканов. 27 января 2015 года мы уже проголосовали постановление Верховной Рады, где  "ЛНР / ДНР" признаются террористическими организациями", - отметил руководитель фракции.

Он подчеркнул, что в законопроекте №7163, который сейчас рассматривается, уже есть норма о статусе этих так называемых "республик".

"Самое важное просто почитать данный законопроект, в котором предусматривается, что "ЛНР / ДНР" признаются структурными подразделениями оккупационного режима, которые работают в интересах государства-агрессора. Хватит манипулировать и кормить нашу страну различными мусорными фейк", - заявил Максим Бурбак.

Также руководитель фракции "Народный фронт" отметил, что это создает для "ЛНР", "ДНР" и России совсем другие, гораздо более серьезные, правовые последствия.

Он в очередной раз подчеркнул, что фракция "Народный фронт" будет голосовать за законопроект во втором чтении в редакции комитета, где были учтены поправки и от фракций.

"Главная задача документа - признать Россию государством-агрессором и привлечь ее к ответственности в международных судах. За то, что она делает на временно оккупированных территориях", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что некоторые политические силы сознательно затягивают процесс принятия законопроекта, требуя голосовать одни и те же поправки, и выполняют заказ государства-агрессора.

"Во время новогодних праздников, во время колоколов на Кремлевских курантов, при оливье и шубу они получили задание провалить данный документ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он в очередной раз призвал народных депутатов, несмотря на принадлежность к фракции и группе, поддержать законопроект о деоккупации.

Во вторник, 16 января 2018 года, народные депутаты рассмотрели 482 правки из 673, поданных к данному законопроекту.

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

Источник: https://censor.net.ua/v3044907
 
 
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Бурбак закликає сам себе та своїх політичних спонсорів!!!! Дійсно, досить вже маніпуляцій! Потрібен закон про введення Воєнного стану!!!!
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Одна тільки й назва -Народний Фронт,а далі ніФуя нема...
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Тільки 76 народних депутатів проголосували за визнання ЛНР/ДНР терористами!
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***
Депутаты НФ недовольны, поскольку им еще не выдали квартиры за декабрь.
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Хто такое Бурбак? Ааааа это тот у которого хозяим кулявлоб и рейтинг 0%........а скорее минус .....
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Ця гнида - міліонер, що володіє 5 квартирами, 22 автівками, є організатором схеми з незаконної вирубки і вивозу карпатських лісів. Жінка Бурбака- співвласниця Буковинської універсальної біржи, на якій підписуються договори з фірмами посередниками, що перепродають ліс за кордон. Голова митниці у Чернівцях дає "добро" на кордоні з Румунією, є помічником депутата. Фіщук- бізнес -партнер Бурбака володіє низкою фірм посередників за збігом обставин...
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Таки Да! Говорить, як незаймана Шлёндра з карпатських лісів!??
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По-перше, пстанова ВР не нормативно-правовим актом.По-друге, невіглас-маніпулянт Бубрак має пам`ятати, що стаття 85 КУ вказує на те, що визнавати організацію терористичною мають СУДИ , а не ВР. Вас, лицемірних порушників закону і регламенту, давно треба вісх перевішати у Маріїнському парку
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как неосторожно-то... то есть манипулировать по остальным поводам не хватит? Н-да, ну прям по Фрейду, сказано все те, о чем не хотелось говорить
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Рюкзачная ГНИДА вылезла из Собаковской будки!
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Нууу,этот вора о манипуляциях пожалуй знает ВСЁ...
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А в это время папаша этого ублюдка эшелонами лес гонит в Румынию....а Барабака орёт что не лопнет о патриотизме и путлер нападёт.
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"Одна из них, вчера якобы не проголосовали за поправку, которой признается "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Хочу немного освежить память этих политиканов. 27 января 2015 года мы уже проголосовали постановление Верховной Рады, где "ЛНР / ДНР" признаются террористическими организациями", - отметил руководитель фракции.Источник: https://censor.net.ua/v3044907

а що раз назвати терористів терористами (а не торгівельними партнерами) рука не піднімається проголосувати ?
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цікаво,а бурбак й весь НФ проголосував би за такий законопроект

1- визнати рф - державої-агресором, окупантом
2-византи бурбака брехуном й недолюдлиною
3 визнати НФ - фейковою партією...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныХватит манипулировать законом о деоккупации, - Бурбак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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