 Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в эфире "Прямого" социолог Ирина Бекешкина.

"Если такую ​​общую картину давать, украинцы более скептичны, и менее доверчивы. Это имеет свои положительные, свои негативные какие-то вещи. Но мы, можно об этом долго говорить, по многим показателям это показывают, что мы разные все таки с россиянами. Мы не один народ. Мы разные", - сказала Бекешкина.

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