 Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в эфире "Прямого" социолог Ирина Бекешкина.
"Если такую общую картину давать, украинцы более скептичны, и менее доверчивы. Это имеет свои положительные, свои негативные какие-то вещи. Но мы, можно об этом долго говорить, по многим показателям это показывают, что мы разные все таки с россиянами. Мы не один народ. Мы разные", - сказала Бекешкина.
Украинцы в разы умнее, честнее, трудолюбивие, трезвее и чистоплотнее кацапов.
Из теперешних социологов более менее объективная.
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП
каца-сайт лента
Все вірно, чотири роки риго-соєвого бардака оптимізму ні на грам не додали.
Кацапи - це раби, які ніколи незнали що таке свобода і незалежність, вони вірять у сцаря і без піздюліни жити не можуть, їх як скотів використовують у своїх цілях такі як хуйло і йому подібні.
Відверто не зрозумів пасаж Iryna Gerashchenko про те, що начебто Україні не можна розривати договір про дружбу і співробітництво з РФ. Натомість ми, як стверджує перший віце-спікер, мусимо вимагати від РФ його виконання.
Даруйте, пані Ірино, але навіщо дружити з росією, цим споконвічним ментальним гулагом, цирозом цивілізації? Це як дружити з дезинтерією, педикульозом і СНІДом - нерозумно і небезпечно.
Вся наша і не тільки наша історія довела: вимагати чогось від немитих - марна справа, пусте. З ними навіть еволюція не впоралась, то на що можуть розраховувати люди?
Припиняйте цей "примус до дружби". Де сенс посилати дикунам голубів миру, якщо вони їх їдять.
Пусть кацапы друг друга хоть в жопы ебут,мне на этих тварей наплевать.