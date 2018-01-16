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Все про:Россия (67707) социология (344) Бекешкина (84)

 Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина. ВИДЕО

По многим показателям украинцы и россияне не один, а два разных народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала в эфире "Прямого" социолог Ирина Бекешкина.

"Если такую ​​общую картину давать, украинцы более скептичны, и менее доверчивы. Это имеет свои положительные, свои негативные какие-то вещи. Но мы, можно об этом долго говорить, по многим показателям это показывают, что мы разные все таки с россиянами. Мы не один народ. Мы разные", - сказала Бекешкина.

Также читайте: Люди боятся. На оккупированных территориях нельзя провести независимый соцопрос, - Бекешкина

Также читайте: Все меньше украинцев согласны на мир любой ценой, - Бекешкина

Источник: https://censor.net.ua/v3044779
 
 
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Самьіе нескептичньіе и доверяющие власти - лолитоботьі. Значит они кацапьі. Квот ерад демонстрантум Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 6061
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уверен что ублюдки которие топили за ригов, теперь топят за лолиту. Думаю когда когда ту контору вскроют ох и долго их буду п.здить.
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И будет так .
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их меньше обманывают...
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Различие в том, что русские постоянно доверяют одному уроду, а украинцы своих каждый сезон тасуют..
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Но что-то мало козырей в нашей колоде и часто за прикупом лезет в МВФ наша влада.
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А может скептичные и не доверяющии это не лолите , а Саакашвилли ?
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Это еще раз доказывает что мы без скрепы попа гундяя .
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И все?
Украинцы в разы умнее, честнее, трудолюбивие, трезвее и чистоплотнее кацапов.
Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 9207
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Элитные носители скрепного генофонда Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 9569
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К чему эти лишние слова? Украинцы умны в отличие от расеян.
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так им по телеку каждий день срут в голову, такую ахинею несут а они в єто верят))
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Ну не хотят украинцы, всю жизнь, жить по горло в шоколаде..
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От избытка приторных обещаний уже тошнота к горлу подкатывает.
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Скептик - это человек, не доверяющий слухам, распространённой информации, сомнительным идеям, которые сам не проверил на правдивость. Значение слова скептик походит от греческого «skeptikos»
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Директор фонда "Демократические инициативы", украинский социолог, специалист в области политической и электоральной социологии.
Из теперешних социологов более менее объективная.
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кацапы запуганные)))
Сбитый полицейским россиянин сбежал с места ДТП Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 3245 Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 8152



каца-сайт лента



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Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина.

Все вірно, чотири роки риго-соєвого бардака оптимізму ні на грам не додали.
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Українці - це вільні, свободолюбиві, незалежні люди, які віддають своє життя за свободу і незалежність своєї країни.
Кацапи - це раби, які ніколи незнали що таке свобода і незалежність, вони вірять у сцаря і без піздюліни жити не можуть, їх як скотів використовують у своїх цілях такі як хуйло і йому подібні.
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Лучше всех доказывают что мы и кацапы не один народ те, кто отстреливают этих самых кацапов. А всякие слова, это всего лишь сотрясание воздуха.
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так бебешкина это тоже агент кремля с кодовым именем "фантаст" .
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а в чому вона не права? каци - то в3агалі не люди, то тільки вата, а головний у ниx XXXуйло Украинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина - Цензор.НЕТ 9228
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А Бекешкина таки умная тетка! "Украинцы отличаются от россиян, мы - два разных народа". А ведь она права! - подумал я. И поляки отличаются от украинцев! А венгры от поляков! А румыны от французов! А греки от англичан! И все они - разные народы! Да, жаль, что я в свое время не купил диплома о высшем образовании. Такое б щас выдал!
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А вот со стороны, так кажется наоборот.
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Sergii Ivanov

Відверто не зрозумів пасаж Iryna Gerashchenko про те, що начебто Україні не можна розривати договір про дружбу і співробітництво з РФ. Натомість ми, як стверджує перший віце-спікер, мусимо вимагати від РФ його виконання.
Даруйте, пані Ірино, але навіщо дружити з росією, цим споконвічним ментальним гулагом, цирозом цивілізації? Це як дружити з дезинтерією, педикульозом і СНІДом - нерозумно і небезпечно.
Вся наша і не тільки наша історія довела: вимагати чогось від немитих - марна справа, пусте. З ними навіть еволюція не впоралась, то на що можуть розраховувати люди?

Припиняйте цей "примус до дружби". Де сенс посилати дикунам голубів миру, якщо вони їх їдять.
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ну ок)просто не думала,что тупые и злобные значит доверчивые
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А Бекешкина Ирина Эриковна кто по национальности?
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І кому вона це каже? Хіба скепсис та недовіра є ознакою відмінностей народів?
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Сцяти на русню.Якщо комусь по ці пори ще незрозуміло,що українці і зайвохромосомний набір всілякого сброду,який називає себе рюзьге-це абсолютно різні і зі генотипом і за менталітетом народи,то вже давно прийшов час " знятися з ручника".
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Кацапи нiколи народом не були - тому що це стадо козломордих оркiв.
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Скепсис и недоверчивость - не врождённые качества. Чем больше человека нае... обманывать, тем он почему- то недоверчивее становится. Законы психологии такие, знаете ли.
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Нахера сравнивать руских тварей крепостных,с украинцами?
Пусть кацапы друг друга хоть в жопы ебут,мне на этих тварей наплевать.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинцы более скептичны и менее доверчивы, чем россияне, - Бекешкина. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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