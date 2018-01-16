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 Депутаты не поддержали только 2 правки Комитета в законопроект по Донбассу, - Винник. ВИДЕО

Депутаты не поддержали только 2 правки в Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" из 344 правок, предложенных Комитетом по нацбезопансости и обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Комитета Иван Винник сказал журналистам в кулуарах парламента.

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"Мы прошли 344 правки, из которых только две не были поддержаны в редакции Комитета. Они поставлены на подтверждение и пока не нашли поддержки в зале. Остальное осталось в редакции Комитета", - отметил он.

При этом Винник отказался уточнять, о каких именно правках идет речь. Он выразил уверенность, что закон будет принят сегодня. "Ві сами все увидите", - добавил нардеп.

"Когда мы вспоминаем Крым, то в тексте законопроекта это учтено. Резолюция ООН, которую в тексте закона вы можете увидеть, касается проведения незаконного референдума в Крыму, который не признается ни Украиной, ни международным сообществом. Введен принцип mutatis mutandis – все те положения, которые мы проголосуем по Донбассу, с соответствующими изменениями будут действовать и по Крыму.  А главное - во время подготовки в комитете ко второму чтению было выработано то, что мы никоим образом не разделяем ни даты, ни статусы".

По его мнению, все "попытки подать как предательство то, что мы каким-то образом не учли Крым, в полном объеме будут уничтожены в ходе обсуждения".

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Винник назвал данный закон точкой отчета, от которой будут зависеть все дальнейшие  меры по Донбассу политического, финансового и дипломатического характера.

Напомним, сегодня, 16 января, открывая утреннее пленарное заседание Верховной Рады, спикер Андрей Парубий отметил, что свою работу парламент начнет с рассмотрения законопроекта по Донбассу, а после перейдет к блоку вопросов нацбезопасности и обороны.

Источник: https://censor.net.ua/v3044663
 
 
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за чей счет будет банкет реинтеграции? мне просто интересно кто будет заводы ставить и квартиры сепарам строить?
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смотрел трансляцию - правки, в среднем, по 50 голосов набирают. Сколько там в калолиции числится? Или они хотят сказать, что Закон такой идеальный, что и править нечего? Хотя комитет одобрил более 300 правок.
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А как же "принцип mutatis mutandis", если параша агрессор при сохранении "договора о дружбе"? Ой темните.... Депутаты не поддержали только 2 правки Комитета в законопроект по Донбассу, - Винник - Цензор.НЕТ 2512
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Под Радой кипиш,и сразу же обострение ситуации на востоке(никто не звал Вову?)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДепутаты не поддержали только 2 правки Комитета в законопроект по Донбассу, - Винник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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