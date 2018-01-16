 Как проходил конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО занимается реализацией государственной политики в сфере социальной защиты, социальной и профессиональной адаптации ветеранов войны и участников антитеррористической операции, а также в сфере волонтерской деятельности.

Напомним, что в конкурсе победил бывший боец АТО Валентин Манько, который сейчас возглавляет общественную организацию "Единый союз патриотов Украины".

Выступление Валентина Манько.

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Оглашение победителей конкурса комиссией.

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В начале выступления Манько попросили озвучить причины его решения идти на этот конкурс. Он ответил, что со своими боевыми побратимами, участниками АТО создал общественную организацию. По его словам, целью организации было решение ряда вопросов: помощь участникам АТО и реабилитация, получение статуса участника боевых действий и другие. Манько утверждает, что сейчас в этой организации собралось уже очень много людей и она проделала много работы.

"Я делаю в принципе со своей общественной организацией ту же работу, которую осуществляет Государственная служба по делам ветеранов, и я знаю, как это делается, и я умею это делать просто хочу усовершенствовать это уже на уровне государства и обеспечить", - сказал он.

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Член комиссии также попросила Манько выделить три, по его мнению, острейших вопроса в деятельности Госслужбы, которые требуют немедленного решения.

"Первое – это хаос системы. Более 20 министерств-ведомств. То есть наладить систему вплоть до единого государственного окна. Второе – это реабилитация, которая в прошлом году не была проведена никаким образом. И за четыре года войны у нас до сих пор нет ни одного реабилитационного центра. У нас есть какие-то выделенные помещения и тому подобное, но они не работает. И в 2017 году была полностью завалена эта система. Было выделено 25 миллионов на реабилитацию, и 25 миллионов было возвращено назад государству. Вот такая у нас реабилитация. Каждый хочет сделать ее по-своему, и никто не может достичь единого результата", - пояснил он.

Также Манько добавил: "На мой взгляд, необходимо увеличить институциональную дееспособность данной службы и объединить те обязательства, которые разбросаны у нас по разных министерствах и ведомствах в этой одной государственной службе".

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Решение об увольнении по собственному желанию предыдущего председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артура Деревянко принял Кабинет Министров еще 21 июня 2017 года. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство публично обратится к ветеранским организациям с призывом принять участие в конкурсе на должность председателя Госслужбы.

Отметим, в 2015 году заместитель командира "Правого сектора" Манько был замешан в скандале. Как сообщали СМИ, на пресс-конференции он выступил с обвинениями в адрес тогдашнего лидера партии "Укроп", соратника мэра Днепра Бориса Филатова - Геннадия Корбана. Манько обвинил Корбана в совершении ряда преступлений - похищении людей, рейдерстве и вымогательстве денег.

По утверждениям Манько, Корбан был причастен к рейдерским захватам предприятий, похищениям людей, вымогательству денег. Замкомбата “Правого сектора” кроме этого прямо обвинил Корбана в покушении на него.





Также в СМИ была опубликована информация о том, что свои тексты выступлений против Корбана Манько согласовывал с первым заместителем председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко. Так, в интернете были опубликованы фрагменты их переписки, которые обнародовал нардеп Андрей Денисенко. Из переписки следует, что Манько, находясь за границей, согласовывал с Кононенко свой приезд в Украину с тем, чтобы обнародовать информацию о якобы преступлениях Геннадия Корбана. За это он якобы получил личные гарантии от Кононенко относительно того, что он будет освобожден от уголовных преследований. В заявлении "Укропа" также отмечалось, что Манько 12 ноября, в день переписки, сняли с международного розыска.

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Сам Валентин Манько позже заявил, что его почта и страница в Facebook подвергаются хакерским атакам и скоро возможно появление компрометирующих его материалов.