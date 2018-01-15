 Во время пожара в Одессе погибло два человека, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В 00:24 спасателям сообщили о задымлении на 14-м этаже 16-этажного жилого дома по ул. Академика Заболотного. Сразу же на место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

На месте пожара пожарные не смогли попасть в дом из-за закрытой входной двери с кодовым замком и отсутствия консьержа. Поэтому понадобилось некоторое время для того, чтобы пожарные с помощью инструмента смогли самостоятельно открыть дверь. Только после этого они смогли приступить к тушению пожара.

В 01:14 пожар локализовали и в 01:31 ликвидировали. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. В результате возгорания уничтожены личные вещи в квартире на площади 20 м2. На месте происшествия нашли тела двоих погибших. Ими оказались хозяйка квартиры и ее сожитель. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Также смотрите: Пожар в многоэтажке в Подольском районе Киева: пятеро детей спасены, один человек погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж