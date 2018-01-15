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Все про:суд (20269) телефон (173) Безъязыков (44)

 В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства. ВИДЕО

Шевченковский райсуд Киева приобщил расшифрованные телефонные разговоры в качестве доказательства к делу о госизмене, в котором фигурирует полковник Вооруженных сил Иван Безъязыков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"По утверждению прокурора, они (эти разговоры - Ред.) доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны", - отмечается в сообщении.

Как утверждает обвинение, в части разговоров Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – просто упоминается.

"Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", - прокомментировал прокурор Олег Пересада.

Сам подсудимый и его защита отвергают утверждения обвинения.

"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попытка боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", - отметил адвокат Олег Веремеенко.

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Кроме того, Безъязыков попросил предоставить охрану его семье, которой, по его мнению, угрожает опасность.

Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.

Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3044528
 
 
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Не был военнопленным? А то это не было ясно ещё с первых заседаний суда, когда то ли жена этого чепушили, то ли его адвокат ляпнули, что он случайно оказался в форме дырляндцев в комнате, гда допрашивали другого украинского военного, и свободно перемещался по помещению мило переговариваясь с дырляндцами.
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если столько свидетелей, то ты бы согласился на обмен на его месте..? он тоже не слепой..
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Ну ты правильно написал, что история мутная. Но может подумал, что тот кто его видел в подобном статусе не пережил те допросы? ХЗ, но я точно помню, что то ли жена, то ли адвокат на одном из первых судебных заседаний именно случайностью объясняли, почему он свободно перемещался у дыровцев и носил их форму. Ещё тогда подумал, что тупее ничего придумать нельзя было. Нужно было говорить, что ничего такого не было, а они начали подобную муйню нести.
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боюсь, что правды мы никогда не узнаем..
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если в той конторе звания таки продаются, то в одном из самых высоких..
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Литва обнародовала "список Магнитского" из 49 человек, среди которых Бастрыкин и Кадыров. Им запрещен въезд в страну.
http://www.migracija.lt/index.php?-2082536741 …

В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства - Цензор.НЕТ 6923
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так то к гонтарихе..дето у Европе уже..под прикрытием гру..найти сложно будет..
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Жесть? Это СЛАВА презу барыге, кодлу депутатов негодяев, продажным прокурорам, судьям, мусорам; бессловесному стаду, которое называется "народ"!
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3 якого дива? а чом це ви припинили свої "надінтелектуальні" тороxтіння???
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там серіали по усіх канал..йди, дивись..не кумарь тут..
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Минэкономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля "Южтранс".

Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 года опубликован на сайте министерства
Соответствующие приказы министерства вступили в силу 9 декабря 2017 года. Ранее правоохранительные органы Украины подозревали "Южтранс" в вывозе угля с оккупированных территорий Донбасса.
https://bzns.media/media_view/srochno_ukraina_snyala_sanktsii_s_rossiyskoy_kompanii-600375/
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Перелопатил все постановления -не нашел.
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Юга ти записи на єхспєрдізу відправив?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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