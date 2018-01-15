 В деле о госизмене полковника Безъязыкова появились новые доказательства. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"По утверждению прокурора, они (эти разговоры - Ред.) доказывают переход подсудимого на сторону противника в условиях войны", - отмечается в сообщении.



Как утверждает обвинение, в части разговоров Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – просто упоминается.



"Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", - прокомментировал прокурор Олег Пересада.



Сам подсудимый и его защита отвергают утверждения обвинения.



"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попытка боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", - отметил адвокат Олег Веремеенко.

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Кроме того, Безъязыков попросил предоставить охрану его семье, которой, по его мнению, угрожает опасность.



Следующее заседание по этому делу состоится 22 января.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. Безъязыков содержится в СИЗО с декабря 2016 года без возможности освобождения под залог.

Безъязыкова обвиняют в госизмене (ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ). По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области он перешел на сторону террористов "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки. Безъязыков почти 2 года провел в плену наемников РФ и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.