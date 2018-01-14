 Участники Трехсторонней контактной группы от Украины ездят в Минск за свой счет и спят на полу, - Безсмертный. ВИДЕО

Об этом этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Меня поразил волонтерский принцип украинской дипломатии. Это значит, что ты работаешь, но не имеешь ни документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (1995 г., - Ред.), президент Кучма (1994-2005 гг., - Ред.)... ", - сказал он.



По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за собственный счет.



"Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!" - поделился Роман Безсмертный.

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Вместе с этим посол считает, что в Минск все же стоит ездить ради двух вещей - прекращение обстрелов и возвращение пленных украинцев.



Он также рассказал, что главари ОРДЛО чувствуют свою ущербность и понимают, что предали Украину.



"Я почувствовал, что они понимают свою ущербность. Они понимают, что это их катастрофа ... Они понимают, что предали Родину. Очень часто на переговорах, когда надо было ситуацию свести на ноль, я переходил на риторику такую, что вы - предатели Родины, вы уголовники, вы будете отвечать. О какой амнистии вы говорите? После этого, разумеется, никакие переговоры больше не велись", - добавил украинский дипломат.