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 Политика Украины
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 Участники Трехсторонней контактной группы от Украины ездят в Минск за свой счет и спят на полу, - Безсмертный. ВИДЕО

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины не обеспечены необходимыми условиями для проведения переговоров.

Об этом этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Меня поразил волонтерский принцип украинской дипломатии. Это значит, что ты работаешь, но не имеешь ни документов, необходимых для обеспечения этого процесса. Ты не имеешь четких инструкций, как ты должен действовать, ни элементарных условий для обеспечения того, чтобы ты мог бы аргументировать... Вы просто не представляете, какое унижение испытывает там премьер-министр Марчук (1995 г., - Ред.), президент Кучма (1994-2005 гг., - Ред.)... ", - сказал он.

По его словам, все участники переговоров от Украины ездят в Минск за собственный счет.

"Я не знаю, как сейчас, но иногда случались ситуации такие, что люди в посольстве там спали вповалку по 12 человек на полу. Дипломаты! Представители Украины!" - поделился Роман Безсмертный.

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Вместе с этим посол считает, что в Минск все же стоит ездить ради двух вещей - прекращение обстрелов и возвращение пленных украинцев.

Он также рассказал, что главари ОРДЛО чувствуют свою ущербность и понимают, что предали Украину.

"Я почувствовал, что они понимают свою ущербность. Они понимают, что это их катастрофа ... Они понимают, что предали Родину. Очень часто на переговорах, когда надо было ситуацию свести на ноль, я переходил на риторику такую, что вы - предатели Родины, вы уголовники, вы будете отвечать. О какой амнистии вы говорите? После этого, разумеется, никакие переговоры больше не велись", - добавил украинский дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/v3044289
 
 
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'"Я не знаю, як зараз, але іноді траплялися ситуації такі, що люди в посольстві там спали покотом по 12 осіб на підлозі. Дипломати! Представники України!"----можливо технічні працівники.Гниди сплять в 5-зіркових.А це вже зовсім цікаво------''Це означає, що ти працюєш, але не маєш ні документів, необхідних для забезпечення цього процесу. Ти не маєш чітких інструкцій, як ти маєш діяти, ні елементарних умов для забезпечення того, щоб ти міг би аргументувати..''Вони дурненькі?Для чого ж їздити?
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Вони за роки без війни наколядували мільйони... і повинні пожиттєво за свої (тобіш наші) кошти їздити.
"Вони дурненькі?. Для чого Їздити?"... бо на війні можна наколядувати в рази більше!
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Принизливо їм..

Люди і в гірших умовах живуть і працюють.
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Прикольно..... Під час війни з кацапськими псами Україну в мінську представляє Генерал КДБ Марчук, кум Путіна - Медведчук і хрещений батько олігархів України - Кучма !

Слава Україні!
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И все вместе спят на полу.Кто с кем-монетку бросают
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они что не воины, пусть ротом ну их дело вести переговоры, но воины же или цацы(? чего они вообще туда ездят а?( на курорт экстрима или бороться за державу?!(((.
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Можно видео или хотя бы фото ? И медведчук ?!
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Дипломаты! Представители Украины! святые мощи! ьлять

НУ ТАК И ЧТО ЧТО ДИПЛОМАТЫ
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Истинная правда-спят на полу,в туалет бегают под кустики,умываются из лужи а едят из помойки!Все о государстве беспокоятся.Медведчук не даст соврать
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Представил Медведчука, спящего на полу. Спасибо, поржал
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Представил Медведчука, спящего на полу ...

угу - "валєтом" з Кучмою ...а поруч Марчук . Учасники Тристоронньої контактної групи від України їздять до Мінська власним коштом і сплять на підлозі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3252
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розкладушки пускай с собой носят, в Минск, шоб не спать на полу во время проведения переговоров!!!
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из-за того кучмы, геращенке приходится ходить на переговоры в труселях медведчука
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а медведчуку взагалі без них ?
оскільки Марчук (як старий КДБшник) спить не роздягаючись ... раптом том щось Учасники Тристоронньої контактної групи від України їздять до Мінська власним коштом і сплять на підлозі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8211
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та ладно, бедный кучма наа полу, ага, яценюк вторым классом у луценка на свадьбе с госохраной, меньше воровать надо, шакалы
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Так где видео, что *спят на полу*? А то одни блаблабла. Интересно ведь! Голливуд по- беларусски...
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Давайте номер картки. Допоможемо. Адже кучма з мудачуком злидота ще та. Та i патрiоти яких ще пошукати треба.
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Медведчук может использовать свои связи и забронировать ночлежку) В Минске есть и, естественно, бесплатная).
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Могу смело заявить, что теперь я слышал всё! Учасники Тристоронньої контактної групи від України їздять до Мінська власним коштом і сплять на підлозі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2064
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БЕДНЫЕ, НИЩИЕ, ОБОРВАННЫЕ "ДИПЛОМАТЫ". ОСОБЕННО МЕДВЕДЧУК С КУЧМОЙ.
ДЕРЖИТЕ МЕНЯ --- Я ЩА БУДУ РЫДАТЬ!!!!!!!! Учасники Тристоронньої контактної групи від України їздять до Мінська власним коштом і сплять на підлозі, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5329
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчастники Трехсторонней контактной группы от Украины ездят в Минск за свой счет и спят на полу, - Безсмертный. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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