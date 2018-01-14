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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1252) Россия (67690) Донбасс (15176) Тука (500) инфраструктура (102)

 Реальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука. ВИДЕО

На сегодня нет реальной суммы ущерба, нанесенного Донбассу боевыми действиями.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

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"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука.

Он добавил, что в сумму ущерба, которую недавно назвал Кабмин (13 млрд грн), включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.

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Ранее сообщалось, что за время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на сумму 13 млрд грн. Отмечалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7 403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3044283
 
 
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им и придумывать ничего не надо-зовут их так... Реальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука - Цензор.НЕТ 2664
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Відомі- по саму Кубань будуть розраховуватися, не менше.
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Справжня ціна втрат розраховується просто. Береться повна вартість всього, що там є. Більше там нічого не буде. Це вже повністю зіпсована територія, яку відновлять не за наше життя.
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Там ще багато землі, яку зіпсували. Тому вівці можуть потруїтися.
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Земля, заводи, матеріальні цінності - це одне. А люди? Більше 10-ти тисяч? А кожне життя - неповторне, за ним стоять батьки. діти,жінки,чоловіки. друзі, зрештою? А це як оцінити? Чи за кожного нашого убієнного трьох-чотирьох кацапів знищити? Не буде контрибуцій. Платити буде нікому. Згине ця саранча. Як роса на сонці згине.... Горіть пеклі, кацапорилі людиноподібні звірі. А ми своє відновимо. Відбудуємо без вас.
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Дійсно, що грошима людські життя не оцінити. Але приблизно треба брати суму подібну при вбивстві людей рейсу МН 17.
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Яз Вами згідний, Алі. Але погодьтеся, що поки кацапи чуються в силі, вони не заплатять. А коли ж їм прийде гайка, то платити просто не буде чим. Хіба що територіями. І на нафту і газ, як оплату, теж не приходиться розраховувати. Бо як не зірвуть всі нафто-газопроводи і свердловини до бісової мами, то китайці заберуть. Тому будьмо реалістами - наша контрибуція - зникнення кацапстану, як державного утворення біля наших кордонів.
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А реальные доходы ахметова-поошенка от ротердама плюса известны??
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Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, его примет. Иван Петрович Сидоров будет президентом всех. Потому что Иван Петрович Сидоров знает что нужно всем -деньги.Вторым пунктом программы Ивана Петровича Сидорова будет обогащение украинцев.Быстро обогащает торговля оружием, наркотиками, игорный бизнес, проституция, прибыльны туристический и банковский бизнесы. Территорию Донбасса после окончания войны Иван Петрович Сидоров сделает зоной отдыха богатых людей всего мира с правилом любой каприз за ваши деньги. Легализует наркотики как в Голландии, проституцию как в Германии, торговлю оружием и игорный бизнес как в США.
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Еще одной Лолиты Сидоровой страна не выдержит. Так что избирайся где-нибудь в лнр/днр, может повезет. Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 5448
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Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 8728 Не могу. Я ее даже не начинала строить. Это же ваше место жительства.)))) Ты же эту дурню уже сколько постишь, эго свое прилюдно ублажаешь. А то кому-то вроде важно что это за перец ИПСидоров с больными фантазиями. Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 8728
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Ещё один отец родной нарисовался. Всякую лобуду здесь пишет за отца шоколадного. И теперь думает, что может его место занять.
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ФСБ терміново поміняло псевдо агента "лоліта". На "кончіта". Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 7988
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Скоріше два агента 00 псевдопосварилися😸
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Зато вы хорошо посчитали убытки от блокады Донбасса Семенченко и К!!! Да, Тука?
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а ты типа,против,шо эти буебаны нашкодили?в убыток Украине,на пользу врагу.
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гыга, а тот самый главный, который блокаду ришенням РНБО узаконил? Он как? Бубебан тоже? Чы Лолибан?
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а шо оставалось делать по факту?торговать теперь уже с курченкой?когда он отжал мигом национализированные предприятия в результате рудута?или тебе это вспоминать не велено?
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Ты хочешь сказать шо агрессоры были не очень то и агрессивные. И пока кляти Парасюки блокаду не сделали, честно бизнес вели с торговыми партнерами, не нарушая украинского законодательства? От бида с этих шатунов! Честно купеческо слово под сумление поставили. Если бы не они, то агрессор-супостат так и платил налоги. Гады вобсчем Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 4090
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а ты у любимого михуэля спроси,как он торговал с агрессором.мне пофиг,кто с кем торгует.победа в войне-это прежде всего и всегда ресурсы,экономика.

Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 8518
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гыга выступает за торговлю с агрессорами? П.С. А Саакашвили ни к селу, ни к городу вспоминать - это показывать короткую масть типа?
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Гыгу: Да, помним - торговые партнеры Украины были очень недовольны! Прямой убыток.
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Что бы определить реальные убытки надо сперва признать страну (расею)агрессором,а так то просто замыливание глаз,и всеобьемливающая торговля.
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Это не определяется украинским законом. Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
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Хорошо хоть Тука доходы от своей волонтырской деятельности подсчитает.
Убийц Эндрю уже нашел?
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у тебя есть своя цифра по убыткам?озвучь.
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ну,то есть ничего у тебя на эту тему нет.абы ляпнуть...бо тука кацапский врах Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 510
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ты читать умеешь, рыгло? или абы гавкнуть?

там много чего по ссылке, правда записано на гражданскую жену - 2 квартиры, авто. При заработке 67 тыс. 785 грн
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так шо с твоей оценкой ущерба на донбассе? Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 8890
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так шо с твоим умением читать???
Где у меня в комменте про ущерб написано? Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 3702
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тема про ущерб,марина...а твои сплетни читать не собираюсь
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А ты тему в общем комментишь или отвечаешь на мой коммент?
Слабо передергиваешь, гыга Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 1973
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гыга, запости лучше любимого паламаря или какого другого своего любимого лолитобота Реальні збитки Донбасу від російської агресії наразі не відомі, - Тука - Цензор.НЕТ 7843
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***напомнило
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Вот он какой, такой простой
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
А счастье будет если есть в душе покой
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редактор-модератор - клац-клац и на 3 дня в баню
или прокатит?
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А кто убытки будет считать? Медики, шахтеры, учителя, пенсионеры. Может блядь министры обороны, социальники и прочие мордовороты ( украинцы много едят) с зарплатой в месяц от 200 до 370ыс. грн. Польский рокер наработал на 1миллион 200 тыс. грн. в месяц. Нахер с кабинетов и на передок в АТО.
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Мне нравятся убытки от потери Крыма. Как можно сосчитать цену моря или гор. Воздух туда можно включить. Считайте, юристы хреновы.
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так шо,нема убытков,понять и простить кацапню?типа,они моря хотели...
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материальные убытки - ничто(!!!) в сравнении с жизнями украинцев........
как-то так, "товарищ" Тука.......
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На Дамбаце можно ставить крест.
Кто возьмет его под своё крыло восстанавливать и спонсировать - тот лошара никчемный.
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ДИКОЕ ПОЛЕ!!! Все возвращается на круги своя...
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Порахують................. настане час..............
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...К этому времени стала окончательно ясна судьба бывшего сословия самураев. Они не смогли найти себя на пути самостоятельного предпринимательства. Начав свое дело, большинство из них не выдерживало конкуренции, превращаясь в наемную рабочую силу. Зато государственная служба смогла обеспечить им достойное существование. Тем более что при приеме на нее самураям оказывалось предпочтение. По данным за этот год, две трети центрального и префектурального чиновничьего аппарата составляли выходцы из самурайских семей. Среди учителей их было 40 процентов. Основу полиции и армии также составили самураи. В государственный аппарат эти люди вошли вместе со своими ценностями. К их числу следует отнести честность, порядочность, верность, дисциплину, самопожертвование, гордость, нетерпимость, обидчивость, склонность к решению конфликтов силовым путем. Государство Мэйдзи сумело в конце концов интегрировать самураев в новую жизнь, но оно стало государством, в котором основные ценности были выработаны военным сословием. Можно сказать и так: самураи интегрировали государство в свои ценности. Этот факт многое объясняет в последующей истории Японии...
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Пусть это прихвостень, чтл хочет то и считает. США уже четко выразило свою позицию, это убытки УКРАИНЫ. Ваш безальтернативный Минск будет стить миллиарды, и никто Украине их возвращать не будет. Как обычно спокойствие Европы на счет Украины.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРеальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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