 Реальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука.
Он добавил, что в сумму ущерба, которую недавно назвал Кабмин (13 млрд грн), включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.
Ранее сообщалось, что за время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на сумму 13 млрд грн. Отмечалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7 403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.
Убийц Эндрю уже нашел?
там много чего по ссылке, правда записано на гражданскую жену - 2 квартиры, авто. При заработке 67 тыс. 785 грн
Где у меня в комменте про ущерб написано?
Слабо передергиваешь, гыга
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Вот он какой, такой простой
Бухгалтер, милый мой бухгалтер
А счастье будет если есть в душе покой
или прокатит?
как-то так, "товарищ" Тука.......
Кто возьмет его под своё крыло восстанавливать и спонсировать - тот лошара никчемный.