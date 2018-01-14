 Реальные убытки Донбасса от российской агрессии пока не известны, - Тука. ВИДЕО

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Также читайте: Материальные потери Донбасса за время российской агрессии составляют около 13 млрд грн

"Реальных, обоснованных цифр априори никто не имеет, потому что есть такая территория, которую мы сейчас не контролируем. Мы реально не владеем информацией о состоянии недвижимости и объектов инфраструктуры на неподконтрольной (правительству Украины) территории", – отметил Тука.



Он добавил, что в сумму ущерба, которую недавно назвал Кабмин (13 млрд грн), включены только убытки, которые были нанесены объектам инфраструктуры, находящимся на подконтрольной Украине территории.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Газопровод Очеретяное-Авдеевка достраивают, несмотря на обстрелы наемников РФ, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что за время военных действий на Донбассе был нанесен ущерб на сумму 13 млрд грн. Отмечалось, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской обл. насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов. Общая сумма убытков составляла 9 млрд грн. В то же время в Донецкой обл. разрушенными и поврежденными считаются 7 403 объекта. Сумма материальных потерь составляет 4 млрд грн.