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 На Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру. ВИДЕО

В Хмельницкой области похоронили погибшего на Донбассе бойца 57-й бригады Геннадия Вегеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 января, в селе Куриловка Волочисского района Хмельницкой области состоялось прощание со старшим стрелком 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Геннадием Петровичем Вегерой, 1980 года рождения, который погиб 10 января в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва БРДМ-2 на неизвестном взрывном устройстве.

У погибшего остались мать, брат, сестра, жена и трое детей.

Также смотрите: Украинский воин Геннадий Вегера погиб в результате подрыва БМП на фугасе в зоне АТО 10 января. ФОТО

На Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру 01

Сюжет - ТСН

Источник: https://censor.net.ua/v3044207
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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