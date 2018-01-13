 На Хмельнитчине провели в последний путь погибшего на Донбассе воина Геннадия Вегеру. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 13 января, в селе Куриловка Волочисского района Хмельницкой области состоялось прощание со старшим стрелком 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Геннадием Петровичем Вегерой, 1980 года рождения, который погиб 10 января в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва БРДМ-2 на неизвестном взрывном устройстве.

У погибшего остались мать, брат, сестра, жена и трое детей.

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