 "Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ поздравительные слова Порошенко написал в Фейсбуке.

Президент отметил: "В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!"

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Также Порошенко разместил праздничный ролик.

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