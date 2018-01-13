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Все про:поздравление (610) Порошенко (14082) праздник (1398) традиции (17)

 "Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом по юлианскому календарю.

Как сообщает Цензор.НЕТ поздравительные слова Порошенко написал в Фейсбуке.

Президент отметил: "В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!"

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Водіння кози та маланкування", - в центре Киева отметили старый Новый год. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также Порошенко разместил праздничный ролик.

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Источник: https://censor.net.ua/v3044199
 
 
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Ну тут как-то и 60 ванговали, и многие приготовились. Обошлось меньшей кровью.
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Расскажи, милок, как ты готовился, мож твой опыт кому пригодится, щоб не збити копитами.
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В том-то и дело, что меня никто не готовил. Я сам себе набивал шишки, ошибался. Так и выучился, и то не до конца. А что мешает в школе этому обучать? Так должны учить жить, а интернет сейчас - неотъемлемая часть жизни.
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Житель Флоріди Shane Missler у 20 років вийшов на пенсію - зірвав джекпот 450 млн. доларів. В мережі відреагував стримано - Oh, My God!
Його можна поздоровити. Нас будуть поздоровляти доти, поки ми всі не виздихаємо. Ну, крім тих, що втечуть.
Дональда вже другий день довбають за sh**thole nations", кажуть, що він расист. Але так виглядає, що він мав на увазі не тільки Гаїті і Африку.
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Украинский олигарх Ринат Ахметов по состоянию на 11 января 2017 года занимает 385 место в рейтинге Bloomberg ТОП-500 самых богатых людей мира, поднявшись в рейтинге с 439 позиции за год.

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... Именно крестьянам предстояло финансировать реформы нового правительства. Ведь в стране не существовало сколько-нибудь развитой промышленности, повышать налоги на неокрепший торговый капитал власти не хотели. Не брать денег за границей было принципиальным курсом правительства. Хотя в этом году для финансирования аграрной реформы в Лондоне был взят заем, он оказался вторым и последним до конца XIX века. Первый предназначался для строительства железной дороги Токио- Иокогама. Иностранные инвестиции в экономику также не признавались...
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Иногда сочувствие это просто хорошо замаскированное злорадство.
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Педро-гросина команда - далеко не предел мечтаний...
НИЧЬЯ команда не бывает пределом мечтаний.
Озвученные предложения:
Нога Парасюка - прокурор,(она справедливая)?
Язык Саакашвили - премьер, мер, президент,(язык - он ва-а-апще)?
и тд и тп... Это предел???
???
Пс. Осталось вылы кудысь прылаштувать
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...Кто и зачем обнародовал секретный вердикт Краматорского суда по конфискации "общака Семьи" и какие последствия это будет иметь10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года харьковчанину Аркадию Кашкину.https://youtu.be/ughFLQDcI_Q
кіно для дорослих ...
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Я также поздравляю всех украинских правослвов со Старым Новым годом. И особенно староверов, так как моя жёнушка из староверов (иначе откуда бы я знал). Её предки в далёком 1863 году после неудавшегося Литовско-польского востания против царизма были сослани в Литву. Желаю мира и улучения жизни всем жителям многострадальной Украины!
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Всех украинцев и тех кто нас поддерживает с праздником,со старым Новым годом.Удачи,здоровья,силы,счастья и домашнего тепла и уюта,мира.А Порошенко и его семье,желаю такого мира,как сейчас на Востоке Украины.
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На фиг он лезет со своими поздравлениями? Сидело бы себе тихо и не портило настроение напоминанием о своем существовании. Сижу с семьей, отдыхаю, и тут оно, ненавистное, даже в такой день вламывается.
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Яка несподіванка!!!
"В интересах России привлекаю инвестиции". Канал Рустави-2 обнародовал "письма Порошенко" к ФСБ.
https://strana.ua/news/117245-kanal-rustavi-2-obnarodoval-pisma-poroshenko-v-fsb.html
"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко, являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", - написал, в частности, Порошенко.
"Бажаю миру кожній українській родині", - Порошенко привітав українців із старим Новим роком - Цензор.НЕТ 8849
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А, щоб ти здох! Злодій, брехун і лицемір.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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