 "Желаю мира каждой украинской семье", - Порошенко поздравил сограждан со старым Новым годом. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ поздравительные слова Порошенко написал в Фейсбуке.
Президент отметил: "В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!"
Также Порошенко разместил праздничный ролик.
Как сообщает Цензор.НЕТ поздравительные слова Порошенко написал в Фейсбуке.
Президент отметил: "В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!"
Также Порошенко разместил праздничный ролик.
Його можна поздоровити. Нас будуть поздоровляти доти, поки ми всі не виздихаємо. Ну, крім тих, що втечуть.
Дональда вже другий день довбають за sh**thole nations", кажуть, що він расист. Але так виглядає, що він мав на увазі не тільки Гаїті і Африку.
НИЧЬЯ команда не бывает пределом мечтаний.
Озвученные предложения:
Нога Парасюка - прокурор,(она справедливая)?
Язык Саакашвили - премьер, мер, президент,(язык - он ва-а-апще)?
и тд и тп... Это предел???
???
Пс. Осталось вылы кудысь прылаштувать
это как зироу
Маланка ?
кіно для дорослих ...
"В интересах России привлекаю инвестиции". Канал Рустави-2 обнародовал "письма Порошенко" к ФСБ.
https://strana.ua/news/117245-kanal-rustavi-2-obnarodoval-pisma-poroshenko-v-fsb.html
"Не имею отношения к антироссийской кампании Ющенко, являюсь одним из основателей Партии регионов, в интересах России занимаюсь привлечением инвестиций", - написал, в частности, Порошенко.