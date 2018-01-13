 Сеитаблаев о "Киборгах": Будем подаваться на "Оскар" от Украины. ВИДЕО

Об этом заявил режиссер картины Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.
Также Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
Напомним, что общий бюджет ленты - 47 млн грн, почти половина из которых - государственное финансирование. В украинский прокат фильм "Киборги" вышел 7 декабря 2017 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об обороне Донецкого аэропорта в 2014 году в ходе защиты Украины от агрессии России.
Порошенко во время премьеры фильма о защитниках ДАПа заявил: "Название "Киборги" стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина".
Покамест не откатается в кинотеатрах по всему миру,DVD-релиз не делают,во избежание слива в интернет,а экранки в онлайне смотрят только упоротые извращенцы.
Закордонні друзі можуть не хвилюватися.
Ход для популяризации фильма - возможно, и то не факт. Оскара лента не возьмет, так как не тот стандарт. Факт "путло-ху*ло" - прокатит на 80%. Фильм хорош и правилен только для нас, украинцев.
Когда вы смотрели "Патриот" с Гибсоном, сильно вы переживали? Та нет. Восприняли картинку, пережили эмоции - всё! А для американцев - это их история.
Так и с "Киборгами". Для нас - это наше настоящее, а для них - более-менее картинка.
Потому для украинцев в будущем времени "Киборги" должны быть однозначны, должны.
Слава Украине!!!
Это частица истории одного свободолюбивого народа и каждый может воспринимать,
или не воспринимать фильм,-его право. Но вычеркнуть эту историю из жизни этого народа
нельзя,как бы кому-то не хотелось.
Як я був у кіно, зал під час титрів аплодував