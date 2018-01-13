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 Сеитаблаев о "Киборгах": Будем подаваться на "Оскар" от Украины. ВИДЕО

Фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.

Об этом заявил режиссер картины Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

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"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.

Также Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

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Напомним, что общий бюджет ленты - 47 млн грн, почти половина из которых - государственное финансирование. В украинский прокат фильм "Киборги" вышел 7 декабря 2017 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об обороне Донецкого аэропорта в 2014 году в ходе защиты Украины от агрессии России.

Порошенко во время премьеры фильма о защитниках ДАПа заявил: "Название "Киборги" стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина".

Источник: https://censor.net.ua/v3044171
 
 
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ребята, а в двд формате уже вы продаёте (пиратские диски не интересует, я воровством не занимаюс и воровонное не покупаю) или пока только в кинотеатрах
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Пока рано для выпуска на DVD.
Покамест не откатается в кинотеатрах по всему миру,DVD-релиз не делают,во избежание слива в интернет,а экранки в онлайне смотрят только упоротые извращенцы.
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Кримські татари володіють українською мовою. А хто не вміє розмовляти українською?
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Ліниві, байдужі або уражені рашизмом.
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я тоже пока не размовляю українським (но не к одним из перечисленных себя как бы не причесляю, хотя ленивый, ну да признаюсь Сеитаблаев о "Киборгах": Будем подаваться на "Оскар" от Украины - Цензор.НЕТ 7751 ), но уже процентиков на 45-50 понимаю, кстати, то что вот такие как я не размовляю и ваша (не именно твоя а оющем народа)вина на 35-40 процентов, вот сколько вы сами украинской пользуитес
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На своїй роботі українською розмовляю, складаю документи... кожен робочий день. Але на Цензорі по різному.
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Мова про громадян України.
Закордонні друзі можуть не хвилюватися. Сеїтаблаєв про "Кіборги": подаватимемося на "Оскар" від України - Цензор.НЕТ 2753
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Це мені відомо. Але я про "патріотів", що не володіють українською. Я вже не першого кримського татарина бачу, що вільно розмовляє українською.
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секрет дуже простий - тому, що татари це дуже працелюбний та розумний народ. Погано, що українські влади, які були до Порошенка не бачили в них союзників.
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Вчора дивився його інтерв"ю на п"ятому. Розмовляє вільно.
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До речі, на Цензорі попросити опонента розмовляти українською- це розпалювання міжнаціональної ворожнечі і бан з попередженням про деактив.
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А ще Литва висунула Іній з Ванесою Параді про Донбас - українсько-литовсько-французький фільм
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Можно ли где то посмотреть фильм кроме кинотеатров ?
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Согласен , у меня есть домашний , хочу скачать .
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Мабуть тільки в кінотеатрі. А чому не хочете в кінотеатр?
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То здайте пляшки і на квиток вистачить Сеїтаблаєв про "Кіборги": подаватимемося на "Оскар" від України - Цензор.НЕТ 9398
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Нi . При всьому бажанi , вистачило лише на шоколадну медальку .
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Тобто у вас пріорітет шоколадна медалька Сеїтаблаєв про "Кіборги": подаватимемося на "Оскар" від України - Цензор.НЕТ 135
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Достойное кино, это вам не ватные сваты от недалёкого вовки карлика еврейской национальности.
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А если бы тот Вовка-карлик был кацапской национальности, то зашибись, да?
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А коли буде фільм : Іловайський котел , зрада.
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Кому війна , а кому кіно .
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Молодчина Ахтем! Так тримати! Талановитий актер, режисер і сумлінний громадянин, достойний приклад для молоді в Україні. До речі, раджу всім, хто не бачив, подивитись художній фільм з його участю "Хайтарма".
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Не знаю, правильный ли это ход?
Ход для популяризации фильма - возможно, и то не факт. Оскара лента не возьмет, так как не тот стандарт. Факт "путло-ху*ло" - прокатит на 80%. Фильм хорош и правилен только для нас, украинцев.
Когда вы смотрели "Патриот" с Гибсоном, сильно вы переживали? Та нет. Восприняли картинку, пережили эмоции - всё! А для американцев - это их история.
Так и с "Киборгами". Для нас - это наше настоящее, а для них - более-менее картинка.
Потому для украинцев в будущем времени "Киборги" должны быть однозначны, должны.
Слава Украине!!!
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Ну якщо хоче опозоритись і виставити себе на посміховисько.... Це не Оскарівского формату фільм.
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Не формат для Оскара-да. Но опозориться с такой темой не-воз-мож-но !!!
Это частица истории одного свободолюбивого народа и каждый может воспринимать,
или не воспринимать фильм,-его право. Но вычеркнуть эту историю из жизни этого народа
нельзя,как бы кому-то не хотелось.
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Слабенький фильм. На Оскара точно не тянет...
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У гебельс тв (хуйло тв) пердаки порвутся на молекулы
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Ну елки палки... какой "Оскар" , он что не понимает, что до "Оскара" там ОЧЕНЬ ДАЛЕКО !!!!!!!!!
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Б*юсь об заклад, що ті, хто каже, що фільм не тягне на Оскар на 90% не дивились його...

Як я був у кіно, зал під час титрів аплодував
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Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнесСеитаблаев о "Киборгах": Будем подаваться на "Оскар" от Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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