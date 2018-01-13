 Сеитаблаев о "Киборгах": Будем подаваться на "Оскар" от Украины. ВИДЕО

Об этом заявил режиссер картины Ахтем Сеитаблаев в эфире "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

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"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.

Также Сеитаблаев заметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

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Напомним, что общий бюджет ленты - 47 млн грн, почти половина из которых - государственное финансирование. В украинский прокат фильм "Киборги" вышел 7 декабря 2017 года. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об обороне Донецкого аэропорта в 2014 году в ходе защиты Украины от агрессии России.

Порошенко во время премьеры фильма о защитниках ДАПа заявил: "Название "Киборги" стало синонимом мужества, стойкости и патриотизма украинского воина".