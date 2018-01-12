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 Незарегистрированное оружие и листовки антиукраинского содержания, - СБУ провела обыски в организации "охраняющей" УПЦ в Запорожье. ВИДЕО

11 января 2017 сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный" Радомир ".

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "Патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия".

Также читайте: В связи с отказом отпевать ребенка в УПЦ МП в Запорожье начато уголовное производство, - прокуратура

Также читайте: Нацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь" на Хортице и храмы в Запорожье

Напомним, 4 января священник УПЦ МП в Запорожье, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания 2-летнего мальчика, погибшего вечером 31 декабря.

Ребенок погиб в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП.

После этого жители Запорожья начали приносить игрушки в храмы УПЦ МП в знак протеста из-за отказа церкви. Подобные акции прошли в других украинских городах.

В Киеве участники праворадикальной организации С14 устроили акцию возле Киево-Печерской лавры: около 30 человек в балаклавах перекрыли въезд в пещеры и заблокировали шлагбаум.

11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священника УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика.

 

Источник: https://censor.net.ua/v3044122
 
 
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Наконец то собрались духом!Нет,что бы раньше этим поцам яйца выкрутить!
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в Запорожье якась то муйня творится. Порох- ВВеДИ!!!
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хох...не ходите к этим барыгам в платьях Незареєстрована зброя і листівки антиукраїнського змісту, - СБУ провела обшуки в організації, що "охороняє" УПЦ у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 7291 К любым из них. И никаких проблем в принципе.
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Приятно удивлен работой СБУ.
Теперь, надеюсь, дело за реальными уголовными делами и ликвидацией регистрации антиукраинской структуры?!
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Срочно принять на работу к Аброськину! Это его кадры.
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Гиркин был скрывался в Киевско-Печерской Лавре, а поход на Славянск начинался со Святогорской Лавры, где он прятался со своим отрядом и было заранее спрятано оружие.
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В Лавре надо были шмон провести,где главные бесы сидят.
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Святогорскую лавру ещё до майдана охраняли казаки и совсем не запорожские а донские по виду, и вообще там рядом стоит огроменный памятник товарищу Артёму, создателю "донецко криворожской республики" в 1918 году тот же современный лугандон. Московский патриархат это часть империи, одна из скреп.
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Я бы лучше религию в политику не приплетал а то может беда случится и то не предсказуемая а православных у нас большинство людей в стране УПЦ МП .
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все в нас буде добре, на інше навіть не сподівайтесь...
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а запорожские казачки с их мусорным атаманом сашей панченко тоже ещё те гниды сепарские!!! Запорожье только копнуть получше, вотчина нардепа рыга пономарёва ещё та помойка бля...
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А вы кто-атеист или иудей осмелюсь спросить ?
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А Вас щось образило? І оці "атеист или иудей" це увесь список?
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А где склады оружия ? У меня дома тоже такой Калаш имеется но только стреляет одиночкой и зарегистрирован как карабин для охраны жилища.
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А Ви теж брали участь в побитті тих, хто приносив ляльок до храмів МП?
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Вот допустим медаль "патриот россии" у гражданина Украины, формально государство нифига не может сделать, ни лишить гражданства, ни депортировать в рашу, закона нет такого. Но переместить такого гражданина можно по территории Украины например в луганду?
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Если доказана работа на правительство иностранного государства, лишить можно. Но только если то государство согласится представить своё (или уже предоставило). К сожалению, по международному закону апардидом делать нельзя, а жаль.
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Создается такое впечатление,что линия разграничения скоро уже будет и на мирной территории.Гадючник просто кишит и шипит во всех углах.А еще до глубины души становиться обидно отношение президента к свой стране и народу. Сколько слез,страданий,потерь унижений.Почему он молчит.Ну хотя бы выступил с резким заявлением в сторону россии.Хотя бы дал понять,что в таких ситуациях он вместе с людьми,поддерживает и беспокоиться.Ведь человеческий фактор это самое ценное богатство любого государства.Приятно смотреть как лидеры других стран стоят горой за свой народ.На корне пресекают всякие посягательства на мирную жизнь,спокойствие и благополучие своих стран и населения.А наш окружил себя конченной быдлотой,слушает только как деньги шуршат по слепым трастам,смотрит где что можно урвать незаметно,обмануть и хлебнуть еще глоток народной крови.И глубоко плевать на ситуацию и людей.Еще после этого мы его должны уважать.В гробу в белых тапках в видала такого лидера.
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скоро народ сам разберется и вынесет этих московских мразей с Украины Незареєстрована зброя і листівки антиукраїнського змісту, - СБУ провела обшуки в організації, що "охороняє" УПЦ у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5597
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Когда вернут народу Украины наши святыни: Киево - Печерскую и Почаевскую лавры ???
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Московський патріархат - це клоака бісів, попівські потвори, агентурна мережа ФСБ.. яких пора гнати мітлою з гівном з України! Ця вся так звана "церква "на службі у сатани, зняти з них рясу, а там хвости, копита, роги!!!
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Що й треба було довести!!! Ви поїдьте в Почаєвську лавру...там оплот сепарів в рясах на службі РФ- Фсб, а бойовики то монахи...покидьки.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНезарегистрированное оружие и листовки антиукраинского содержания, - СБУ провела обыски в организации "охраняющей" УПЦ в Запорожье. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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