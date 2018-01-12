 Незарегистрированное оружие и листовки антиукраинского содержания, - СБУ провела обыски в организации "охраняющей" УПЦ в Запорожье. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "Патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия".

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Напомним, 4 января священник УПЦ МП в Запорожье, приглашенный ритуальной службой, отказался провести обряд отпевания 2-летнего мальчика, погибшего вечером 31 декабря.

Ребенок погиб в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП.

После этого жители Запорожья начали приносить игрушки в храмы УПЦ МП в знак протеста из-за отказа церкви. Подобные акции прошли в других украинских городах.

В Киеве участники праворадикальной организации С14 устроили акцию возле Киево-Печерской лавры: около 30 человек в балаклавах перекрыли въезд в пещеры и заблокировали шлагбаум.

11 января прокуратура Запорожской области возбудила дело в связи с отказом священника УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика.