Незарегистрированное оружие и листовки антиукраинского содержания, - СБУ провела обыски в организации "охраняющей" УПЦ в Запорожье. ВИДЕО
11 января 2017 сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей пророссийской общественной организации "Союз православный" Радомир ".
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали "Патриот России", пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.
Предварительно установлено и задокументировано, что ОО "Радомир" предоставляла так называемые "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия".
Ребенок погиб в результате падения на него 39-летнего мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Представитель церкви отказался провести ритуал после того, как узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ КП.
Теперь, надеюсь, дело за реальными уголовными делами и ликвидацией регистрации антиукраинской структуры?!