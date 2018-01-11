 Командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники. ВИДЕО

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"На период аннексии Крыма - из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Альшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам" - это не соответствует действительности", - сказал он.



Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонт на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.

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Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре". Также он добавил, что крейсер "Украина", если будет доведен до боеготовности, то перейдет к ВМС. Но в руках РФ остались все комплектующие, а "его переоборудование - это уже устаревший проект".



Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.

Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.