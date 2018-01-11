 Командующий ВМС Воронченко опроверг слова Путина о неисправности оставшейся в Крыму украинской военной техники. ВИДЕО

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"На период аннексии Крыма - из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК "Альшанский". Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был "хлам" - это не соответствует действительности", - сказал он.
Воронченко рассказал, что в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР (были готовы к использованию, БТР требовали ремонт на 15-20%). Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины.
Командующий подчеркнул, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре". Также он добавил, что крейсер "Украина", если будет доведен до боеготовности, то перейдет к ВМС. Но в руках РФ остались все комплектующие, а "его переоборудование - это уже устаревший проект".
Ранее Путин заявил, что РФ готова передать Украине ее военную технику из Крыма. Он подчеркнул, что вся техника "находится в плачевном состоянии". По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.
Напомним, экс-нардеп от партии "Батькивщина" Андрей Сенченко рассказал на заседании суда в Киеве по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, что согласно договоренностей с российскими оккупантами из Крыма планировалось вывести 6170 единиц техники и вооружения.
Он также вспомнил, что тяжело выводили флот. "35 кораблей, катеров и судов удалось вывести, но боевое ядро флота осталось у оккупантов", - заявил Сенченко.
более лицемерной и подлой гниды еще поискать.
мерзкая, лживая, ботоксная тварь.
пускай лучше свое заберет с Донбаса. чмо ботоксное, недомерок.
Jan. 10th, 2018 at 6:10 PM
Не могу обойти стороной тему размещения в оккупированном Крыму второго дивизиона ЗРК С-400 "Триумф". Дело в том, что испытание украинских ракетчиков, в частности высокоточной "Ольхи" так перевозбудили наших гибридных соседей, что они заволновались, как бы хунта не начала обстреливать Крым.
Но больше всего в этой феерии паники мне понравилось заявление севастопольского предателя, депутата Госдумы Дмитрия Белика, о том, что " Любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит!"Да, жестко, бескомпромиссно, решительно! Но, разве три дня назад воздушное пространство оккупированного полуострова не пересекал иностранный объект, а именно БПЛА ВВС США RQ-4A Global Hawk? Причем, так хорошенько прошелся по сухопутной части восточного побережья полуострова с севера на юг и явно гарантировано не был сбит, поскольку вчера продолжал свой полет по привычному маршруту.
Размещение С-400 в Крыму в данном случае сопровождается гипотетической угрозой, что проклятая хунта может атаковать мост или любой объект на территории полуострова. Однако, истинная цель для захватчиков это установление абсолютного контроля за воздушным пространством в черноморском регионе.
Да, можно долго спорить про эффективность данных ЗРК, особенно с оглядкой на сирийский опыт, но мало кто захочет стать тем смельчаком, который в случае обострения ситуации проверит эффективность покрытия комплекса радиусом 400 км. И в определенной перспективе, оккупанты могут себе позволить создать подобие бесполетной зоны, что чревато последующим шантажом.
Jan. 11th, 2018 at 9:58 AM
Продолжают поступать интересные сообщения относительно развития боевых действий в Сирии. Как помните, вчера я писал о том, что в Анкаре приняли решение продлить операцию "Щит Евфрата", которая официально была признана завершенной в марте 2017 года, и развернуть наступление на Африн и Манбидж, как от турок прозвучал новый пассаж.
Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с требованием к России и Ирану остановить наступление в провинции Идлиб. Высказано это было послам двух стран, вызванных в МИД Турции для объяснения своих действий, нарушающих "перемирие" в Сирии.Напомню, что провинция Идлиб входит в зону интересов Анкары и на днях там был размещен ещё один турецкий наблюдательный пункт (четвертый по счету).
Примечательно в этой истории два момента. Первый - наступление ведут правительственные войска, однако в МИД вызвали послов России и Ирана, что в очередной раз доказывает, кто нынче в Дамаске дергает за ниточки тряпичного Асада.
Второй же момент - это вероятное соприкосновение наступающих и подразделений оппозиции, поддерживаемой турками. Ведь до сих пор Турция участвовала в войне ограниченным контингентом, а подобное соприкосновение может её вынудить вступить уже полномасштабно в конфронтацию. А тогда, в спину полетят уже не кинжалы, а ятаганы.
Но вот поясните мне , дураку , почему за четыре года в зРаде так и не принят закон , по которому все имущественные акты в Крыму , принятые за всё время оккупации , считать недействительными с точки зрения Украинской юстиции ???
Ведь сейчас со всех засранных углов Кацапии туда едут ватники и покупают недвижимость !
А Петруччо молчит ...
Ведь и у него есть недвижимость в Кацапии ...
Украине к тому, что раньше было вооружением, а сейчас превращенное кацапами в хлам, вообще не стоит прикасаться. Даже отвечать на этот крысиный писк не стоит. Тем ьолее, что боеприпасы плешивый не хочет возвращать, а лишь металлолом, в который превратилась когда-то боевая техника.
Jan. 11th, 2018
Два дня назад, 9 января, я писал о том, что в сеть были выложены свежие фото российского БДК "Ямал" на которых отчетливо различались серьезные повреждения левого борта корабля. При этом никаких сообщений о происшествии с данным БДК не поступало. Сутки же спустя в ЧФ оккупантов сообщили о том, что БДК получил повреждения в результате столкновения с сухогрузом "Орка-2" в Эгейском море. Что интересно, инцидент имел место 30 декабря, а озвучить его решились лишь сейчас.
Примечательно, о судьбе экипажа в сообщении ин слово, пострадал кто-то или нет. В общем, кого волнуют эти морячки, мамашки ещё нарожают!
Но, куда интереснее другое. Не смотря на то, что корабль получил повреждения, латать его не спешат! БДК "Ямал" остается в строю ведь он принимает участие в так называемом "Сирийском экспрессе" - регулярных поставках техники, оружия и живой силы в Сирию. А ЧФ не может себе позволить поставить один из своих БДК на ремонт, ведь заменить его в "экспрессе" некем. Вот и будут гонять аварийный "Ямал", забитый фанеркой, до тех пор, пока сам не пойдёт на последнем вздохе ко дну.
Согласитесь, история показательна по многим аспектам. По тому, как россияне продолжают неумело и коряво пытаться скрывать разного рода ЧП в их вооруженных силах. По тому насколько им наплевать на жизни людей, ведь про травматизм экипажа в ходе столкновения и словом не обмолвились, но и более того - будут подвергать его опасности и дальше, гоняя аварийный БДК. Ну и конечно оснащение морской сверхдержавы, которая не может поставить на ремонт свой корабль, потому, что заменить его некем, а отправлять танки в Сирию надо продолжать!
К повреждённому борту , согласно инструкции , приложили икону Георгия-Змееборца , и случилось чудо .
Борт отвалился и затонул .
Ремонтировать уже ничего не нужно . Нужно строить новый БДК .
Jan. 11th, 2018 at 2:53 PM
Не успел я буквально на этой неделе обсудить перспективы российского авианосцестроения, приведя как пример скудных возможностей постройки крупных боевых кораблей на верфях России отсутствие отечественных вертолетоносцев, как Министерство обороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) объявили о начале строительства первого УДК. Планируют его заложить на «Северной верфи» в 2020 году, а поставить в 2024-м.
Собственно, сбылась мечта идиота, и не имеющий аналогов в мире российский флот таки наконец-то получит в свое распоряжение вертолетоносец собственного производства, да еще и в столь короткие сроки? Увы, но не стоит пока спешить гибридным соседям откупоривать новую бутылку боярышника!
Прежде всего, разберемся в том, что такое современный вертолетоносец, или же УДК. Это боевые корабли, которые предназначены для осуществления десантирования на сушу моторизованных воинских частей, обслуживания боевых вертолетов, командования приданными подразделениями и оказания помощи раненным. По крайней мере, эти функции выполняют всем известные УДК «Мистраль».
В свою очередь, есть и более специфичные вертолетоносцы, к примеру, такие как японские «Хюга», выполняющие еще и функции эсминца. Однако у всех у них есть одна общая черта, их полное водоизмещение не менее 18 тыс тонн.
Например, если говорить о вертолетоносцах типа «Мистраль», то их максимальное водоизмещение 32 300 тонн. А рекордсменом среди УДК на сегодняшний день является вертолетоносец типа «Америка», водоизмещением 45 700 тонн.
Таким образом, мы получили представлением о том, каких размеров должен быть боевой корабль, дабы полноценно выполнять функции вертолетоносца.
Но, как известно, на сегодняшний день у России нет технической возможности ни на одной из своих верфей вести постройку боевого корабля данного типа водоизмещением больше 20 тыс тонн. И более того, эсминец проекта 23560 «Лидер» до сих пор не заложен на все той же «Северной верфи», из-за технической невозможности постройки корабля водоизмещением 18 тыс тонн, коим он и является.
Одно время даже планировалось перепроектировать этот боевой корабль, доведя его до уровня «большого фрегата».
Однако, в эту бочку гибридной «зрады» недавно было добавлено немного высокодуховной «перемоги», ведь стало известно, что «Северная верфь» развернула модернизацию своих мощностей, дабы построить таки корабли намеченного тоннажа.
Так, что же, эсминцу и вертолетоносцу таки быть? И снова не спешим с выводами!
Модернизация верфи позволит вести полноценное строительство одного корабля и закладку второго. При этом, в первую очередь заложены, согласно планам, будут вертолетоносцы, а потом уже эсминец, которым россияне в своих фантазиях грозят американскому флоту, у которого уже на сегодняшний день в строю 64 эсминца типа «Арли Берк».
Кроме того, хотелось бы в очередной раз напомнить, что строительство боевого корабля меньшего тоннажа и его ввод в строй (что должно произойти в этом году), а именно фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» водоизмещением 4550 тонн, заняло 12 лет. На его коллегу, фрегат «Адмирал флота Касатонов», водоизмещением 5 400 тонн, уже ушло 8 лет, и он до сих пор не в строю.
Собственно, какие выводы можно из этого сделать?
Прежде всего, если Россия и возьмется за строительство своего вертолетоносца, то это будет корабль весьма скромных размеров, как для современных кораблей подобного типа, и явно унаследует общие черты с советским проектом 1123. А это значит, что авиационная группа такого корабля не будет превышать 14-16 летательных аппаратов.
Второй вывод - российский флот еще очень долго не увидит грозу американских эсминцев, не имеющий аналогов в мире «Лидер». Ведь первым дело вертолетоносцы, а эсминец уже потом.
И в заключении… С учетом того, сколько времени уходит у российских судостроителей на постройку кораблей меньших размеров, и более привычных для них, а не столь специфичных как вертолетоносцы, можно только предположить сколько на самом деле у них уйдет времени на завершение работ хотя бы по одному из кораблей данного типа.
А теперь, можно и боярку откупорить!
Помнится, оставляли эти нелюди нам базу в Крыму, так даже унитазы все повыдирали. А ядерные заряды они не хотят нам вернуть?!