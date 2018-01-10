 Пострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

"10 января в 8:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве газового баллона легкового автомобиля без последующего горения. ЧП произошло во время заправки на АГНКС (газозаправочной станции) по ул. Шевченко в г. Шостка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления ГСЧС в Сумской области.

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По предварительным данным, у автомобиля Chery Amulet во время заправки взорвался баллон. В салоне не было ни водителя, ни пассажиров. Пострадал оператор АГНКС 1967 г.р. Его госпитализировали в центральную районную больницу. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще двое пострадавших в результате взрыва - мужчины 1957 и 1996 г. р.







"По прибытии на вызов спасатели обнаружили подтекание топливного бака легковушки, смыли струей воды последствия разлива, после чего подставили емкость для сбора остатков горючего. Дальнейшие действия специалистов Службы спасения сосредоточились на дежурстве на месте взрыва для недопущения возникновения возгораний и в случае необходимости оперативной их ликвидации. В 11:20 эвакуатор отбуксирован автомобиль в безопасное место", - уведомляют спасатели.

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Ликвидировать последствия ЧП помогали три человека личного состава и одна единица спецтехники 4-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте взрыва работала следственно-оперативная группа, которая выясняла обстоятельства и причины происшествия.