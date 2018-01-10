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 Происшествия, Общество
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 Пострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Шостке Сумской области на заправочной станции взорвался автомобиль.

"10 января в 8:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве газового баллона легкового автомобиля без последующего горения. ЧП произошло во время заправки на АГНКС (газозаправочной станции) по ул. Шевченко в г. Шостка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления ГСЧС в Сумской области.

...

По предварительным данным, у автомобиля Chery Amulet во время заправки взорвался баллон. В салоне не было ни водителя, ни пассажиров. Пострадал оператор АГНКС 1967 г.р. Его госпитализировали в центральную районную больницу. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще двое пострадавших в результате взрыва - мужчины 1957 и 1996 г. р.

Пострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС 01
Пострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС 02
Пострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС 03

"По прибытии на вызов спасатели обнаружили подтекание топливного бака легковушки, смыли струей воды последствия разлива, после чего подставили емкость для сбора остатков горючего. Дальнейшие действия специалистов Службы спасения сосредоточились на дежурстве на месте взрыва для недопущения возникновения возгораний и в случае необходимости оперативной их ликвидации. В 11:20 эвакуатор отбуксирован автомобиль в безопасное место", - уведомляют спасатели.

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Ликвидировать последствия ЧП помогали три человека личного состава и одна единица спецтехники 4-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте взрыва работала следственно-оперативная группа, которая выясняла обстоятельства и причины происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/v3043601
 
 
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Китайский автопром вообще лучше не приобретать, а ставить на него ГБО - подписывать себе смертный приговор
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При чём тут китайское авто. Тут наверное гбо было куплено дешёвое и ставили "мастера" по дешевке. Результат налицо.
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левый баллон целый. а машина вхлам. не странно?
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Не хило так разворотило. Я так понимаю в салоне в тот момент никого не было.
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Вспомнились видео краш-тестов китайских авто, где при элементарном столкновении водителю гарантированно настаёт пиздаутюг. Так что все эти амулеты - гов...
...хотя нет, почему говно? Для кацапии - вполне приемлемая машина, пусть вносит посильный вклад в депопуляцию мордвы.
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шо ты пиздишь !! ты посмотри другие краш тесты еще по хуже чем китайцы выглядят .Сам то блядь на чем ездишь на тазике козлосвинособак?
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Экономил на всем, на машине, на ГБО и на обслуживании.
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пожара небыло, просто порвало баллон, как тузик грелку...
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ГБО бывает разное. Такой взрыв возможен только на метане, там 200 атмосфер в балоне. А пропан безопасный. Еще не слышал о подобном от пропана, там всего 20 атмосфер и куча различных клапанов стоит. Решили сэкономить 20% на метане, но потеряли автомобиль... Нужно пропан ставить на легковое авто. Если коммерческое, метан ставят на крышу (автобусы) или подальше от кабины (на грузовиках).
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В сотый раз пишу, не признавал ГБО и не признаю никогда. Экономия денег не стоит жизни...
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Один случай на 10 000000-это не показатель.Все ездят на газу,как иначе в Украине передвигаться?
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И правильно, молодец, так и дальше продолжай. А то развели тут ажиотаж на ГБО, цены на газ растут...
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Заправлявсь бензином, при чому тут газ?
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Заправка метановая. Там давление офигенное.
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Для метана балон має товстішу стінку, ніж той, що на фото.
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Китайцев здесь винить не надо а надо винить тех кто допустил некачественное оборудование в Украину и это касается не только газобалонных установок.Это вам не шмотки.
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Решил заправится до "горлышка" а оно не выдержало и рвануло... Вибух автомобіля на АЗС у Шостці. Госпіталізовано працівника заправки - Цензор.НЕТ 4039
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А вот интересно получит по страховке или нет.
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В цих коментарях немає жодного пояснення причин цієї аварії і висновку спеціаліста, який, хоч трішки, розуміється на різниці заправки автомобіля метаном і зрідженим газом. Автомобілі, які заправляються метаном, на них встановлюється балони, які працють під робочим тиском 200 атм. Згідно правил і норм з техніки безпеки, відповідальність за справність ГБО несе власник транспортного засобу, на якому воно встановлено. Тому, власник авто зобов'язаний своєчасно проходити технічне опосвідчення своєї ГБО, на спеціалізованих СТО. Тобто, проходити опосвідчення балонів пробним тиском, перевірку пористої маси (якість металу) та перевірку на герметичність. Також існує таке поняття, як циклічність (кількість) заправок на яку розраховані балони, крім того, водій зобов'язаний пройти спеціальне навчання на знання правил використання ГБО. Такі правила існували на державних АГНКС, а так, як зараз, з'явилось величезна кількість приватних заправок, які не відомо кому належать, тому і стаються такі прикрі випадки. Цей випадок ще раз зіграє на руку продавцям бадяжного пропан-бутану, як приклад:"Наш газ "безпечніший", заправляйтеся ним". А провина персоналу даної заправки в тому, що в гонитві за клієнтом, вони повністю не дбають про людське життя.
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Скопились пари зрідженого газу, він важчий за повітря.. А "бабахнула" суміш яка накопилася в багажнику де змонтована установка, тому й рознесло багажник.....
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Этот случай может повлечь за собой полный запрет использования газовых установок на легковой транспорт. Уже на автобусы запретили, могут запретить установку и на легковых.
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че ты за бред несешь,олень?)) а когда бензиновые баки взрываются тоже запрет будет?)) отдохни в бане
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скажу как установщик ГБО, ему подсунули левый баллон судя по толщине стенки. ГБО метановое и давление которое закачивают не 200 атмосфер а 160 максимум из-за соображений безопасности. Если бы вы знали какие ЖЛОБЫ приезжают на установку и что просят установить))) Были варианты что привозили проржавевшие почти насквозь торроидные баллоны пропановые. И этим ослам не обьяснишь что это их жизнь. У меня они идут НАКУЙ с б\у оборудованием. Но есть мудаки установщики которые ставят такое дерьмо какое мы увидели на фото
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Цей прикрий випадок є наслідком повного безладу в питанні встановлення ГБО та використання газу, як моторного палива. Відсутні правила за контролем встановлення та використання посудин, що працюють під тиском, які повинні бути законодавчо закріплені.
Не зрозуміле питання сертифікації та контролю установок, адже на Україні не виробляються балони для заправки авто метаном, а імпортні балони (особливо італійські) ввозяться на територію України із списаного устаткування. Щоб навести лад, нам слід запозичити досвід в тих країн, наприклад, Італії, по даному питанню, та перейти на європейські стандарти.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПострадали три человека в результате взрыва авто на АЗС в Шостке, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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