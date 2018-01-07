 Дети Героев Небесной Сотни спели "Колядку для Ангелов". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Инициативу совместно записать колядку выразили дети и младшие братья и сестры Героев Небесной Сотни, ведь именно в Святой Вечер традиционно вспоминают тех, кого нет рядом.

"Колядку дети посвятили Ангелам-Хранителям, которые сейчас находятся на Небесах. Именно эти герои первыми отправились на Майдан защищать собственную страну и украинские ценности. Теперь уже их дети продолжают это дело и вспоминают о погибших во время Революции Достоинства родных - с гордостью и сожалением о тех, кого уже не вернешь. Но тех, кто на собственном примере показал, каким должен быть настоящий украинец", - говорится в сообщении.

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