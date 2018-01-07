 Дети Героев Небесной Сотни спели "Колядку для Ангелов". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.
Инициативу совместно записать колядку выразили дети и младшие братья и сестры Героев Небесной Сотни, ведь именно в Святой Вечер традиционно вспоминают тех, кого нет рядом.
"Колядку дети посвятили Ангелам-Хранителям, которые сейчас находятся на Небесах. Именно эти герои первыми отправились на Майдан защищать собственную страну и украинские ценности. Теперь уже их дети продолжают это дело и вспоминают о погибших во время Революции Достоинства родных - с гордостью и сожалением о тех, кого уже не вернешь. Но тех, кто на собственном примере показал, каким должен быть настоящий украинец", - говорится в сообщении.
Мне стыдно признаться что я проголосовал за такого урода как Ляшко.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=304&v=7LbEdE8M-j8
Мерзко.
Кто "высылает"", или модифицирует на цензоре об этом не кричит.
Гріх сьоогдні матюкатись, а то б я тобі сказав куди тобі нужно)
Соси там себе тунец или леденец. Ума больше и меньше хромосом у тебя все равно не будет.
Земляки.... Одна из многих целей ольгинцев--отвлечь нас от реальной борьбы за свою страну. Я к чему.... Будьте активными не только в интернете Я, не имея особо времени на участие в уличных акциях, помогаю стране деньгами. Десятую часть доходов я отправляю армии, через волонтеров. Нашу работу за нач никто не сделает, помните это.)/
Та плевать на них. Никого они не отвлекают, и ничего не меняют, что эти амёбы вообще поменять могут со своих диванов? Между диваном и жопой доллар не проскочит.(с)
Я тоже здесь не сижу, зайду раз в год, пару придурков зрадофильных, которых здесь с 2014г. все сливают да сливают, или ольгинцев прибудившихся в спам отправлю, и пошел работу-работать...
Вам, кацапам , всерівно чи свято, чи не свято)
Работаєт оно))
Христос народився!!!!!!!!!!!!!!!!!
тест на українця москальске падло не пройшло.
А я ж по людськи привітався!
Все ясно.
Геть кацапе. Гидую я.
Христос народився!
Ну, в приципе, оно и правильно - чего зря ресурсы распылять.