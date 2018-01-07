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Все про:Рождество (221) колядки (6) Небесная Сотня (128)

 Дети Героев Небесной Сотни спели "Колядку для Ангелов". ВИДЕО

Дети Героев Небесной Сотни и Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Лысенко по случаю Рождества Христова спели "Колядку для Ангелов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 5 канал.

Инициативу совместно записать колядку выразили дети и младшие братья и сестры Героев Небесной Сотни, ведь именно в Святой Вечер традиционно вспоминают тех, кого нет рядом.

"Колядку дети посвятили Ангелам-Хранителям, которые сейчас находятся на Небесах. Именно эти герои первыми отправились на Майдан защищать собственную страну и украинские ценности. Теперь уже их дети продолжают это дело и вспоминают о погибших во время Революции Достоинства родных - с гордостью и сожалением о тех, кого уже не вернешь. Но тех, кто на собственном примере показал, каким должен быть настоящий украинец", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3043143
 
 
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Боже милостивий, як гарно, які гарні. Бережи, Боже, дітей наших
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Жалко деток - счастья им!!! Особый цинизм, что эту колядку показывает 5 канал одного из олигархов - кровопийцев Украины....., так и оставшихся при власти не смотря на все ужасные жертвы.....
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То есть Небесная Сотня погибла зря? В стране не произошло радикальных изменений? Ты имено эту мысль нам пытаешься навеять, московский тролль?
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Зачот... 11,80 х 2 Ну и минут на 15 тебя отпустят с работы, ольгинец)
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Самое страшное, что они внушают защитникам на передовой, что они не защищают мирную жизнь Украины, а служат мишенями...
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Зти твари будут гореть в аду. За дела свои подлые.
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В аду будут гореть убийцы и их крышеватели. Законы Божьи не перепишешь на шоколадный манер, шокобоЛт.))) Бог не Антошка, видит немножко....)) Так что тебе в такой день про Ад лучше не вспоминать.)))
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Не правда! Ты таки бульбаш! Наши защитники СВОИМИ ЖИЗНЯМИ защищают нашу мирную жизнь! И пока они там, на передовой, умирают, кто-то в тылу наживается в том числе на их родных и близких! В тылу- КОРРУПЦИЯ, БЕСПРАВИЕ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОДОНКОВ! И это они сами знают!
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ну и мразь же ты, бульба соевая! ох, и мразь...
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Как можно, глядя на детей, постить всякую чернуху?...
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Воно пришелепкувате, не звертай уваги. Зараз я його загоню в спам.
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Рядом с детьми в душе появляется покой и радость, если душа есть, а сегодня ещё такой день...
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Не только. Это когда дети СЧАСТЛИВЫ. В противном случае- боль, обида, слёзв, негодование и желание защитить/восстановить справедливость. Тем более, в ТАКОЙ день.
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Идет саботаж на многих уровнях. Надо выискивать и наказывать саботажников. А ты ругаешь ВСЮ ВЛАСТЬ. Смысл--посеять неверие среди украинцев. Вывод--ТЫ ВРАГ, МОСКАЛЬ
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Ты НЕ МОЖЕШЬ говорить от имени 99,9% украинцев. Ты ничего не "списывал" Ты пишешь именно то, что требует от тебя кремлевская методичка. Знаешь , откуда знаю? Из Библии. " И древо познаешь по плодам его" Ты пытаешься посеять неверие. Твои слова--слова врага. Следовательно, ты враг.
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Или ты преследуешь какие-то другие цели??????? Если да, то какие, объяснись
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Цель одна: жить в правовом, свободном, независимом государстве. Учитывая реки пролитой за это украинский крови, иначе быть и не должно.
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То есть ты считаешь, что сея неверие среди украинцев, ты приближаешь создание правового государства? Не ври о своих целях, вражина. Тебя видно насквозь.
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Отвечу просто соевому идиоту, который живлется за счет коррупции-
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Могу. Читаю комменты здесь на цензоре (штатные шокоботы- не в счет, я их всех знаю прекрасно), тви, езжу в транспорте, общаюсь с друзьями/знакомыми и т.д. Даже те единицы, которые решаются признаться, что голосовали за шоколада, сейчас об этом крепко жалеют.... А недавно вообще был в шоке.)))) В подъезд наш зашли подростки лет 17-18, ждали паренька-соседа. Краем уха слушаю их беседу, пока жду лифт. Так вот деваха одна говорит: я рашеновские конфеты не ем принципиально.))) Прикинь, даже ДЕТИ не едят те конфеты, которыми обжираешься ты!))))
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Ты считаешь, что эти дети не понимают, что делают?
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Конечно, понимают. Поют песню в память о своих отцах-Героях, которые смотрят на них с небес. А дома видят слезы матерей/родственников, которые 4 года таскаются по судам в поисках справедливости. И растут с обидой и чувством несправедливости/ненужности/не ценности жизни каждого отдельно взятого гражданина государству. И не только они. Все дети, которые видят эту несправедливость. Целое молодое поколение украинцев!
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Не приписывай этим детям то, чего они не думают, ольгинец. Не припмсывай украинцам тех мыслей, которых у них нет.
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"ольгинец"- это ты. А точнее, шокобоЛт. Тот, кто оправдывает коррупцию. Что еще хуже. Враг внутренний, циничный и коварный.
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А дети этой сотни видели хоть одного посаженного за убийство ,я бы сказал нынишней властью,хоть одного?Детям нужно ыло спеть панихиду по нынишней власти.
Мне стыдно признаться что я проголосовал за такого урода как Ляшко.
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Ужос! А врачи-вредители товарища Петю травить еще не собирались?
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Не ерничай, ольгинец. Говори по существу.
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А по существу: смените уже пластинку, шоколадинцы. Я, канешно, понимаю, шо у вас семейные династии работников НКВД, но с 1930 года одну и ту же хрень нести про саботажников, вредителей и врагов народа - это перебор.
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1)"Шоколадниц" в стране 52% Именно столько Порошенко набрал голосов на президентских выборах. 2)Какие основания ты имеешь обвинять меня в том, что я из династии НКВДистов?. То, что я пресекаю действия врагов? Или ты считаешь, что сеять неверие и негатив--это дружественные действия?
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Кацап, ты спалился! Лучший президент Украины со времен Богдана хмельницкого - Петр Алексеевич набрал 54,7% голосов.
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Ха-ха-ха!!! "52%"!!!)))))))))))))))))) ШокобоЛт, эта цифра в твоей методичке давно не актуальна. Даже с учтом "орденоносца" Ох*рдовского. Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 8689
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Какие же они светлые! Это и есть Украина!
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Цензор удаляет комменты тех, кто возмущается отсутствием наказания убийц Небесной сотни..... Конечно, главное- красивая картинка, показанная по 5-му каналу.... Пусть убийцы гуляют на свободе и счастливо живут..... Так ведь, Бутусов?
Мерзко.
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vivv номерной придурок, в спам, сумасшедших ольгинцев с зрадофилам.
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Та нет vivvнмерной, это не центр - это украинцы тебя банят за то что ты придурок зрадофилский.
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А сейчас на Цензора, что функция "ответ под сообщением" заблокирована?
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Для тебя- да.
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И, Слава Богу! Меньше вас с "министерских" с десяти аккаунтов темы засирать будете!
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Только в спам могу ольгинцев и придурков зрадофилский отправлять, отвечать на их сообщений (под конкретные сообщением) почему-то не получается.
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Земляки.... Одна из многих целей ольгинцев--отвлечь нас от реальной борьбы за свою страну. Я к чему.... Будьте активными не только в интернете Я, не имея особо времени на участие в уличных акциях, помогаю стране деньгами. Десятую часть доходов я отправляю армии, через волонтеров. Нашу работу за нач никто не сделает, помните это.
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Ага, "отправляешь" ты. Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 3894 Свою шоколадную пайку сам вламывашь. Тем и "борешься за свою страну". Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 3894
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Тебе не понять, продажная душонка. Ты из пресловутых 86% рабсиян. Ты из тех, у кого нет ни принципов, ни ничего святого. И именно потому, что вы беспринципны и продажны, вы обречены.
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Кстати, я высылаю деньги волонтерам под конкретный проект. Один из проектов был изготовление удобных ручек для пулеметов. Надеюсь, что именно из модифицированного мной пулемета будет уничтожен твой друг или родственник, вражина.
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дэбил, чес слово))) Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 4116
Кто "высылает"", или модифицирует на цензоре об этом не кричит.
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А нужно кричать. Хотя бы для того, чтобы подавать пример другим.
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тобі - не нужно)))
Гріх сьоогдні матюкатись, а то б я тобі сказав куди тобі нужно)
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Не высылаешь ты ничего. Не фантазируй. Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 9870 Ибо если бы высылал, за СВОИ кровные и за кровные обедневших (если не сказать, обнищавших) людей, то обязательно озадачился бы вопросом: почему этого не делает государство? Где делись деньги, которые собирались на номер 565 (кажись, не помню точно) и деньги на "Стену"? И еще ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ много таких вопросов. И главный- почему те, кто дает из своих копеек (простые люди) - беднеют, а те, кто ДОЛЖЕН давать (но не дает) за счет государства- отрастил брюхо, пачку, тачку, имение, состояние?
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Государство ДЕЛАЕТ, не ври. Но мои деньги тоже пригодятся. А на твой "главный вопрос" отвечу--- такова, она сука, се ля ва. Иза наличия коррупционеров и предателей во власти мне не помогать своей армии, да? Лососни тунца, лишнехромосомное.
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Ага, "делает". На откатах себе состояние. Из 100% бабок, предназначенных для той же армии, по назначению доходит процентов 20-30, в лучшем случае. Остальное-оседает в карманах. Сетка-рабица за миллиарды вместо "стены"- первое пришедшее на ум доказательство. Сколько расследований журналистских/волонтерских было, всё "враки"- так, шокобоЛт?
Соси там себе тунец или леденец. Ума больше и меньше хромосом у тебя все равно не будет. Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 9752
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Ты не сможешь навязать свои мысли украинцам, лишнехромосомный. Ты не сможешь нам навредить. Ты нам даже чем-то полезен. Например, тем, что те деньги, которые платят тебе, уже невозможно ни вложить в экономику Мордора, ни потратить на войну)
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Конечно, не смогу. Ибо они УЖЕ есть у них. )) "Вам" навредить я тоже не в силах. А вот украинцы с такими мыслями, как у меня,- очень даже смогут.)) А еще сможет Запад- санкциями.))
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И еще. Твоя "ве ля ва"- защищать коррупционеров. За это тебе и выдают пайку леденцов. Писать бред вопреки правде и здравому смыслу. Оправдывать то, что оправдать НЕЛЬЗЯ, при этом "клеймя" несогласных/не слепых. Ну кто ты еще, как не лишнехромосомный или шокоболт? Выбирай.)) Хотя, по сути, это одно и то же.
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/(Alexandr Pavlyukov
Земляки.... Одна из многих целей ольгинцев--отвлечь нас от реальной борьбы за свою страну. Я к чему.... Будьте активными не только в интернете Я, не имея особо времени на участие в уличных акциях, помогаю стране деньгами. Десятую часть доходов я отправляю армии, через волонтеров. Нашу работу за нач никто не сделает, помните это.)/

Та плевать на них. Никого они не отвлекают, и ничего не меняют, что эти амёбы вообще поменять могут со своих диванов? Между диваном и жопой доллар не проскочит.(с)
Я тоже здесь не сижу, зайду раз в год, пару придурков зрадофильных, которых здесь с 2014г. все сливают да сливают, или ольгинцев прибудившихся в спам отправлю, и пошел работу-работать...
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"Отвлекают" вас от чего? Свиней от государственного корыта? Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 8065
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иди работу работай)))
Вам, кацапам , всерівно чи свято, чи не свято)
Работаєт оно))
Христос народився!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тваринко, ти даремно намагаешься вдати з себе українця. Довгі роги видають в тебе москаля.
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от і все!
тест на українця москальске падло не пройшло.
А я ж по людськи привітався!
Все ясно.
Геть кацапе. Гидую я.
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Гарно впавляєшся з гугл-перекладачем, тваринко рязанська)
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ух, як тебе пуцькіного єфрейтора, за дупу взяло)))
Христос народився!
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Ну, для начала "намагаєшся" и "в тобі". Так что, ольгинец, понятно, для чьей "армии" ты "волонтеришь". Діти Героїв Небесної Сотні заспівали "Колядку для Ангелів" - Цензор.НЕТ 6224
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Та по-мойму Ольгинско-Савушкинские и Петю и Вову параллельно обслуживают и вообще из одного центра координируются, судя по повадкам.

Ну, в приципе, оно и правильно - чего зря ресурсы распылять.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоДети Героев Небесной Сотни спели "Колядку для Ангелов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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