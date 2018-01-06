 На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт УПЦ КП, об этом он заявил в приветствии по случаю Рождества Христова.
"Мы желаем, чтобы Господь помог нам избавиться всякого зла, помог нам одержать победу над агрессором", - отметил он.
По словам руководителя украинского православия, Украина победит в этой войне, потому что "правда с нами".
"Потому что правда с нами. А раз правда с нами, то и Господь с нами. И поэтому мы верим, твердо верим в нашу победу. Другого быть не может. Не может быть еще и потому, что ложь никогда в мире не победила правду, потому что с правдой Бог", - отметил Филарет.
С Рождеством Украинцы!!!
Зі Святом Різдва!!!!
кому - шашлики.
кожному - своє.
А вот за это, я бы бил в ебло, сильно и пусть меня забанят за лексику
за це треба бити ногами - і по печінці.