 На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт УПЦ КП, об этом он заявил в приветствии по случаю Рождества Христова.

"Мы желаем, чтобы Господь помог нам избавиться всякого зла, помог нам одержать победу над агрессором", - отметил он.

По словам руководителя украинского православия, Украина победит в этой войне, потому что "правда с нами".

"Потому что правда с нами. А раз правда с нами, то и Господь с нами. И поэтому мы верим, твердо верим в нашу победу. Другого быть не может. Не может быть еще и потому, что ложь никогда в мире не победила правду, потому что с правдой Бог", - отметил Филарет.

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