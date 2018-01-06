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 Общество
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Все про:Рождество (211) Филарет (271)

 На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором. ВИДЕО

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет выразил уверенность в том, что Господь непременно поможет украинском в войне с российско-террористическими войсками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт УПЦ КП, об этом он заявил в приветствии по случаю Рождества Христова.

"Мы желаем, чтобы Господь помог нам избавиться всякого зла, помог нам одержать победу над агрессором", - отметил он.

По словам руководителя украинского православия, Украина победит в этой войне, потому что "правда с нами".

"Потому что правда с нами. А раз правда с нами, то и Господь с нами. И поэтому мы верим, твердо верим в нашу победу. Другого быть не может. Не может быть еще и потому, что ложь никогда в мире не победила правду, потому что с правдой Бог", - отметил Филарет.

Также смотрите: Помолимся за тех, кто защищает нашу страну, - рождественское поздравление Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3043064
 
 
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Більше того, згідно Нового Заповіту, існування професійних священослужителів, що живуть зі служби - неприпустиме.
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Христос ся рождає - славімо Його!

На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором - Цензор.НЕТ 6186
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Спасибо,и дай бог здоровье и долгих лет этому святому человеку!!!
С Рождеством Украинцы!!!
Зі Святом Різдва!!!!
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Летом бы ещё неплохо отметить Рожество-на природе, з шашлыками.
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ага, кому - народження Істоти Досконалої
кому - шашлики.
кожному - своє.
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«В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие», - утверждает глава Adidas."
А вот за это, я бы бил в ебло, сильно и пусть меня забанят за лексику
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в їпло?
за це треба бити ногами - і по печінці. На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором - Цензор.НЕТ 9137
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а шо ше робити абідас? - де воно ще може збувати свій ширнетреб, вироблений у в'єтнамі. На Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором - Цензор.НЕТ 8197
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНа Рождество патриарх Филарет пожелал Украине победы над агрессором. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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