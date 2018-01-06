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 Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО

В Запорожье к церквям УПЦ Московского патриархата местные жители приносят детские игрушки в знак протеста против решения священника данной конфессии, который отказался отпевать трагически погибшего мальчика, поскольку тот был крещен в Киевском патриархате.

Как передает Цензоор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в Запорожье в пятницу возле порога ряда церквей, принадлежащих УПЦ Московского патриархата, появились детские игрушки и плакаты "Ребенок ни в чем не виноват". Таким образом местные жители отреагировали на отказ священника местного храма Святого Праведного Иоанна Крондштадтского в отпевании ребенка трагически погибшего 31 декабря (на младенца возрастом 1 год и 9 месяцев, стоящего у дома, с верхнего этажа упал самоубийца).

Родители погибшего ребенка сообщили в соцсетях, что в день похорон священник Московского патриархата отказался отпевать их мальчика, заявив, что он крещен в Киевском патриархате, "а значит, не крещен вовсе". Это усугубило и без того их тяжелое состояние. 

После того, как возмущенные запорожцы положили у дверей храма Святого Праведного Иоанна Крондштадтского детские игрушки, его служители поспешили их убрать, заявив журналистам, что "Люди обиделись на Бога, а не на священников, которые действовали по канонам своей церкви".

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Поскольку случай вызвал большой резонанс, архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука провел брифинг, где заявил, что действия священника, отказавшегося отпевать младенца, правильны, поскольку крещение в Церкви Киевского патриархата, которая, по его словам, "не имеет благодати и является религиозно-политической организацией, а не церковью", недействительно.

Также он подчеркнул, что, исходя из церковных канонов, погибший младенец "не являлся членом церкви", поэтому священники не имеют права его отпевать.

"Если бы священник отпел (погибшего младенца) – это административное наказание. Он не имеет права этого делать. Я человек. Я поругаю и прощу. А Бог накажет до 7 колена. Священник поступил по канонам церкви, которые он не имеет права нарушать. Я был свидетелем, у меня было несколько священников, которые отпевали самоубийц, отпевали некрещеных. И после этого у них были проблемы с детьми, они страдали алкоголизмом, они сходили с ума. То есть я священникам сразу сказал – я не хочу зла" – заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

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В то же время Архиепископ Запорожский УПЦ Киевского патриархата Фотий отметил агентству, что священники не могут отказать в совершении чина отпевания усопшего, и причиной драматической ситуации стало то, что Московский патриархат не признает Киевский патриархат.

"Бог это Любовь. Он не злой, не карающий. Заявление священника, что ребенок не крещен, безапелляционное, возникшее из непризнания крещения в церквях Киевского патриархата. На каком основании это сказано, если таинство было совершено во имя Отца, Сына и Святого Духа", – отметил Архиепископ Запорожский УПЦ Киевского патриархата Фотий.

Как отмечают в соцсетях возмущенные запорожцы, они продолжат выставлять игрушки возле церквей Московского патриархата и в дальнейшем.

При этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука заявил, что все принесенные игрушки церковники будут отдавать в подарок детским учреждениям.

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Источник: https://censor.net.ua/v3043010
 
 
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"Люди обиделись на Бога, а не на священников, которые действовали по канонам своей церкви"Источник: https://censor.net.ua/v3043010

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Церковь это посредник людей к Всевышнему. И здесь лишь вопрос в непризнании КП, то есть внутрицерковный раскол. К вере и Всевышнему это не имеет никакого отношения. Поэтому утверждения "Люди обиделись на Бога, а не на священников, которые действовали по канонам своей церкви" есть попытка решить за Всевышнего и есть ложью.
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А если вообще не крестили малого, то что, вообще идите нах?
Это как-бы такие постулаты православной церкви МП? Типа любовь Божья не для всех,

пож. предоставьте членский квиток. Как в кпсс, прям слово.

Не игрушки туда надо приновить, а бомбу. Реально.

Эй, леваки, вы где вообще? Вот реальный беспредел, а вы бензоколонки бомбите.
Или левизна стоит неких денег, а не принципов?
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Не будем сами туда перется, сами уйдут. Бесплатно они работать не будут,
не божье это дело, бесплатно.
Тут тоже такая фигня - в Запорожье тоже есть(наверняка) церкви КП,
но родители пошли к "москалям". Жалко мне их, с одной стороны; с другой нет.
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При гибели их сына была неразбериха и об этом писали. Народ не разбирается в чем разница между КП и МП, поэтому бежали к ближайшей церкви. И вот то, что вышло потрясло еще раз.
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Да обменять этих всех педерастов на наших ребят и больше сюда не пускать ни под каким предлогом. Пускай эти святые двуглавые петухи по сибири бегают и комуняцкие грехи замаливают. Священник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии - Цензор.НЕТ 3737
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Господь, жги. Здесь уже ничего не исправить (с) это про мпх
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Всем привет из Литвы. Крым, Донбасс - это Украина. Я почти что атеист. Украинская церквь сама разберетса с хремлиовской (коммунистической и еще эфэсбешной церквой Маскалистануса). Но если то, что написано в цензоре -- правда, тогда надо......... Вопшем: епископ, купите чемоданы для масколятины и билеты в одну сторону (через Донбасс) на расыю.
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какая трагедия... как жалко ребёночка... соболезную.. давайте просто помолчим.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоСвященник УПЦ МП в Запорожье отказался отпевать трагически погибшего мальчика из-за другой конфессии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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