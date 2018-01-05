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 Политика Украины
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 Бюджет-2018 решает большинство задач армии. На первый план выходит проблема людского ресурса, - Бутусов . ВИДЕО

В 2018 году бюджет армии превысит 3 млрд долларов, чего вполне достаточно для того, чтобы решить большую часть вопросов, стоящих перед Украиной

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире "Громадського радіо"

"Бюджет армии 2017 был примерно 2,5 млрд долларов, в этом году он превысит 3 млрд. Это огромные средства, которых вполне достаточно для того, чтобы решить большую часть вопросов, которые стоят перед Украиной, даже без привлечения западной помощи", - считает он.

По его словам, государство выделяет достаточно средств, чтобы была возможность маневрировать ресурсами, строить Вооруженные силы нового поколения, адаптированные под современные локальные войны 21 века.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Полторак: В 2017-м Вооруженные силы Украины не сделали ни одного шага назад

"Теперь, после того, как сняли эту основную проблему (ресурсов. - Ред.), вышли на первый план другие проблемы. Прежде всего - проблема человеческого ресурса. Материальный ресурс сейчас уже является второстепенным. В первую очередь, это проблема управления людским ресурсом, потому что на те средства, которые выделяет сейчас государство, наполнить армию заробитчанами, как оказывается, можно, это не является проблемой", - отмечает Бутусов.

По его словам, сейчас в армии уже нет нехватки людей, но "нужны люди инициативные, волевые, которые нацелены на результат, способны воевать с противником, вести контактные бои, преобладать противника интеллектуально и вести современную войну"

"Для этого нужны люди уже не только с волевыми качествами, а прежде всего с интеллектуальным уровнем", - уверен он. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Порошенко присвоил генеральское звание брату Муженко, находящемуся на тыловой аппаратной должности, - Бутусов

 Бутусов подчеркивает, что для успешных преобразований, а не псевдореформ, нужно брать в армию так называемых "неудобных людей"

"Инициативных, которые спорят с руководством, не говорят "есть, так точно", задают неудобные вопросы. А эти люди в нашей армии, особенно сейчас, когда активная фаза отсутствует - для генералов самые большие враги. Их больше всего ненавидят и убирают из ВСУ и Нацгвардии в первую очередь", - отмечает журналист. 

Полную версию беседы смаотрите в записи видеотрансляции.

 

Источник: https://censor.net.ua/v3043002
 
 
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Людський ресурс кагал парашенка знищить. Переднього плану небуде
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bezmegh - были такие в добрбатах - разогнали их почти всех..... Инициативные и своенравные украинцы опасные для Ново - Израиля страны Рошения.... Бюджет-2018 решает большинство задач армии. На первый план выходит проблема людского ресурса, - Бутусов  - Цензор.НЕТ 3384
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не вірю, що так злякалися, просто не дають згуртуватися в єдине ціле, а соя все це січе (
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Достатньо народу незлякано,але нема центру кристалізації ...
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Яукр - убирают на ранних этапах тех, кто способны стать лидерами... Оставляют подконтрольных - таких как Ярош...
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тю !!!

а тебя же не убрали?

или тебя через КПП не пропускают ил Лугандона?
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я,ще, в 2014 ридав ,будучи в дільничій виборчій.
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Чому? Стадо занадто жваво та піднесено Ляксеїча обирало?
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Так,воно,й було. А, піднесено стадо,лише, на кладовище вміє ходити !
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та тому, що ти навіть для стада не являєшся лідером ))
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Не "не являєшся лідером", а "не є лідером".

У вас ус отклеился, мадам из Ольгино!
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Розумнику, "явище" і "є" не одне і те саме. Вусатий ольгінець (((
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Естественно, и Министерство правды - совсем не Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Но таблеточки с укольчиками лучше больше не пропускайте.
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А,стосовно,__їча, можу лише констатуваати,що виплодок того,чому винесли вишку. Й,загалом гбістсяке минуле,ледь відмінне від медведчуківського,ахметівського й януковощного
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То є так. Але тупість лохторату просто вбиває.
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Свята наївність. Хто хоче перемоги - не краде у своєї армії. Оце б якийсь полководець, як, наприклад, Цезар, крав кашу у своїх легіонерів. Чи у Цезаря б обкрадав командувач. Це ж не армія, а х/з що.
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Цезарь парасюків з Зімінимі та Грішинимі свиням на корм пускав
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Встретил не так давно новых иммигрантов из Украины, из Ужгорода. Говорят, самая прибыльная должность сейчас это военкомы. А пока грузинский лигион покидает ВСУ, после того как их пытались расстрелять совместно с сепарской и украинской стороны.
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Ming Uing b56f719d - уточнение.... - там не было украинской стороны... Предатели и коллаборанты замаскированные украинским флагом...
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Может быть вы и правы. Но факт остается фактом. От призыва можно откупиться. Военкомы берут взятки с удовольствием. С другой стороны, я не осуждаю этих людей, глядя на реформы и политику Порошенко. Можно понять людей, которые не хотят погибать за прибыли Рошена. Все, от надежд Майдана ничего не осталось.
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В армии надо порядок навести, а то в ней ещё слишком много совковости.
Для примера: командир, после объяснения задачи, спрашивает: "Вопросы есть ?" И в 99,99% случаев ему хором отвечают: "Вопросов нет". А это плохо, очень плохо. Это означает что либи командир - гений военного дела, и изложил приказ, разжевав всё до последней детали; но это крайне маловероятно. Поэтому основная версия: личному составу детали предстоящей операции неинтересны, типа "по ходу дела разберёмся", то есть приказ не подвергнут критическому осмыслению.
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"....сейчас в армии уже нет нехватки людей, но "нужны люди инициативные, волевые, которые нацелены на результат, способны воевать с противником, вести контактные бои, преобладать противника интеллектуально и вести современную войну"....
Да вот же они.....

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Справки о плоскостопии выложить тут можешь ?
Ну, типа, за базар ответить ?
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Нет, за ним нужно в "советский" район Мельбурна ехать. Не так далеко от нас, но просто как-то не склалось пока.
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Ты из столицы? Чудненько...Ну-ка фамилии озвуч этих бравых австралийских парней...

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Это может сделать любой:
МЕЛЬБУРН ХАРТ VS. ПЕРТ ГЛОРИ 2 - 0
17 апреля 2016

33 Osama Malik Австралия
23 Bruno Fornaroli Mezza Уругвай - автор обоих голов
22 Jack Clisby Австралия
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Я не слежу за спортом, от слова "вообще". В принципе не знаю ни названий клубов, ни фамилий, ни времени матчей, ни победителей, ни проигравших.
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За базар на зоне в раше отвечают. Тебе не впервой?
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Неsколько морд откровенно дегенеративного вида..жуть!((
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Олександр Філіпов, а а во втором ряду справа то хто, там нерозбирчыво, сожитель Ляшка? так в армии таки не потрибни Бюджет-2018 вирішує більшість завдань армії. На перший план виходить проблема людського ресурсу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1537
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Сын Порошенка служил, в тылу, но служил.
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Юра, почему волонтеры все еще мотаются на линию, если все так хорошо? ты уже тоже перестал видеть реальное положение вещей?
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спочатку емоції й поклик серця, потім буденність й використання,як, буденний засіб існування !
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ну так делайте из армии элиту, а не из мусоров!
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"нужны люди инициативные, волевые, которые нацелены на результат, способны воевать с противником, вести контактные бои, преобладать противника интеллектуально и вести современную войну" (с)

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здесь он (Бутусов) прав......, но проблема в том, что на т.н. "руководящих местах" в большинстве случаев сидят "паркетные генералы", которые "зарубывают" на корню любые инициативы
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михась?

крыша не самая здоровая среда для украинского политика...
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Бутусов уже забыл как писал про награждение ( или присвоение звания) брату Муженко, редкой штабной крысе. Муженки будут звания получать, а простые украинцы должны стать пушечным мясом? Грузинские добровольцы не захотели стать пушечным мясом. И правильно сделали.
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Один вопрос к Бутусову.Глядя на беспредел в армии и видя покращення,все должны резко пойти в армию?
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Бутусов прав насчёт брать . Но брать ключевое слово . Кто будет брать ?
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Пока у нас в ходу фраза "Ты что самый умный" как ругательство, о каком интеллектуальном уровне можно говорить.
Еще Петр 1 сказал, что подчиненный должен иметь лихой и придурковатый вид, дабы своим разумением не смущать начальство. Этим правилом пользуются и сейчас.
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Смотрим Е - декларации тварей чиновников , судей , министров , прокуроров , депутатов народных плядь = это сепаратисты , враги Украинского Народа , = награбленные дворцы , яхты , мерседесы , бентли , ихние ублюдочные вонючие гниды мажоры дети учащиеся в Англии за украденные деньги у Украинского Народа , этих ублюдков нужно вылавливать и казнить как убийц Украинского народа .
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Жена Авакова продаёт какую то долю на телеканале за два миллиона долларов , жена гройсмана продаёт какую то недвижимость за восемь миллионов , А откуда взялись эти доли и недвижимости ? = отвент не сложный = корупция казлы вонючие гниды ограбили и продолжают грабить Украинский Народ .
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Международный уголовный суд будет рассматривать преступления и украинской стороны, - юристка
Одно дело война а другое дело АТО. Это разные вещи. С юридической точки зрения.
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"неудобные люди" нужны везде в мире. потому то они уже и давно тут, сухой остаток - в польше. а там - остались только меланхолики и флегматики. изи политика государства по выбору приоритетного ей темперамента формируемой предвыборной толпы. пережовывайте флегму и дальше, аж пока меланхолия в глазах рябить не надоскучит.
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Так как у нас АТО (а не Агрессия и война по Порошенку) и нет исков против агрессора, и оккупанта, В ООН советуют Киеву готовить компенсации пострадавшим от войны на Донбассе
16:09, сегодня
В ООН рекомендовали украинскому правительству разработать механизм возмещения ущерба украинцам, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом говорится в очередном отчете УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, представленном сегодня в Киеве, передает УНН.
"Правительству Украины - разработать национальный механизм обеспечения надлежащей, эффективной, немедленной и соответствующей правовой защиты, в том числе возмещение вреда, для гражданских жертв конфликта, особенно тех, кто получил ранения, и для семей погибших", - говорится отчете.
Также в ООН рекомендовали Киеву ввести нормативно-правовую базу для возмещения и компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в связи с вооруженным конфликтом. Также Украине надо обеспечить права лиц на получение полной и эффективной компенсации.
Далее критикуется дискриминация "переселенцев".
"Правительству Украины, Верховной Раде и другим органам государственной власти - отменить положения, препятствующие гражданам Украины в равном доступе к пенсиям, дискриминируя их по признакам зарегистрированного места проживания или регистрации в качестве ВПЛ", - добавили в ООН.
В частности, в отчете указано, что политика правительства по установлению связи между наличием регистрации ВПО и выплатой пенсий не изменилась и со времени своего принятия 8 июня 2016 года процедура проверки и идентификации личности, введенная в рамках этой политики, "привела к приостановке выплаты пенсий как минимум 500 тысячам человек".
Кроме того, Кабинету министров рекомендовали в ООН внести изменения в Постановление №99, чтобы в нем был определен перечень товаров, запрещенных к перемещению через линию соприкосновения, вместо перечня и объема товаров, разрешенных к перевозке.
недавно ЕСПЧ одним махом удовлетворил 12 тысяч исков украинцев к государству.
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"Комитет по правам человека" управляется арабской мафией, это не секрет. ОПЕК рулит, вместе с бизнес-партнёрами.
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Гитлер перевел экономику Германии на военные рельсы только в 1943 году....,авантюрист был совсем не готов к войне с дохлым ссср...,тем не менее завоевал за 4 месяца 6 республик ссср...
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Последним кто объявлял противнику ВОЙНУ был Гитлер 22 июня 1941 года.Больше с этой даты войну никто никому не объявлял до сегодняшнего дня...
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Изменился характер войн. "Иду на вы" - больше не катит, ибо автоматически означает ядерный конфликт.
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Бутусов ты как был говном и стукачем в институте так и остался.
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Настучал Плешивому о 3 ярдах долларов военного бюджета? так это было ясно еще при подписании сотрудничества между Пентагоном и Укроборонпромом 2 года назад... Бюджет-2018 вирішує більшість завдань армії. На перший план виходить проблема людського ресурсу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3577
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давай все подробности, пока тебя еще не забанили
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Chaika Petro
Администратор · 6 ч

Цей пост про свободу слова. Конкретно, про один сайт. Я про нього і про свободу слова на ньому вже писав в 2014 році. З тих пір там нічого не змінилося. Хіба що, ще гірше стало.
Є такий сайт - Цензор.НЕТ. Ну всі мабуть знають.
Керує цим сайтом такий собі Юрий Бутусов Його також мабуть знаєте.
Коли Україну доїв двічі несудимий та той, що всіх почує, то я ставив на Цензорі свої фотожаби. Жодної не було видалено і жодного разу мене не ніяк блокували. Ні на три дні, ні на тиждень, ні, тим більше, по IP назавжди. Навіть в спам( є там така кнопка), жодного разу мої фотожаби ніким не відправлялися.
І ось прийшов наступний дояр, корефан попереднього, Пеця Порошенко, він пообіцяв "життя по-новому". Я йому не повірив, і тепер вже почав робити фотожаби на нього. Ну, і на Цензорі ставити.
Тепер вищезгаданий Бутусов. Як ви пам'ятаєте, він тоді, в 2014 році, як Пеця з'явився на Банковій, став дуже активний. Це зараз він тихій. А тоді, прям таки, не було доби, щоб він не видавав свої гнівні статті. Грізний був, аж жуть. Чехвостив генералів. Ну і Пецю Порошенка. Джуть-джуть. Ну так, щоб для діла і щоб картинка об'єктивності була. Воно ж тоді, вже через місяць було зрозуміло, в яке лайно ми вляпалися з цим кремлівсько-офшорним ублюдком Пецею. То ж, хоч-не-хоч, а Пецю треба було витягати на світло. Ну Бутусов і витягав. Не всього, а трішки. Палець там, вухо...не більше..
Тепер знов Цензор.
Власне, я ще і дописи пишу, але на Цензорі я нічого не писав, тільки фотожаби ставив.
Але недовго ставив. Раптом мене забанили. БАМС!!!! Це така дивина для мене була. )))) На Цензорі, і забанили?! Во!
Пишу Бутусову в личку. Не з цього акаунта, а з основного, той що зараз забанений Маріком. Да, товариство, що-що, а забанити мене всі гаразди...))))
Да, так я написав Бутусову, що ж ви так не по-європейські, ґа, запитую в нього. Забанили мене за якусь фотожабу.
А хто бачив мої фотожаби, то там нема якихось образ, матюків, оголених частин тіла, вопчим, я не переходжу межи, намагаюся робити їх тільки по темі, яку обрав.
Що, де, відповідає мені Бутусов. Щас я розберуся, каже.
Розбанили мене.
Через день знов забанили.
Нагадую, я ставив тільки фотожаби і 80% з них, на Пецю Порошенка.
Я знов до Бутусова в личку. Знов забанений, пишу. Тоді він мене і тут забанив, на ФБ, ))) Фсе. Нема де правди шукати. Кругом паркани з бану.
Це все було ще в 2014 році.
Тоді я почав заходити на Цензор з соціальних мереж. З ФБ, Твіттера, ГУГЛа. Всі ці мої лазейки по черзі були забанені.
Сьогодні Бутусов забанив і цей мій акаунт на Цензорі. За ось цю фотожабу - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1473373916057726&set=oa.450288205165483&type=3&theater
Цей пост я пишу не про свою проблему. Я не вважаю себе якоюсь суперважливою персоною. Ні. Цей пост про всіх нас. Мабуть багато хто читає Цензор, і на підставі новин, які він ставить та на реакції читачів Цензора, які коментують ці новини, складається думка про владу і про майбутні приоритети під час голосування. Ну і коментує там також. А якщо там видаляють коменти та банят дописувачів, то назва цьому одна - ЦЕНЗУРА.
Тобто не Цензор.НЕТ, а Цензор.ТАК.
Мабуть не я один відчув на собі таку "турботу" Бутусова та іже, то пропоную передати тут йому свої побажання та привітання. Тегі, які я поставив, активні, то ж і Цензор.НЕТ і Юрий Бутусов побачать цей пост. І прочитають все, що про них думають.
#Цензор. #Бутусов
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все это интересно, но написал бы автор столь плаксивый пост, если бы его самого не забанили?а то что банили всех остальных, его до поры до времени не волновало?
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Бутусов подчеркивает, что для успешных преобразований, а не псевдореформ, нужно брать в армию так называемых "неудобных людей"
"Инициативных, которые спорят с руководством, не говорят "есть, так точно", задают неудобные вопросы. А эти люди в нашей армии, особенно сейчас, когда активная фаза отсутствует - для генералов самые большие враги. Их больше всего ненавидят и убирают из ВСУ и Нацгвардии в первую очередь", - отмечает журналист. Источник: https://censor.net.ua/v3043002
и как предлагает решить эту проблему сам бутусов?да и в армии инициатива всегда была лишней, и возможно, это даже правильно
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Единственный в мире солдат кто увеличил военный бюджет был Франклин Делано Рузьвельт и было это в 1941 году,когда Рузвельт миллионами тонн военных грузов завалил сдохший СССР....
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"Теперь, после того, как сняли эту основную проблему (ресурсов. - Ред.), вышли на первый план другие проблемы. Прежде всего - проблема человеческого ресурса. Материальный ресурс сейчас уже является второстепенным. В первую очередь, это проблема управления людским ресурсом, потому что на те средства, которые выделяет сейчас государство, наполнить армию заробитчанами, как оказывается, можно, это не является проблемой", - что бы был человеческий ресурс, то нужно разобраться почему многие курсанты военных кафедр отказались доучиваться...Надо разобраться с новыми недавно принятыми законами.
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Может быть, парни изначально выбрали неверную профессию ?
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Есть такая профессия Родину защищать.фильм Офицеры.
где было КГБ,армия,флот.СВР,ГРУ СССР и прочие служивые 24 августа 1991 года?почему ни одна крыса принимавшая Присягу не защитила дохляка хотя бы с пистолетом в руке?
я ответ...знаю почему....,в ВЫ? Бюджет-2018 вирішує більшість завдань армії. На перший план виходить проблема людського ресурсу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7481
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Потому что приказа не было. Так в присяге было написано: "... по приказу Советского правительства..."
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Кто обратил внимание уже пару месяцев как убрали почти всю рекламу служьы в армии на контракте, только вот теперь получантся проблема с умными младшими командирами. Ну про старших помолчим.)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБюджет-2018 решает большинство задач армии. На первый план выходит проблема людского ресурса, - Бутусов . ВИДЕО
 
 
 
 
 
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