 Бюджет-2018 решает большинство задач армии. На первый план выходит проблема людского ресурса, - Бутусов . ВИДЕО

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире "Громадського радіо".

"Бюджет армии 2017 был примерно 2,5 млрд долларов, в этом году он превысит 3 млрд. Это огромные средства, которых вполне достаточно для того, чтобы решить большую часть вопросов, которые стоят перед Украиной, даже без привлечения западной помощи", - считает он.

По его словам, государство выделяет достаточно средств, чтобы была возможность маневрировать ресурсами, строить Вооруженные силы нового поколения, адаптированные под современные локальные войны 21 века.

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"Теперь, после того, как сняли эту основную проблему (ресурсов. - Ред.), вышли на первый план другие проблемы. Прежде всего - проблема человеческого ресурса. Материальный ресурс сейчас уже является второстепенным. В первую очередь, это проблема управления людским ресурсом, потому что на те средства, которые выделяет сейчас государство, наполнить армию заробитчанами, как оказывается, можно, это не является проблемой", - отмечает Бутусов.

По его словам, сейчас в армии уже нет нехватки людей, но "нужны люди инициативные, волевые, которые нацелены на результат, способны воевать с противником, вести контактные бои, преобладать противника интеллектуально и вести современную войну"

"Для этого нужны люди уже не только с волевыми качествами, а прежде всего с интеллектуальным уровнем", - уверен он.

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Бутусов подчеркивает, что для успешных преобразований, а не псевдореформ, нужно брать в армию так называемых "неудобных людей"

"Инициативных, которые спорят с руководством, не говорят "есть, так точно", задают неудобные вопросы. А эти люди в нашей армии, особенно сейчас, когда активная фаза отсутствует - для генералов самые большие враги. Их больше всего ненавидят и убирают из ВСУ и Нацгвардии в первую очередь", - отмечает журналист.

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