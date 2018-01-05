 Бюджет-2018 решает большинство задач армии. На первый план выходит проблема людского ресурса, - Бутусов . ВИДЕО

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в эфире "Громадського радіо".
"Бюджет армии 2017 был примерно 2,5 млрд долларов, в этом году он превысит 3 млрд. Это огромные средства, которых вполне достаточно для того, чтобы решить большую часть вопросов, которые стоят перед Украиной, даже без привлечения западной помощи", - считает он.
По его словам, государство выделяет достаточно средств, чтобы была возможность маневрировать ресурсами, строить Вооруженные силы нового поколения, адаптированные под современные локальные войны 21 века.
По его словам, сейчас в армии уже нет нехватки людей, но "нужны люди инициативные, волевые, которые нацелены на результат, способны воевать с противником, вести контактные бои, преобладать противника интеллектуально и вести современную войну"
"Для этого нужны люди уже не только с волевыми качествами, а прежде всего с интеллектуальным уровнем", - уверен он.
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Бутусов подчеркивает, что для успешных преобразований, а не псевдореформ, нужно брать в армию так называемых "неудобных людей"
"Инициативных, которые спорят с руководством, не говорят "есть, так точно", задают неудобные вопросы. А эти люди в нашей армии, особенно сейчас, когда активная фаза отсутствует - для генералов самые большие враги. Их больше всего ненавидят и убирают из ВСУ и Нацгвардии в первую очередь", - отмечает журналист.
Полную версию беседы смаотрите в записи видеотрансляции.
а тебя же не убрали?
или тебя через КПП не пропускают ил Лугандона?
пічалька
У вас ус отклеился, мадам из Ольгино!
Для примера: командир, после объяснения задачи, спрашивает: "Вопросы есть ?" И в 99,99% случаев ему хором отвечают: "Вопросов нет". А это плохо, очень плохо. Это означает что либи командир - гений военного дела, и изложил приказ, разжевав всё до последней детали; но это крайне маловероятно. Поэтому основная версия: личному составу детали предстоящей операции неинтересны, типа "по ходу дела разберёмся", то есть приказ не подвергнут критическому осмыслению.
Да вот же они.....
Ну, типа, за базар ответить ?
МЕЛЬБУРН ХАРТ VS. ПЕРТ ГЛОРИ 2 - 0
17 апреля 2016
33 Osama Malik Австралия
23 Bruno Fornaroli Mezza Уругвай - автор обоих голов
22 Jack Clisby Австралия
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здесь он (Бутусов) прав......, но проблема в том, что на т.н. "руководящих местах" в большинстве случаев сидят "паркетные генералы", которые "зарубывают" на корню любые инициативы
крыша не самая здоровая среда для украинского политика...
Еще Петр 1 сказал, что подчиненный должен иметь лихой и придурковатый вид, дабы своим разумением не смущать начальство. Этим правилом пользуются и сейчас.
Гройсман продал недвижимость на 8,79 млн грн компании жены
Одно дело война а другое дело АТО. Это разные вещи. С юридической точки зрения.
16:09, сегодня
В ООН рекомендовали украинскому правительству разработать механизм возмещения ущерба украинцам, пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом говорится в очередном отчете УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, представленном сегодня в Киеве, передает УНН.
"Правительству Украины - разработать национальный механизм обеспечения надлежащей, эффективной, немедленной и соответствующей правовой защиты, в том числе возмещение вреда, для гражданских жертв конфликта, особенно тех, кто получил ранения, и для семей погибших", - говорится отчете.
Также в ООН рекомендовали Киеву ввести нормативно-правовую базу для возмещения и компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в связи с вооруженным конфликтом. Также Украине надо обеспечить права лиц на получение полной и эффективной компенсации.
Далее критикуется дискриминация "переселенцев".
"Правительству Украины, Верховной Раде и другим органам государственной власти - отменить положения, препятствующие гражданам Украины в равном доступе к пенсиям, дискриминируя их по признакам зарегистрированного места проживания или регистрации в качестве ВПЛ", - добавили в ООН.
В частности, в отчете указано, что политика правительства по установлению связи между наличием регистрации ВПО и выплатой пенсий не изменилась и со времени своего принятия 8 июня 2016 года процедура проверки и идентификации личности, введенная в рамках этой политики, "привела к приостановке выплаты пенсий как минимум 500 тысячам человек".
Кроме того, Кабинету министров рекомендовали в ООН внести изменения в Постановление №99, чтобы в нем был определен перечень товаров, запрещенных к перемещению через линию соприкосновения, вместо перечня и объема товаров, разрешенных к перевозке.
недавно ЕСПЧ одним махом удовлетворил 12 тысяч исков украинцев к государству.
Администратор · 6 ч
Цей пост про свободу слова. Конкретно, про один сайт. Я про нього і про свободу слова на ньому вже писав в 2014 році. З тих пір там нічого не змінилося. Хіба що, ще гірше стало.
Є такий сайт - Цензор.НЕТ. Ну всі мабуть знають.
Керує цим сайтом такий собі Юрий Бутусов Його також мабуть знаєте.
Коли Україну доїв двічі несудимий та той, що всіх почує, то я ставив на Цензорі свої фотожаби. Жодної не було видалено і жодного разу мене не ніяк блокували. Ні на три дні, ні на тиждень, ні, тим більше, по IP назавжди. Навіть в спам( є там така кнопка), жодного разу мої фотожаби ніким не відправлялися.
І ось прийшов наступний дояр, корефан попереднього, Пеця Порошенко, він пообіцяв "життя по-новому". Я йому не повірив, і тепер вже почав робити фотожаби на нього. Ну, і на Цензорі ставити.
Тепер вищезгаданий Бутусов. Як ви пам'ятаєте, він тоді, в 2014 році, як Пеця з'явився на Банковій, став дуже активний. Це зараз він тихій. А тоді, прям таки, не було доби, щоб він не видавав свої гнівні статті. Грізний був, аж жуть. Чехвостив генералів. Ну і Пецю Порошенка. Джуть-джуть. Ну так, щоб для діла і щоб картинка об'єктивності була. Воно ж тоді, вже через місяць було зрозуміло, в яке лайно ми вляпалися з цим кремлівсько-офшорним ублюдком Пецею. То ж, хоч-не-хоч, а Пецю треба було витягати на світло. Ну Бутусов і витягав. Не всього, а трішки. Палець там, вухо...не більше..
Тепер знов Цензор.
Власне, я ще і дописи пишу, але на Цензорі я нічого не писав, тільки фотожаби ставив.
Але недовго ставив. Раптом мене забанили. БАМС!!!! Це така дивина для мене була. )))) На Цензорі, і забанили?! Во!
Пишу Бутусову в личку. Не з цього акаунта, а з основного, той що зараз забанений Маріком. Да, товариство, що-що, а забанити мене всі гаразди...))))
Да, так я написав Бутусову, що ж ви так не по-європейські, ґа, запитую в нього. Забанили мене за якусь фотожабу.
А хто бачив мої фотожаби, то там нема якихось образ, матюків, оголених частин тіла, вопчим, я не переходжу межи, намагаюся робити їх тільки по темі, яку обрав.
Що, де, відповідає мені Бутусов. Щас я розберуся, каже.
Розбанили мене.
Через день знов забанили.
Нагадую, я ставив тільки фотожаби і 80% з них, на Пецю Порошенка.
Я знов до Бутусова в личку. Знов забанений, пишу. Тоді він мене і тут забанив, на ФБ, ))) Фсе. Нема де правди шукати. Кругом паркани з бану.
Це все було ще в 2014 році.
Тоді я почав заходити на Цензор з соціальних мереж. З ФБ, Твіттера, ГУГЛа. Всі ці мої лазейки по черзі були забанені.
Сьогодні Бутусов забанив і цей мій акаунт на Цензорі. За ось цю фотожабу - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1473373916057726&set=oa.450288205165483&type=3&theater
Цей пост я пишу не про свою проблему. Я не вважаю себе якоюсь суперважливою персоною. Ні. Цей пост про всіх нас. Мабуть багато хто читає Цензор, і на підставі новин, які він ставить та на реакції читачів Цензора, які коментують ці новини, складається думка про владу і про майбутні приоритети під час голосування. Ну і коментує там також. А якщо там видаляють коменти та банят дописувачів, то назва цьому одна - ЦЕНЗУРА.
Тобто не Цензор.НЕТ, а Цензор.ТАК.
Мабуть не я один відчув на собі таку "турботу" Бутусова та іже, то пропоную передати тут йому свої побажання та привітання. Тегі, які я поставив, активні, то ж і Цензор.НЕТ і Юрий Бутусов побачать цей пост. І прочитають все, що про них думають.
#Цензор. #Бутусов
"Инициативных, которые спорят с руководством, не говорят "есть, так точно", задают неудобные вопросы. А эти люди в нашей армии, особенно сейчас, когда активная фаза отсутствует - для генералов самые большие враги. Их больше всего ненавидят и убирают из ВСУ и Нацгвардии в первую очередь", - отмечает журналист. Источник: https://censor.net.ua/v3043002
и как предлагает решить эту проблему сам бутусов?да и в армии инициатива всегда была лишней, и возможно, это даже правильно
где было КГБ,армия,флот.СВР,ГРУ СССР и прочие служивые 24 августа 1991 года?почему ни одна крыса принимавшая Присягу не защитила дохляка хотя бы с пистолетом в руке?
я ответ...знаю почему....,в ВЫ?