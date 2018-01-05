 Три украинки попали в реанимацию после жуткого ДТП в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, три украинки - модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан - поехали в Лос-Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти работу.

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Девушки возвращались домой после празднования Нового года на такси, а в их машину на большой скорости влетел внедорожник "Мерседес", управляемый пьяным водителем.

По данным полиции, он мчался навстречу на бешеной скорости, не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель "Мерседеса" пытался сбежать, но его задержали свидетели аварии. Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии.

Родственники и друзья украинок говорят, что заподозрили неладное, когда обычно активные в соцсетях девушки, одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить их судьбу, пришлось поднять на ноги чуть ли не всю диаспору. На след вышли, когда американская пресса написала о самом страшном в истории города ДТП, которое совершил пьяный водитель.

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Выяснилось, что украинок разместили в разных больницах. Все трое - в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами. Сейчас они в тяжелом состоянии, но не в критическом.

Самое тяжелое состояние, по словам врачей, у американца российского происхождения продюсера Юджина Ефуни, который вместе с девушками ехал в такси. Он до сих пор в коме, дышит через аппарат.

Сейчас родители девушек собираются в США, но пока не имеют виз. Американская сторона обещает не медлить и открыть им визы максимум за два дня. Деньги на билеты и лечение дочерей родные собирают по знакомым и в соцсетях.

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