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 Происшествия, За рубежом
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 Три украинки попали в реанимацию после жуткого ДТП в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

В результате ДТП в Лос-Анджелесе три гражданки Украины получили тяжелые травмы, сейчас все они находятся в реанимации. Авария произошла еще в новогоднюю ночь, однако известно о ней стало только сейчас

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, три украинки - модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан - поехали в Лос-Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти работу.

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Девушки возвращались домой после празднования Нового года на такси, а в их машину на большой скорости влетел внедорожник "Мерседес", управляемый пьяным водителем.

По данным полиции, он мчался навстречу на бешеной скорости, не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель "Мерседеса" пытался сбежать, но его задержали свидетели аварии. Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии.

Родственники и друзья украинок говорят, что заподозрили неладное, когда обычно активные в соцсетях девушки, одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить их судьбу, пришлось поднять на ноги чуть ли не всю диаспору. На след вышли, когда американская пресса написала о самом страшном в истории города ДТП, которое совершил пьяный водитель.

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Выяснилось, что украинок разместили в разных больницах. Все трое - в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами. Сейчас они в тяжелом состоянии, но не в критическом.

Самое тяжелое состояние, по словам врачей, у американца российского происхождения продюсера Юджина Ефуни, который вместе с девушками ехал в такси. Он до сих пор в коме, дышит через аппарат.

Сейчас родители девушек собираются в США, но пока не имеют виз. Американская сторона обещает не медлить и открыть им визы максимум за два дня. Деньги на билеты и лечение дочерей родные собирают по знакомым и в соцсетях.

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Источник: https://censor.net.ua/v3042997
 
 
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Мабуть на мерсі був п'янючий суддя або прокурор.
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жесть! пьяные уроды за рулём везде одинаковые. очень жаль...
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Да там тоже скорее всего этого алкаша за рулём трамповская судебная система отмажет.
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А если нет - тортов "Рошен" до заворота кишок натрескаешься?
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Да ничего у тебя нет, глупая нищета пенсионная. И нигде. Ни в голове, ни в желудке, ни в кошельке.
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бот, а причём тут менты такие не такие? тут две машины с отбросами пьяными столкнулись ну только что в США, там что ДТП что убийств на улицах не меньше.. чем где? чем в Америке! в Европе чуть лучше но нас туда никогда не примут, потому что у нас до сих пор могут быть такие суды, депутаты, и такие сайты как цензор.нет. Когда всего этого не будет, Украина будет примерно на уровне Латвии, потом может быть доберётся до Польши, потом может быть станет нормальной страной.. но этого уууу(( наврядли, я хочу неверить но пока есть всё это дерьмо см. выше - никогда.
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вас конечно не примут,успокойся,аврора Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 208
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)) меня уже приняли, я имею гражданство уже по факту,
а вы видите какой форум та и прочее тут чмо как али хасаны и ксюхи немцы джули как того пидара и как там пидара того забыла на скрине типа максим но то какое то, кого забыла вам напомнят)
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Жаль девушек... хоть бы выжили и выздоровели
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еще одна украинка в США пришла в себя после ДТП.известная топ-модель.....кажется фамилия Кузьменко
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А пьяный на мерсе тоже украинец?Ну точно не американец.
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нет ссылки на альтернативную версию, только наше унылое гавно вроде нацп и тысыны
так что..
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Братья Царнаевы Омериканцы дохляки...
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КацаПсинские шакалы везде видят Бандеру, Кондитера и Шухевича...,рюсская падаль с Бандерой воюет с осени 1939 года...когда паБЕДА то,выплятки? Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 3558
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хотя тут её навряд ли будет, что ожидать от ж гнилой прессу
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ужас
надеюсь на мед страховке они не сэкономили
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такие редкие красавицы( вот так Украина и теряет генофонд(
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Не повезло найти багатинького спонсора
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телкам в реанимации только такие как ты завидуют)
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Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 5685 Вопрос Крысе Глазьеву вчера задали :
вы же родом из Запорожья,когда на Украину поедете?
ответ Глазьва ва понравится...:
КОГДА мы выгоним из Украины жидо-бандеровцев фашистов и националистов Порошенко... Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 5685и таких ГНИД тысчи....
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Парашенко и националисты -это очень и очень большая разница.
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ага...Юра Левченко националист....ФСБэшного разлива.... кому ты репу чешешь,я эту падаль с одной фразы вычислю... Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 2660
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незалежный нардеп Деревянко ФСБэшная ГНИДА Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 2543
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в Украине даже сформировалась Шведская любовная СЕМЬЯ : Могилевич-Тимошенко- Фирташ,типа ничего личного только БИЗНЕС... Три українки потрапили в реанімацію після жахливої ДТП у Лос-Анджелесі - Цензор.НЕТ 2095
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а в это время в Харькове наблюдаем сильный пожар в лесопарковой зоне , по предварительной информации горит усадьба бывшего прокурора.
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ёпт , конкретно горит, уже машин пятнадцать погнало, даже из Дергачей примчались...
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вот вам и реформы гостиничного барыги... Сейчас трампо-боты захрюкают в коментах.
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Как отмечается три украинки поехали в Лос -Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти рабо мужа (спонсора) . Ну пишите же ПРАВДУ млин . Наконец то .Хватит лапши на уши. Отдыхальщицы -мадельерщицы . Работу искали ....Но в Devils Films очередь была .Не пробиться . Поехали с продюсером искать работу по другим местам .......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТри украинки попали в реанимацию после жуткого ДТП в Лос-Анджелесе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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