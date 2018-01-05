 Три украинки попали в реанимацию после жуткого ДТП в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, три украинки - модель Елизавета Кузьменко, стилист Инга Шевченко и фотограф Наталья Кордан - поехали в Лос-Анджелес отдыхать, а заодно надеялись найти работу.
Девушки возвращались домой после празднования Нового года на такси, а в их машину на большой скорости влетел внедорожник "Мерседес", управляемый пьяным водителем.
По данным полиции, он мчался навстречу на бешеной скорости, не справился с управлением, и автомобиль лоб в лоб врезался в такси. От удара оно перевернулось. Пьяный водитель "Мерседеса" пытался сбежать, но его задержали свидетели аварии. Всех пассажиров такси госпитализировали в бессознательном состоянии.
Родственники и друзья украинок говорят, что заподозрили неладное, когда обычно активные в соцсетях девушки, одновременно все трое, перестали постить фотографии и отвечать на сообщения. Чтобы выяснить их судьбу, пришлось поднять на ноги чуть ли не всю диаспору. На след вышли, когда американская пресса написала о самом страшном в истории города ДТП, которое совершил пьяный водитель.
Выяснилось, что украинок разместили в разных больницах. Все трое - в реанимации с черепно-мозговыми травмами, поврежденными внутренними органами и переломами. Сейчас они в тяжелом состоянии, но не в критическом.
Самое тяжелое состояние, по словам врачей, у американца российского происхождения продюсера Юджина Ефуни, который вместе с девушками ехал в такси. Он до сих пор в коме, дышит через аппарат.
Сейчас родители девушек собираются в США, но пока не имеют виз. Американская сторона обещает не медлить и открыть им визы максимум за два дня. Деньги на билеты и лечение дочерей родные собирают по знакомым и в соцсетях.
а вы видите какой форум та и прочее тут чмо как али хасаны и ксюхи немцы джули как того пидара и как там пидара того забыла на скрине типа максим но то какое то, кого забыла вам напомнят)
так что..
надеюсь на мед страховке они не сэкономили
вы же родом из Запорожья,когда на Украину поедете?
ответ Глазьва ва понравится...:
КОГДА мы выгоним из Украины жидо-бандеровцев фашистов и националистов Порошенко... и таких ГНИД тысчи....
рабомужа (спонсора) . Ну пишите же ПРАВДУ млин . Наконец то .Хватит лапши на уши. Отдыхальщицы -мадельерщицы . Работу искали ....Но в Devils Films очередь была .Не пробиться . Поехали с продюсером искать работу по другим местам .......