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 Политика Украины
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 "Я подписал, что ехал Захарченко убивать. Написал заявление в "МГБ", чтобы меня расстреляли", - освобожденный пленный Тиренко . ВИДЕО

Бывший пленник российских наемников на Донбассе, уроженец Бердянска, дорбоволец Иван Тиренко из спецподразделения Вооруженных Сил Украины был обменен 27 декабря 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, о жизни в плену российских наемников он рассказал в эфире "Громадського радио".

Иван попал в плен 8 мая 2016 года, удерживали его в Макеевке. 

"Сначала в УБОПе, меня задержали сотрудники УБОПа, и их секретных служб. Сидел, 7 месяцев пробыл по подвалам "МГБ". Попал при пересечении 13 блокпоста из Украины под Мариуполем. На их стороне меня задержали, - рассказывает Иван. - Ехал для выполнения задач, я диверсант, состою в ЗГУ — загін громадянської оборони – отдельное подразделение в Вооруженных силах Украины, подразделение, рассчитаное на сбор информации. Это добровольческий батальон, но в составе Вооруженных сил Украины".

Задержали Тиренко на блокпосту Еленовка - у боевиков была ориентировка на него: "Они вдвоем зашли в автобус – один с автоматом, один держал планшетку с моей фотографией. Заломали сильно руки в наручниках, завели в какую-то комнату и начали задавать вопросы. Попал в УБОП, с 12 дня до 12 ночи был допрос, применяли электричество. У меня доктора сейчас в шоке, как у меня криво посростались ребра. У меня переломы ребер, на одном даже 2 перелома, гематома не сошла даже. Затем меня привезли на изолятор временного содержания, чтобы все зажило, там меня отказались брать сначала под стражу, потому что я был в очень плохом состоянии, сильно избили"

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По словам Тиренко, наемники РФ во время пыток требовали от него, чтобы он сдал своих побратимов. За шесть "диверсантов" обещали отпустить, но он не пошел на сделку.

"Током били, тапиком – это полевой телефон, там 64 ампера, когда подсоединяли провода, очень было неприятно, - рассказывает Иван. - Чтобы прекратились эти пытки, я подписал, что ехал Захарченко убивать, мосты подрывать. Приезжал Захарченко ко мне на подвал, у нас был короткий разговор. Он просто посмотрел и спросил у своих подчиненных: "Он вам нужен"? Они говорят: "нет". Ну, говорит он: "застрели его".

Освобожденный пленный также рассказал, что с ним "работали" и российские спецслужбы: "Я даже таких не слышал. Они ФЭСовцами назывались".

По его словам, он понял, что это россияне по акценту и по футболкам с флагами России: "Даже кураторы их с Росии не скрывают, что сами россияне, ходят в Российской форме, не в "днровской", а именно российской".

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После подписания "признания" по Захарченко Тиренко содержали "на УБОПе, на подвале".

"Каждый день заходили, за все добровольческие батальоны я получал: "о, правосек, давайте его побьем". 8 суток меня избивали после того, как я зажил, все посросталось. Потом привезли меня на подвал "МГБ". Это признание – было им выгодно, чтобы я так сказал, что ехал Захарченко убивать, чтобы заработать себе медалей, что они такого диверсанта поймали. Там я находился 3 суток, за эти трое суток не очень приятно там было получать. Там заходят – им все можно, они не контролируются никем, могут бить, куда хотят. Били, чтобы согнать злость, потому что я доброволец", - рассказал Иван.

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По его словам, самым сложным было ожидание, потому что за "почти 2 года плена было тяжело поверить, что произойдет какой-то обмен".

"Я даже писал заявление на "МГБ", чтобы меня расстреляли, потому что морально там тяжело было находиться. Я писал; "Прошу вас добровольно меня расстрелять, у меня нет никаких претензий", - рассказал освобожденный.

Он также добавил, что планирует восстановиться в рядах ВСУ: "Петр Порошенко пообещал мне это лично. Я это ему говорил в Харькове, и Полторак мне тоже обещал это лично".

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3042992
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Ты журналисту который писал эту хуйню со слов Воина который это все перенес эту рожу и покажи
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у меня,по жизни,зрада оптимистическое выражение лица.... в отличие от тебя
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я тут ... тебе это...
пэтро передав... если шо... "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 9253
"Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 3462
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О!!!!1 С новым счастьем)))
Шо ты вчера не вышел на смену? Скучно было...
И индейца не видал... и это... сашко пропал после кофэ з цукерками.
Шо там у вас в министерстве говорят про новую структуру?
Если шо, гыг, мы всем форумом пойдем, ага!!! В рукопашную!!!!
Пусть тот стэць себе не воображает "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 146
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ну кому новое-а кому как в совке "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 5787.хотя конечно,всеравно щастье
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Ото ты дал!!!!
Все ж таки, как ни крути, в министерство просто так не попадешь....

П.С. На Рождество в графике?
Если что проси двойной тариф. Святкови дни "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 1541
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у меня свободный график "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 7557водочковую буду употреблять.
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какую марку предпочитаешь? водочковой?

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Скажем так, не русские ,а расейская мокша.И не стоит животных унижать сравнением с ними. расейцы (любых национальностей) - это раковая опухоль планеты. маскавиты - это просто нечисть злобная, завистливая, подлючая, вечно скаленвстающая. Маразь одним словом.
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А хтось таки тебе із наших і здав....
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хороший повод провести расследование в СБУ и проверить на детекторе лжи всех сотрудников
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Конечно, а как вы думали, в этом плане непросто, всё перпахано кротами и сторонними информаторами, общался с добровольцами имели отношение к разведке, говорят попадания на засады перманентные, т.е. обмен информацией практически постоянный. Там у всех свои приемы как избежать падалова, приспосабливаются короче.
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оу( что ещё не доламали уже недоремонтировали этот форум , оно работае( после праздников, я что я деда мороза просила(((???!
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Благослови Господи, Украинского Героя Ивана Тиренко !
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надо Христа ещё попросить будит
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Возможно сварочный аппарат применялся.
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Ну не разбирается боец в электричестве, ему что вольты что амперы, что напряжение что ток. Ему прощается он на себе все испытал.
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По тілу людини не може йти струм силою в 64 Ампери.Хіба що коли дуга пробиває по тілу чи по поверхні тіла.Але це при тисячах Вольт.А в таких випадках як мінімум страшні опіки.
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І як вже відмітили - хлопчина просто не розбирається в електричному струмі .
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Жесть конечно.........
Ивану: сил и терпения
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Здоровья и сил воину-Герою! После таких травм душевных и физических очень тяжело восстанавливаться.
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Ну, что это за "испражнения в эпистолярном жанре"??? К чему здесь ЭТО??? Особенно, в теме о наших людях, освобождённых из плена? Я перед Новым годом цитату привёл, реально, по теме, употребил там реальные слова человека. Одно из них было матерным - три дня "на травке загорал"... А тут "мат ради мата", вообще не имеющий к теме никакого отношения... Оставляю этот "пук в лужу" в неприкосновенности - "Страна должна знать своих героев...".
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Я ему верю.Мусора ,что в дыре,что тут одинаковая.Это с 1937 года.
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Хочет пусть воюет, мотивации ему хватит. В тылу с такой психикой, очень сложно
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гыыыыыыывыыыыыыыыыывв,а васяткины подрячники,типа,анделы
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ЛЮДИ!!! Читайте пожалуйста роман Ороуэлла "1984". Только пожалуйста не читайте его, как развлечение, как ночную книгу. Не читайте его одним махом. Книга требует осмысления "кусочками" и "частями". В книге написано ВСЕ, что мы имели, имеем и будем иметь, если останемся совками, какими мы есть. В книге написано и разжовано для полных совков, чего хочет и добивается олигарх, к чему он стремится и к чему он НЕПРЕМЕННО приводит. Прошу, вас, ЛЮДИ!!! Читайте, думайте и ДЕЛАЙТЕ. Хоть что-то...
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Мутный он какой-то. Где служил не понятно, говорит "на Украине", хвалит Савченко, конкретной информации о плене практически ноль (что там бьют, пытают и заставляют убираться - это общая информация о любом плене).
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и шо? украинцев вот уже 30 лет пытают. и током, и холодом, и зарплатами ниже плинтуса, и дебилами. Так думаю, привыкли уже.
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дибил пишется через е. Олигофренами в начальстве и депутатах. Если на руководящие должности в стране поставить олигофренов - то очень скоро из промышленно развитой страны получим страну-олигофрена.
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Отдать ему захерченку и тех кто пытал и пускай закопает их вместе живыми. Пускай передадут привет бывшим оккупантам. "Я підписав, що їхав Захарченка вбивати. Написав заяву в "МДБ", щоб мене розстріляли", - звільнений полонений Тиренко - Цензор.НЕТ 7000
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Просто живыми? Нееее... сначала пытаааать!!!!!!
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А пытают потом пускай друг друга сами .Они на это мастера. Можно же закопать не полностью а так как в белом солнце пустыни.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я подписал, что ехал Захарченко убивать. Написал заявление в "МГБ", чтобы меня расстреляли", - освобожденный пленный Тиренко . ВИДЕО
 
 
 
 
 
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