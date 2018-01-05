 "Я подписал, что ехал Захарченко убивать. Написал заявление в "МГБ", чтобы меня расстреляли", - освобожденный пленный Тиренко . ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, о жизни в плену российских наемников он рассказал в эфире "Громадського радио".

Иван попал в плен 8 мая 2016 года, удерживали его в Макеевке.

"Сначала в УБОПе, меня задержали сотрудники УБОПа, и их секретных служб. Сидел, 7 месяцев пробыл по подвалам "МГБ". Попал при пересечении 13 блокпоста из Украины под Мариуполем. На их стороне меня задержали, - рассказывает Иван. - Ехал для выполнения задач, я диверсант, состою в ЗГУ — загін громадянської оборони – отдельное подразделение в Вооруженных силах Украины, подразделение, рассчитаное на сбор информации. Это добровольческий батальон, но в составе Вооруженных сил Украины".

Задержали Тиренко на блокпосту Еленовка - у боевиков была ориентировка на него: "Они вдвоем зашли в автобус – один с автоматом, один держал планшетку с моей фотографией. Заломали сильно руки в наручниках, завели в какую-то комнату и начали задавать вопросы. Попал в УБОП, с 12 дня до 12 ночи был допрос, применяли электричество. У меня доктора сейчас в шоке, как у меня криво посростались ребра. У меня переломы ребер, на одном даже 2 перелома, гематома не сошла даже. Затем меня привезли на изолятор временного содержания, чтобы все зажило, там меня отказались брать сначала под стражу, потому что я был в очень плохом состоянии, сильно избили"

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По словам Тиренко, наемники РФ во время пыток требовали от него, чтобы он сдал своих побратимов. За шесть "диверсантов" обещали отпустить, но он не пошел на сделку.

"Током били, тапиком – это полевой телефон, там 64 ампера, когда подсоединяли провода, очень было неприятно, - рассказывает Иван. - Чтобы прекратились эти пытки, я подписал, что ехал Захарченко убивать, мосты подрывать. Приезжал Захарченко ко мне на подвал, у нас был короткий разговор. Он просто посмотрел и спросил у своих подчиненных: "Он вам нужен"? Они говорят: "нет". Ну, говорит он: "застрели его".

Освобожденный пленный также рассказал, что с ним "работали" и российские спецслужбы: "Я даже таких не слышал. Они ФЭСовцами назывались".

По его словам, он понял, что это россияне по акценту и по футболкам с флагами России: "Даже кураторы их с Росии не скрывают, что сами россияне, ходят в Российской форме, не в "днровской", а именно российской".

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После подписания "признания" по Захарченко Тиренко содержали "на УБОПе, на подвале".

"Каждый день заходили, за все добровольческие батальоны я получал: "о, правосек, давайте его побьем". 8 суток меня избивали после того, как я зажил, все посросталось. Потом привезли меня на подвал "МГБ". Это признание – было им выгодно, чтобы я так сказал, что ехал Захарченко убивать, чтобы заработать себе медалей, что они такого диверсанта поймали. Там я находился 3 суток, за эти трое суток не очень приятно там было получать. Там заходят – им все можно, они не контролируются никем, могут бить, куда хотят. Били, чтобы согнать злость, потому что я доброволец", - рассказал Иван.

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По его словам, самым сложным было ожидание, потому что за "почти 2 года плена было тяжело поверить, что произойдет какой-то обмен".

"Я даже писал заявление на "МГБ", чтобы меня расстреляли, потому что морально там тяжело было находиться. Я писал; "Прошу вас добровольно меня расстрелять, у меня нет никаких претензий", - рассказал освобожденный.

Он также добавил, что планирует восстановиться в рядах ВСУ: "Петр Порошенко пообещал мне это лично. Я это ему говорил в Харькове, и Полторак мне тоже обещал это лично".

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Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.