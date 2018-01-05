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 СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятке старшего следователя областного управления полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что капитан полиции требовал сорок тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов США.

Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.

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 СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре 01
СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре 02
СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре 03

Источник: https://censor.net.ua/v3042892
 
 
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стрелочника поймали а аваков с порошенко и их банда воруют миллионами )
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маленькие взятки позорят власть.
на кол,паразита эдакого.
не может воровать или брать взятки миллионами-нехрен и браться.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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