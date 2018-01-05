 СБУ поймала на взятке в 40 тысяч гривен полицейского в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что капитан полиции требовал сорок тысяч гривен от местного жителя за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части неправомерной выгоды в размере одной тысячи долларов США.
Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.
на кол,паразита эдакого.
не может воровать или брать взятки миллионами-нехрен и браться.