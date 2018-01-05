 Оккупанты ограничили свободу более 60 крымским татарам, больше 100 детей остались без родителей, - Чубаров. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "5 каналу" расказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы, и они за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, то таких людей в Крыму - за 60. И я не говорю о тех, кто получил огромный денежный штраф, начиная за участие в мероприятиях 26 февраля 2014, то таких людей уже несколько сотен. Количество детей, оставшихся без родителей, - потому что родители за решеткой, - их уже за сотню. Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", - отметил Чубаров.

"Людей, которые уже получили карательные сроки, заключения, их уже около десяти. Они переправлены на материковую Россию", - добавил он.

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