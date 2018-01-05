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 "Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа", - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской. ФОТО+ВИДЕО

В четверг, 4 января, в Вышгородском отделе полиции руководство Киевской областной полиции отчиталось о результатах проведенной работы в течение пяти дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа, - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской 01

Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции - руководителя криминальной полиции Вячеслава Аброськина при участии заместителя главы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области.

Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа, - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской 02

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Первый заместитель главы Нацполиции сообщил, что для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа, - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской 03

"Есть определенные результаты, но впереди еще много работы. Будем работать в таком усиленном режиме до установления и задержания лица или лиц, совершивших это страшное преступление", - написал он в четверг вечером в Facebook.

Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа, - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской 04

Он также добавил, что сейчас уже допрошено большое количество лиц по направлению перемещения погибшей, то есть от места работы до места обнаружения тела. Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа, - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской 05

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Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, необходимые для раскрытия этого преступления. Он также сообщил, что в таком формате заслушивания будут проходить ежедневно.

 Полиция обращается к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления, или обладают информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровськои. Просит звонить по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Источник: https://censor.net.ua/v3042889
 
 
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Пока эти люди не у власти убийства активистов,тарифы,беспредел будет продолжаться,только грузин не продался и арестовал бриллиантовых прокуроров
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sea dog - Насчет прокурора хорошая идея...- украинцу массово сажать земляков могут гены не позволить.... "Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа", - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской - Цензор.НЕТ 4890


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Лео Кот "Насчет прокурора хорошая идея...- украинцу массово сажать земляков могут гены не позволить..."

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Ахметов, Левочкин, Гройсман, Вальцман, Аваков, Коломойский, Пинчук, Допа и Гепа и т.д. кто из них земляки Украинцев??? с учетом того что у каждого из них по три гражданства.
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Нарешті почалось розслідування, тобто нарешті почався поквартириний обход села та опитування населення! Довго чекала поліція і це злочинна бездіяльність керівників Вишгородського райвідділку! Керівника Вишгородського райвідділку МВС - під суд разом з заступником з кримінального розшуку! Справу мали розкрити за 24 години і арештувати підозрюваних, в селі неможливо вчинити злочин без свідків! Місцева поліція скорше за все пов'язана з криміналом який вчинив дане вбивство, тому керівники райвідділку разом з прокурорами мають бути усунуті від роботи і має бути призначена службова перевірка - яка має дати відповідь хто кришував бандитів та допомагав приховати уліки!
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менты,прокуроры и суд скорее всего сами замешаны в убийстве,это все одна ОПГ,что говорить если генпрокугог бегает за Коломойским деньги клянчит
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Раз полиция обращается за помощью гражданам, то значит дело-глухарь.
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Дашо вы гаварите. Мерять речку рулеткой ето раскрытие преступления? Да 90% всех убийств раскрывается (при желании) за сутки только расшифровкой мобильных телефонов. Остальное только показуха и затягивание следствия с целью скрыть истинного заказчика и убийцу.
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Не нужно быть оракулом, чтобы с достоверностью предсказать -
это расследование, как и все другие, закончится одним результатом - пшиком!...
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Скорее урод корупционный Ляшко джек пот в лотерею выиграет 100 раз чем они найдут убийцу .
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Сами себе наделали зарплаты ублюдочные гниды твари скоты прокуроры , судьи , мусора , пистолеты друг другу дарят ,а толку никакого . Так на фига они вообще нужны эти гниды чтоб народ платил налоги и этим вонючим гнидам по 100 тысяч гривен в месяц платить ?
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как это толка нет,устранили неудобную активистку,на себя не вышли,все они прекрасно делают
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Мне другое интересно. При жестком отборе и нормальных условиях берут вот таких неадекватов:
https://www.facebook.com/vkrutchak/videos/1723094987735234/

Случай был буквально на днях в центре Киева.
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В нашу эпоху мобильной связи не представляет большой проблемы отследить последние перемещения и контакты человека. Вот только, есть-ли желание у силовиков раскрывать это дело?
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полиция скорее всего уже сделала все что смогла,теперь за дело возьмутся лучшие


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Действительно дело это непростое, учитывая многие обстоятельства жизни потерпевшей. Есть те, кто непосредственно угрожал и даже избивал. Вот таких проверяют в первую очередь. А есть еще фигуранты последних ее дел, которые тоже могут быть виновны.
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Украине
специалисты не нужны. Страна гибнет не только от воровства, но и от
некомпетентности во всем и на всех уровнях. За знания, умения, профессионализм
денег не платят, платят за болтовню, саморекламу и преданность начальнику. Ни
полноценное образование, ни наука стране не нужна. В парламенте бездельники и
воры, жалующиеся на малую зарплату. Процесс реформ идет ...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа", - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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