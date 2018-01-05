 "Есть определенные результаты. Работает усиленная следственно-оперативная группа", - Аброськин о расследовании убийства Ноздровской. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции - руководителя криминальной полиции Вячеслава Аброськина при участии заместителя главы Нацполиции - начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области.

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Первый заместитель главы Нацполиции сообщил, что для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа. В ее состав входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.







"Есть определенные результаты, но впереди еще много работы. Будем работать в таком усиленном режиме до установления и задержания лица или лиц, совершивших это страшное преступление", - написал он в четверг вечером в Facebook.

Он также добавил, что сейчас уже допрошено большое количество лиц по направлению перемещения погибшей, то есть от места работы до места обнаружения тела. Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

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Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, необходимые для раскрытия этого преступления. Он также сообщил, что в таком формате заслушивания будут проходить ежедневно.

Полиция обращается к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления, или обладают информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровськои. Просит звонить по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.