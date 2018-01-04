 "Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста", - телеканал Минобороны РФ об испытаниях ракетного комплекса "Гром-2". ВИДЕО

"По словам "депутата", Киев ведет информационную кампанию, чтобы запугать мирное население", - сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда", передает Цензор.НЕТ.

"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы", — сказал Бальбек.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: ОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО

"По его мнению, Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста, хотя российские войска напугать такой "экспериментальной" ракетой не получится. "Новая разработка" направлена исключительно на то, чтобы воздействовать на мирных жителей", - отметил телеканал Минобороны РФ и опубликовал обнародованное видео испытаний ОТРК "Гром-2".

Ранее был опубликован ролик с испытаниями нового ракетного комплекса "Гром-2".

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Специализированный бронированный автомобиль с рабочим шифром "Варта-Новатор" прошел испытания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж