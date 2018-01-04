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 "Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста", - телеканал Минобороны РФ об испытаниях ракетного комплекса "Гром-2". ВИДЕО

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Государственной думы России Руслан Бальбек, "избранный" на незаконных выборах в оккупированном РФ Крыму, прокомментировал публикацию ролика с испытаниями нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".

 "По словам "депутата", Киев ведет информационную кампанию, чтобы запугать мирное население", - сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда", передает Цензор.НЕТ.

"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы", — сказал Бальбек.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: ОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО

"По его мнению, Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста, хотя российские войска напугать такой "экспериментальной" ракетой не получится. "Новая разработка" направлена исключительно на то, чтобы воздействовать на мирных жителей", - отметил телеканал Минобороны РФ и опубликовал обнародованное видео испытаний ОТРК "Гром-2".

Ранее был опубликован ролик с испытаниями нового ракетного комплекса "Гром-2".

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Источник: https://censor.net.ua/v3042786
 
 
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пиндосики и вообще все члены НАТО - носитель есть,нсли не примете в альянс в ближайшее время - начнем разработку для грома Ядерной боеголовки - как только примете сразу прекратим - мы же не кимы чиры)))))
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Твердотопливная ракета! Это то, что у кацапов никогда не получалось - либо не очень твердое, либо не очень топливо.
Кстати, лаптеносцы недооцениват угрозу мосткам через пролив - до них можно достать и тяжелой артой, и РСЗО из Херсонской области.
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Шож будет когда будет видео с испытаний?
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Там ещё много работы, на необрезанном видео второй двигатель взорвался.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=b6yFilFGHCc
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Просто инфу нужно в полном обьёме подавать а не обрезать.
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Во-первых.
Дело даже не в самой ракете. Дело в ее кассетной боеголовке с разделяющимися элементами не предсказуемого маневрирования на средней фазе траектории. Технология "Воеводы". У этой ракеты их пять. Это задачка для ПВО вероятного противника.
Во вторых.

Для нее существует ДВА типа двигателей. Один - модификация одной общеизвестной днепропетровской ракеты с дальностью полета - 1000 км. Второй - недавно испытанный вариант с дальностью 280\500 км (дабы не нарушать всякие .... договора)
В-трерьих - нам не нужно разрушать мост Вы по нему драпать будете с Крыма. Тем более его еще нет.
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Franz Maser "...Один - модификация одной общеизвестной днепропетровской ракеты с дальностью полета - 1000 км...."
Что за ракета?
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Міст ще буде потрібен для масової втечі кацапні, бо топити усіх в морі завеликий клопіт "Україна так повідомляє про потенційну загрозу для Кримського моста", - телеканал Міноборони РФ про випробування ракетного комплексу "Грім-2" - Цензор.НЕТ 8537
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короче когда мост развалится, ватаны заверещат, что это укропы разбомбили и будут требовать компенсации через международные суды
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ватники как всегда в своём амплуа.
Денежки на мост спёр - Ротенберг.
Металл, цемент, песок спёрли - Джамшуд с Рафшаном.
А когда навоз скрепляющий "мост" размоет море. То виновата будет?
Да,да,да , как всегда Киевская Хунта, Морские Котики США, Бетмэн и.т.д.
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Те, що міст може розвалитися і без ракети це зрозуміло і так, а от до чого тут кримчани?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста", - телеканал Минобороны РФ об испытаниях ракетного комплекса "Гром-2". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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