 "Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста", - телеканал Минобороны РФ об испытаниях ракетного комплекса "Гром-2". ВИДЕО

"По словам "депутата", Киев ведет информационную кампанию, чтобы запугать мирное население", - сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда", передает Цензор.НЕТ.
"Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы", — сказал Бальбек.
"По его мнению, Украина так сообщает о потенциальной угрозе для Крымского моста, хотя российские войска напугать такой "экспериментальной" ракетой не получится. "Новая разработка" направлена исключительно на то, чтобы воздействовать на мирных жителей", - отметил телеканал Минобороны РФ и опубликовал обнародованное видео испытаний ОТРК "Гром-2".
Ранее был опубликован ролик с испытаниями нового ракетного комплекса "Гром-2".
Кстати, лаптеносцы недооцениват угрозу мосткам через пролив - до них можно достать и тяжелой артой, и РСЗО из Херсонской области.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=b6yFilFGHCc
Дело даже не в самой ракете. Дело в ее кассетной боеголовке с разделяющимися элементами не предсказуемого маневрирования на средней фазе траектории. Технология "Воеводы". У этой ракеты их пять. Это задачка для ПВО вероятного противника.
Во вторых.
Для нее существует ДВА типа двигателей. Один - модификация одной общеизвестной днепропетровской ракеты с дальностью полета - 1000 км. Второй - недавно испытанный вариант с дальностью 280\500 км (дабы не нарушать всякие .... договора)
В-трерьих - нам не нужно разрушать мост Вы по нему драпать будете с Крыма. Тем более его еще нет.
Что за ракета?
Денежки на мост спёр - Ротенберг.
Металл, цемент, песок спёрли - Джамшуд с Рафшаном.
А когда навоз скрепляющий "мост" размоет море. То виновата будет?
Да,да,да , как всегда Киевская Хунта, Морские Котики США, Бетмэн и.т.д.