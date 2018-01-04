 Климкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Павел Климкин подарил немецкому коллеге Зигмару Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины", - сообщается в Твиттере МИД Украины.

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