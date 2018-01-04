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 Политика Украины
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Все про:Германия (2887) МИД (4307) награда (988) Климкин (1475) Габриэль (73)

 Климкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подарил главе МИД Германии Зигмару Габриэлю медаль по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Павел Климкин подарил немецкому коллеге Зигмару Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины", - сообщается в Твиттере МИД Украины.

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Поездка Климкина и Габриэля на Донбасс отменена из-за непогоды: министры планируют посетить регион до конца месяца, - МИД Украины. ФОТОрепортаж

 

 Климкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/v3042782
 
 
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- «В награду за то, что в боях денщик проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника…», а тот в это время обчищал курятники в тылу. (с)
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Ты странный какой-то! Награждать только барыга может. А он нашел и подарил свою.
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Написано что подарил, интересно, у кого слямзил.
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Не думаю, что награждать - в его полномочиях. Но от формулировки аж передёргивает, да.
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Оффтоп, но не смог удержаться. )))
Нет, это еще не ядерный гриб над Москвой.
Это всего навсего горит обувная фабрика под Новосибирском. )))
Климкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины - Цензор.НЕТ 3600
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Скорее наверное деготь, которым они лыковые лапти смазывают. ))
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резина на калоши. черт выбросила фотку где 5 счастливых бабушек из тюменского зажопинска прогуливаются по главной улице села с букетиками какойто повилики и месят дружно калошами грязь. фсе. калош не будет, теперь токо лапти
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Кто вчера не смотрел вечерний Прайм на на 112-ом канале ... ведущие Степанец и Владимир Полуев плюс Богословская на острие атаки вместе мочили VIP-вого политолога банковой Сирожу Тарана, на всю страну в прямом эфире обзывали его подбарыжным шоколадным ботом и мол он методички получает из Администрации президента....Это дикий позр...А до этого целый час мочили заступника министра и петиного холуя Грымчака...Похоже на то что 112-ый меняет редакционную политику в лучшую строну
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а шоколадных медалек (неликвид новогодний) он ему не насыпал?
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лучше бы с Габриэлем Гройся встретился, он бы ему кое-что другое подарил, попрактичнее.
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лучше бы со мной встретился. мне подарки не нужны - я бы сама навешала поздравлений. но - зассыт!
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Клімкін подарував Габріелю медаль до 100-річчя дипломатичної служби України - Цензор.НЕТ 475
ну нужно же все-таки подарить что-то подарить Габриэлю, чтобы "просто, недорого и со вкусом", лучше бы носки или трусы, на большее гость не тянет.
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Лучший подарок- сделанный сваими крывыми ручками!
😃😃
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Ось так і обезцінили медалі даруючи їх. Медаль, це нагорода, а не сувенір.
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Габриэлю можно было что ни будь не нужное подарить.
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"100 дипломатической службы Украины"...это из серии - "глобус Украины"???? я все понимаю, "фуршет", то-се, но это явный перебор!!!!
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Не увлекайся, 100 лет назад был 1918 год! А, может и 1917-й?
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они как дети право дело. тешатся и играют в войнушку.
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и шо??? если следовать твоей с климкиным "логике", то можно смело чеканить "медаль" "350 лет дипслужбы Украины" со времен Богдана Хмельницкого...а можно вообще замахнуться на времена Даниила Галицкого или Ярослава Мудрого...все зависит от маразма или фантазии в голове!
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Ну, а як же без мідальки - совок довбаний...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКлимкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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