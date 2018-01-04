 Климкин подарил Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Павел Климкин подарил немецкому коллеге Зигмару Габриэлю медаль к 100-летию дипслужбы Украины", - сообщается в Твиттере МИД Украины.
Павло #Клімкін подарував німецькому колезі Зіґмару Ґабріелю медаль до #100річчядипслужби🇺🇦 pic.twitter.com/sPkEOnX9DC— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 4 января 2018 г.
Нет, это еще не ядерный гриб над Москвой.
Это всего навсего горит обувная фабрика под Новосибирском. )))
ну нужно же все-таки подарить что-то подарить Габриэлю, чтобы "просто, недорого и со вкусом", лучше бы носки или трусы, на большее гость не тянет.
😃😃