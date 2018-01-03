 Супрун рассказала о работе Национальной службы здоровья: "Она будет оператором средств". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "5-му каналу".
"Национальная служба здоровья будет оператором средств. То есть когда больница, когда врач, когда амбулатория подписывают договор с Национальной службой здоровья, и есть требования к больнице и амбулатории, как они должны предоставлять услуги и как будут оплачиваться эти услуги, Национальная служба здоровья будет оператором этих средств – от казначейства до направления в больницу и к врачу, если все требования договора выполнены", – рассказала Супрун.
По её словам, положение о создании Национальной службы здоровья приняли во время заседания Кабмина.
"Мы ждали подпись Президента в законопроекте, теперь это уже закон, и мы уже с января можем начинать искать руководителя", - отметила Супрун.
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не вірю, що буде зворотний шлях у вигляді відкатів. ...
Це все в минулому.