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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1497) Минздрав (1413) Супрун Ульяна (198)

 Супрун рассказала о работе Национальной службы здоровья: "Она будет оператором средств". ВИДЕО

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о главных принципах работы вновь созданной Национальной службы здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью "5-му каналу".

"Национальная служба здоровья будет оператором средств. То есть когда больница, когда врач, когда амбулатория подписывают договор с Национальной службой здоровья, и есть требования к больнице и амбулатории, как они должны предоставлять услуги и как будут оплачиваться эти услуги, Национальная служба здоровья будет оператором этих средств – от казначейства до направления в больницу и к врачу, если все требования договора выполнены", – рассказала Супрун.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Минздраву нужны шесть месяцев, чтобы подготовиться к запуску медреформы, - Супрун

По её словам, положение о создании Национальной службы здоровья приняли во время заседания Кабмина.

"Мы ждали подпись Президента в законопроекте, теперь это уже закон, и мы уже с января можем начинать искать руководителя", - отметила Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/v3042742
 
 
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ага, вы идите, лечитесь, а я на кассе посижу...
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о! оператор!
не вірю, що буде зворотний шлях у вигляді відкатів. ...
Це все в минулому.
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Правильней будет сказать,держателем общака... Супрун рассказала о работе Национальной службы здоровья: "Она будет оператором средств" - Цензор.НЕТ 9064
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то Аптека была всегда внизу больнички, теперь будет на каждом этаже!)))
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Как только министром ЗО Украины назначили американку украинского происхождения украинский сегмент инета зашипел, забулькал, запузырился, завонял смрадом такого количества возмущений пидорашников-кацапсин и хахлов макуртов, не продохнуть было и не вздохнуть. Сейчас вроде булькание и похрюкивание сартирных опарышей из азиопской выгребной ямы резко сократилось. В чем дело ребята? Неужели у кремлевских упырей людоедов закончились бабосики? А безплатно, для строительства путино -гундяевского сартира-- хрюкающего мирька побатрачить западло?
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Или мне одному кажется, что она с каждым днем все тупее и тупее становится.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСупрун рассказала о работе Национальной службы здоровья: "Она будет оператором средств". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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