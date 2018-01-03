Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве.
"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – подчеркнул Климкин.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А Габриэлю это не интересно. Трата времени это.
Мне речи политиков интересны их игрой на оттенках восприятия. (дуболомные речи Лукашенко давно не интересны, только его исторические (он историк по одному из обращзований) и прочие перлы).
Украина занимала второе место по площади в Европе и когда-то (26лет назад) была на третем месте в Мире (Карл) по Ядерному потенциалу
а что мы имеем сегодня : территория уменшилась ЯО нет ВВП на душу населения на последнем месте в Европе ,но когда смотриш в гугл картах на поселок Козин то начинаеш понимать ,что где то нас обманывают
І - так звана Расєя перетвориться в ЛЮДЕЙ!