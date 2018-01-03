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 Политика Украины
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Все про:Германия (2887) МИД (4307) Климкин (1475) перемирие (980) Габриэль (64)

 Климкин - главе МИД Германии Габриэлю: Прекращения огня на Донбассе нет. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что российские наемники регулярно обстреливают позиции ВСУ на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – подчеркнул Климкин. 

 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/v3042727
 
 
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Німці, бляць, пирскають? Україна вам ДЕСЯТЬ фронтів зробить. Думаєте кацапи вам допоможуть? ХЕР! Ми ще з ними на Далекому Сході не розібралися, курви.
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стратегия аятолл понятна - выждать время, спустить пар, а потом как затянуть гайки...
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В Иране уже все. Начинают судить и казнят протестующих.
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Всё уже, допоказывались.
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Так позиции ВСУ (Армии Украины) обстреливают какие-то наемники, а не армия Кацапии? И это говорит нарком иностранных дел!
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А мєністри прі СталінУ хіба не були?
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Наркоми закордонних справ Литвинов і Молотов.
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И шо? Сталин назначал наркома иностранных дел с Вятской губернии параши, а Кондитер - из Курской. Шо? Большая разница?
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Ни о чем. Ни одно перемирие не соблюдалось. Петро дает время врагу на перегруппировку и безнаказанный обстрел наших бойцов. Для любой цивилизованной страны жизнь солдата в приоритете. И только в постсовке - "бабы еще нарожают".
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"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - подчеркнул Климкин. Источник: https://censor.net.ua/v3042727
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А Габриэлю это не интересно. Трата времени это.
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Это послание не Габриэлю лично, а представителю страны...
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Вроде и так, да только я тоже немного с опытом. Как правило такие и решают, что с таким посланием делать. Этот на подсосе у путина и никуда ничего не передаст.
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Слово на током уровне не пропадает в пустоту.
Мне речи политиков интересны их игрой на оттенках восприятия. (дуболомные речи Лукашенко давно не интересны, только его исторические (он историк по одному из обращзований) и прочие перлы).
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Понравилось. Только дебилов определять буду я. Вот оддолжу топор у Гризодубо и ты сьэкономишь патроны.
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Так Гризодубо, никому свой драгоценный топор не отдаст.
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Візьму простий топор, бо я не гордий.
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А-яй-яй.Загнали Украину в жопу своими минскими.Делают вид,что все идиоты,а они умные.
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Так немца возили в Маиуполь или он испугался? Показали на картинках.
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я тут википедию перечитал и знаете меня возмущает то что мы имеем сегодня
Украина занимала второе место по площади в Европе и когда-то (26лет назад) была на третем месте в Мире (Карл) по Ядерному потенциалу
а что мы имеем сегодня : территория уменшилась ЯО нет ВВП на душу населения на последнем месте в Европе ,но когда смотриш в гугл картах на поселок Козин то начинаеш понимать ,что где то нас обманывают
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Дипломатическим путем прекращение огня будет тянутся ооочень долго. 1. Так как хайлу лишь бы высасывать силы в Украине. И тешить свое мизерное садистское начало. Ему даже завоевание Украины своей армией особенно не нужно, так, кошмарить украинцев чтобы жили плохо. 2. Какому-то пьяному русскому ваньке или рамазану стоящему у пушки или миномета дыры против украинских солдат пофигу на все эти дипломатические выкрутасы. Они только силовой отпор поймут. - Было бы хорошо регулярно кошмарить дыровских ванек силой оружия, рассказывая попутно о циничном нарушении Минского мира "ваньками" и о своей мыролюбности. Но пока до этого далековато.
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Знаєш, брате. На кацапії стільки нашого люду, що жодній Британії не снилося. Просто вони допоки сплять. Чомусь. А, коли прокинуться - тоді кацапноті МАЛА МЕСТА БУДЕТ!
І - так звана Расєя перетвориться в ЛЮДЕЙ!
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Ти впевнений що там реально наш люд, а не вата? Скоріш за все ті заробітчани ще й допомогать кацапам у знищенні України будуть, тому не видавай бажане за дійсне.
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Рассказал.?Ты его ночью на линию вывези,он там и обделается,
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А типа фрицы об этом не знают, им просто плевать на это, максимум что от них можно ждать, так это глубокой озабоченности, ну и конечно же совместных проектов с кацапами по газу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКлимкин - главе МИД Германии Габриэлю: Прекращения огня на Донбассе нет. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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