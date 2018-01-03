Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Габриэлем в среду в Киеве.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – подчеркнул Климкин.

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