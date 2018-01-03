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 Политика Украины
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 Суд начал рассмотрение апелляции ГПУ по мере пресечения Саакашвили. ВИДЕО

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда, который отказался взять экс-президента Грузии Михеила Саакашвили под домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

 

 

 

 Видео: Олег Богачук Цензор.НЕТ.

Перед началом заседания Саакашвили обратился к прессе с заявлением о том, что считает данное дело политическим, а также заверил, что никоим образом не уклоняется от следствия, являясь на все судебные заседания и по всем вызовам в правоохранительные органы.

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Поддержать Саакашвили в суд пришла его семья: жена, сын и мама.

После этого , коллегия судей во главе с Олегом Присяжнюком объявила об открытии судебного заседания, и приступила к рассмотрению ходатайства ГПУ об обжаловании решения суда первой инстанции по вопросу избрания меры пресечения Саакашвили.

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 Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. 

Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.

Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/v3042680
 
 
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Этот "филин" бросил батальон в Иловайске и смылся. Неделю неизвестно где был. А сейчас добровольцев поливает грязью. Короче шестерка муженко.
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Хлопці захищають власну країну. Освічена людина повинна розуміти нетотожність понять дкржави та країни. Країна - цн усі ми, усе наже життя. А держава - то є купка чиновників, що повинна впорядковувати це життя. Але на справді наші чиновники роблять зовсім інше. Вони постійно нам ускладнюють життя та грабують наші кишені. Дурепа Геращенко зайвий раз розписалася у власному невігласвті.
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Правильно, Петро Олексійович!!!! Досить скиглили і кричати "Зрада!!!"
Час починати мирну(!!!), загальноукраїнську, безстрокову політкомпанію "Пєтя ГЕТЬ"(вибачте за фамільярність))
У межах цієї політкомпанії щотижневе віче у всіх облцентрах з голосуваннями
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Зацените!
Молодцы, кацапы! НЕ подвели! Можете ведь!
В Сирии потерпел крушение российский вертолет
В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В результате погибли оба пилота

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/01/2018/5a4ca6c09a7947427337b076?from=main
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Помолова! рятуй "чєсть і совєсть" КУМИРА
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Саакашвили,не сдавайся ! Ты наша надежда .
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А как там сынок Авакова поживает? как встретили с папашей Новый год в Риме? Надеюсь шикарный отель их не подвел, все было на высшем уровне.
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Пока он праздновал Новый Год,убивали патриотку Украины.
А ведь она,официально обращалась к ним с просьбой о защите!
Вспоминается подобное,но в Японии. Примерно в 1998 году,молодой мужик,похитил не совершенолетнюю и держал ее полгода за городом Ниигата в домике в лесу.
Но вот он поссорился с матерью и та пошла в полицию делать заяву на сына.
Посидела там в дежурке да и ушла не сделав заявления.... Дежурный,очень был занят.
Но вот его поймали его мать,при журналистах,сделала заявление,что она ходила в полицию,но та ее не приняла. Уже через полчаса,были подняты видеозаписи дежурной части.
Через час,полицейский участок,был окружен журналистами и протестующими.
Через два часа,начальник полиции,размазывая сопли,просил у граждан прощения.
На следующий день,все руководство полиции Ниигата,подало в отставку.
ВСЕ!!! ПОГОЛОВНО!!
Такое должно быть в Украине. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вот вам гражданский контроль в действии.
Когда депутат,нажавший кнопку при голосовании за другого депутата,уже вечером,рыдая просит у своих избирателей прощения,а через два часа,делает себе харакири в метро Токио,бросаясь под поезд.
У них есть честь! А здесь,шоколадные выплятки,защищают дурака в кресле президента. Да не просто дурака,а предателя Украины,делающий бизнес с кумом Путлера на сжижженном газу.
А защищая его,тем самым топят Липецкого Барыгу по полной.
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Порошенко в вопросе Саакашвили показал себя полным импотентом. Есть желание угодить Путину, но нету возможностей. Суд начал рассмотрение апелляции ГПУ по мере пресечения Саакашвили - Цензор.НЕТ 909
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11 депутатов Верховной Рады. в суде одын ндвр и одын киевсовета 9 не появились взять мишико на поруки совпадение не думаю
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Шо поделаешь...Слабый президент слабая держава
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Порошенко слабый, но его подпирают штыки Путина.
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Пусть судьи не забывают про закон Магнитского.
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Посодют грузина - неадеквата и депортируют туда, где он много реформ сделал.
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Треба не під судами і поліцією збиратись, а на віче, та обирати там собі Лідера(єдину узгоджену кандидатуру на дострокові президентські цієї весни від демсил)
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Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова (С)
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Так вот куда, оказывается, судья усатов торопился!
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Бездарь Грузинская,по вам плачет Солнечный Тбилиси и Генпрокурор Грузии Арчил Кбилашвили ,больно не будет,Михон же Реформировал Грузию.... Суд почав розгляд апеляції ГПУ щодо запобіжного заходу Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1096
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Тебя не приняли в Порохоботы? ШоКАЛАда мало сожрал?
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Поросята никак не найдут управу на Михо
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Степан Бандера‏ @Bad_Bandera 12 ч.12 часов назад

Украинская Хельсинкская группа подсчитала количество осужденных ВСУ/сепаратистов, за 2016 год: Солдат ВСУ - 2500 чел.
Сепаратистов и террористов ДНР+ЛНР+РФ - 210 чел.
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А що, вам, пенсіонеру, дали випробувальний термін? Суд почав розгляд апеляції ГПУ щодо запобіжного заходу Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9100
Негідники
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд начал рассмотрение апелляции ГПУ по мере пресечения Саакашвили. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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