 Суд начал рассмотрение апелляции ГПУ по мере пресечения Саакашвили. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук Цензор.НЕТ.
Перед началом заседания Саакашвили обратился к прессе с заявлением о том, что считает данное дело политическим, а также заверил, что никоим образом не уклоняется от следствия, являясь на все судебные заседания и по всем вызовам в правоохранительные органы.
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Поддержать Саакашвили в суд пришла его семья: жена, сын и мама.
После этого , коллегия судей во главе с Олегом Присяжнюком объявила об открытии судебного заседания, и приступила к рассмотрению ходатайства ГПУ об обжаловании решения суда первой инстанции по вопросу избрания меры пресечения Саакашвили.
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Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой.
Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста.
Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Ранее, свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
Напомним, 5 декабря правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Час починати мирну(!!!), загальноукраїнську, безстрокову політкомпанію "Пєтя ГЕТЬ"(вибачте за фамільярність))
У межах цієї політкомпанії щотижневе віче у всіх облцентрах з голосуваннями
Молодцы, кацапы! НЕ подвели! Можете ведь!
В Сирии потерпел крушение российский вертолет
В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24. В результате погибли оба пилота
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/01/2018/5a4ca6c09a7947427337b076?from=main
А ведь она,официально обращалась к ним с просьбой о защите!
Вспоминается подобное,но в Японии. Примерно в 1998 году,молодой мужик,похитил не совершенолетнюю и держал ее полгода за городом Ниигата в домике в лесу.
Но вот он поссорился с матерью и та пошла в полицию делать заяву на сына.
Посидела там в дежурке да и ушла не сделав заявления.... Дежурный,очень был занят.
Но вот его поймали его мать,при журналистах,сделала заявление,что она ходила в полицию,но та ее не приняла. Уже через полчаса,были подняты видеозаписи дежурной части.
Через час,полицейский участок,был окружен журналистами и протестующими.
Через два часа,начальник полиции,размазывая сопли,просил у граждан прощения.
На следующий день,все руководство полиции Ниигата,подало в отставку.
ВСЕ!!! ПОГОЛОВНО!!
Такое должно быть в Украине. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вот вам гражданский контроль в действии.
Когда депутат,нажавший кнопку при голосовании за другого депутата,уже вечером,рыдая просит у своих избирателей прощения,а через два часа,делает себе харакири в метро Токио,бросаясь под поезд.
У них есть честь! А здесь,шоколадные выплятки,защищают дурака в кресле президента. Да не просто дурака,а предателя Украины,делающий бизнес с кумом Путлера на сжижженном газу.
А защищая его,тем самым топят Липецкого Барыгу по полной.
Украинская Хельсинкская группа подсчитала количество осужденных ВСУ/сепаратистов, за 2016 год: Солдат ВСУ - 2500 чел.
Сепаратистов и террористов ДНР+ЛНР+РФ - 210 чел.
Негідники