 ОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

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Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка, которая предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".

Как известно, этот комплекс способен поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.



Испытания ракетного двигателя ОТРК "Гром-2"

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для потребностей собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.