 ОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.
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Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка, которая предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".
Как известно, этот комплекс способен поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.
Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для потребностей собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.
І там така ж сама історія, що і у нас. Усі все бачать і знають, але правоохоронна система не працює.
Слава Україні!
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб.
2. А чем он так уж очень нужен ВСУ?
2. Оружия в ближайшие минимум 10 лет будет недостаточно, чтобы сдержать открытую агрессию паРашки из-за несопоставимости военных бюджетов.
3. Ракеты конечно нужны, но особо гнать смысла нет. Лучше сосредоточиться на качестве.
2)То что бюджеты несопоставимы не означает что не нужно ничего делать, тем более если удастся их экспортировать, тогда будет возможность заработать и не дать загнуться окончательно нашему ракетостроению которое и так на ладан дышит.
3)На качестве чего сосредоточится?
То о чём Вы говорите, про аэродромы и т.п., я описал в пункте 2.
2. То, о чём Вы говорите, я написал в пункте 3.
3. На качестве ракет.
2) Процесс доработки опытного образца ракеты занимает годы и ускорить его возможно только за счет ну очень больших финансовых вливаний (как это делал совок в гонке с США), так что заниматься "доведением до ума" опытного образца нужно сейчас, иначе это может быть опять похоронено на многие годы как это сделал кацап министр обороны саламатин. Кроме того насколько я знаю деньги на этот проект давали арабы, а значит есть хороший шанс заработать на этом ОТРК.
2. Согласен.
по классификации ОТР а по маршрутным картам доставали цели до Бирмы в круговую
из ТуркВО.
" Темп С "с СПУ 9П 120с разгонным блоком и головой БЧ АА-19 с зарядом "910" имела дальность
полет свыше 1 100 км. Кравчук со товарищами умножил все на "о".
Кацапстан должен "обрадоваться", подарок Новогодний суперский!
Посмотришь!
Новое - хорошо забытое старое . Комплекс 9к76 с изделием 9М76. С полетными картами того времени и пуском из ТуркВО доствало до Бирмы .
Иди празднуйте дальше гниды )) Водка-то есть еще? ))
Просто так в небо ... Такая теория уничтожения ..
А штаты головы отдали на переработку и а сами ОТР "Першинг ;" законсервировали
на базе в Дакоте .
2. Чем 120 км Вас не устраивает? Харьков-Белгород - 70 км, Сумы-Курск - 130.
Новонародженим діткам учасника АТО потрібні донори
"Новонародженим двійнятам учасника АТО терміново потрібні донори третьої негативної групи крові. Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Наталя Салімова сьогодні, 2 грудня.
Нагадаємо, дітки народилися 19 грудня. Вони та їхня 21-річна мама Тетяна після пологів знаходилися у важкому стані.
- Пологи були раптовими, передчасними... - розповідала «КП» мама Тетяни - Тетяна. - Народилося двоє діток, восьмимісячні, зараз у важкому стані в перинатальному центрі обласної лікарні. У Тетяни відкрилася кровотеча, втратила багато крові. Вона у тяжкому стані у палаті інтенсивної терапії обласної лікарні.
Детальна інформація за телефоном: (066) 421-50-10 (мама Тетяни - Тетяна)."
https://pravda-kr.com.ua/potribna-dopomoga/11228-novonarodzhenim-ditkam-uchasnika-ato-potribni-donori.html
Кравчук объяснил, почему Украина отдала ядерное оружие: "Мы не могли им управлять"
Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения.........
Наталья Гречкина fc43328e
***Есть такая страна,которая добровольно отказалась от Я.О!
Вместе с Я.О,эта страна просрала свой суверенитет!
Получила войну и дерибан.
Десяток ядерных боезарядов,даже не на боевом дежурстве,а просто на хранении.И то,что сегодня происходит,было бы невозможно!Просто невозможно!
Вот так страна,которая могла бы на равных участвовать в мировых процессах,стала бандустаном!
Кто виноват?
Вероятно мы все.
Все кравчукчи,чучмы,и остальная наволоч у руля,это наш выбор!
А теперь,сильные мира сего,будут говорить,что мы сами назвали свою страну"Страной Дураков",а они нам ничего не гарантировали.
Хотя они первые скакали от счастья,когда в Узине,резали Ту-22,и клялись в любви и верности!
И если кто то мне скажет,что иметь на вооружении Я.О,это очень затратно,то пусть подсчитают во сколько обходится Украине война с пидоростаном!
За то теперь,у нас есть миномет "Молот",и куча самоходного усовершенствованного хлама,вместо Я.О,и средств доставки!