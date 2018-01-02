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Все про:армия (6654) вооружение (2800) испытания (143) ракеты (569)

 ОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО

В мае 2017 года в сети появились снимки шасси оперативно-тактического комплекса "Гром-2", а сейчас уже прошел испытания двигатель ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

Видео - Національний промисловий портал

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Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка, которая предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".

Как известно, этот комплекс способен поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.

ОТРК Гром-2 прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - Украинский милитарный портал 01
ОТРК Гром-2 прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - Украинский милитарный портал 02Испытания ракетного двигателя ОТРК "Гром-2"

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ОТРК Гром-2 прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - Украинский милитарный портал 03
ОТРК Гром-2 прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - Украинский милитарный портал 04
ОТРК Гром-2 прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - Украинский милитарный портал 05

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу.

Ряд источников утверждает, что дальность в 280 км является формальным ограничением для экспортной версии ракеты, а для потребностей собственной армии дальность стрельбы комплекса может быть увеличена до 450-500 км.

Источник: https://censor.net.ua/v3042635
 
 
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можуть, якщо запрацює
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Украина теоретически за полгода-год может создать грязную атомную бомбу. Все топливо Чернобыльской АЭС находиться в хранилище отработанного топлива. Тот изотоп урана как раз подходит для атомной бомбы. Достаточно создать контейнер и взрыватель для бомбы.
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Ваша "грязная бомба" это не "ядерная бомба". Она не требует никакого особого "создания". Бери лопатой отходы и насыпай в боеголовку.
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скока там боевая часть? 500кг? Посмотрите критическую массу урана, забейте процентов 15 массы на упаковку и систему подрыва и будет вам ответ.
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Прежде чем смотреть критическую массу U235, его ещё нужно отделить от U238. Для этого на паРашке и в др. странах день и ночь работают цеха с батареями газовых центрифуг.
ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 8175
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в РБМК уже готовый 4% Уран 235...теоретически этого достаточно для создания атомной бомбы. Я не знаю правда ли это или нет...но читал статью где было написано как из топлива РБМК сделать бомбу.
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Маск в свою Теслу запхнув. Головну частину можна напхать С4.
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2 февраля после публикации отчета Финансовой Полиции США вам понравится ВСЁ ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 6509осталось недолго...
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хорошая дата - 2 февраля, у моего друга день рождения, заодно и отмечу ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 6745
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Пишуть, що Кремль на своєму сайті вішає усі декларації.
І там така ж сама історія, що і у нас. Усі все бачать і знають, але правоохоронна система не працює.
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угу, 3асекретили 3/п мінстрів! стоідсоткі "то самое"
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Хорошая новость. Но сразу же вспоминаются слова какого то чиновника про Оплоты .Мол они сильно дорогие для ВСУ. Поэтому продадим их Таиланду а на эти деньги , вернее на то что от них останется после того как он их распилит , покрасят аж 10 БМП-1 60-х годов а танки на передке вообще то не нужны, т.к они запрещены Минском . Так нужны уточнения -для ВСУ или для Саудовской Аравии ??????
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Уважаемый! Это оперативно-тактический ракетный комплекс нужен, для того что-бы одна дебильная ядерная страна не имела плохих мыслей! Не думала что силой своей армии может решить проблемы с Украиной!
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Вы таки дурак Ди джей ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 1413Туда любую боеголовку прикрутить можно. А вы думали что ядерному ,,государству" всё можно ? Как раз ей воевать и получится . Одно из немногих толковых вооружений что сегодня нужно для ВСУ . Куда пулять найдём .
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Цю ситуацію пояснювали вже багато разів. Модернізовані Т-64, Т-84, Т-72 свої функції виконують нормально.
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В принципі для запуска супутників в космос годиться, як варіант.
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Багаторазово використовувати - можливо, але гемара там... Це вже зовсім інша історія.
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Самые лёгкие из космических ракет - в районе 50-ти тонн весом. Ракеты "Гром-2" вряд ли тяжелее 5-ти тонн.
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Не знаю. ТТХ не має ні движка ні ракети. Ліплять ракету явно не для запуску наносупутників, але розробка нова і можливо для надлегких РН згодиться.
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завтра говорящая Кобыла РАБссии выразит решительный прОтэст милитаризации Украины... ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 2188
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Слів немає. Лише слюні. Це наші люди.
Слава Україні!
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РАБссию остановит только Украина.
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб. ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 8050
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Трохи корейских технологий докупить , будет неплохая вещь.
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лишь бы не китайских, кацапские спутники свидетели.
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Комичный случай произошел на РАБссии.в городе Уфа есть известный предприниматель Игорь Алексеев,просматривая новости полицейской хроники он увидел на экране телевизора свою жену,которую арестовали в Борделе... ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 767
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Красота ты наша надеюсь ращет сразу на 500 км!?
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Ну наконец то в Украине появляется оружие возмездия, так что расеянам придётся репу чесать, а Жирик уже грозит в очередной раз повесить триколор в Киеве в марте. А в боеголовку можно добавить например радиактивных элементов с атомных станций и поражающая способность увеличится.
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Точка -у это уже почти металлолом. Можно было бы его утилизировать на папуасах из ды-ры , но низзя.....Минск
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Есть .Уже давно. Если бы её там не было. Х.йлопы бы полезли на Мариуполь , Славянск и Краматорск. Просто она за линией разграничения .Кажется 30 км
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Ну и чем, применительно к Минску-2 и Донбассу, "Гром" лучше "Точки"?
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Ну млин это как Мерседес и Жыгули . ,,Гром" лучше Точки тем что им решаются совершенно другие задачи на поле боя. Так ясно. ?
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Нет. Какие задачи на Донбассе нельзя решить "Точкой"?
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Нельзя остановить наступление рассейской армии по всему периметру границы . Что то похожее на Ирак 2003 го года . Этот комплекс позволяет наносить удары скажем из -под Киева по войскам агрессора прорывающегося например на Киев с севера или с востока
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Это да, согласен. Но мы говорили конкретно про Донбасс и Минск-2.
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На Донбассе есть Точки. Но если всё пойдёт нормально её оттуда тоже в принципе уберут.Будет Ольха. Понимаете Гром это не замена Точке. Замена Точкам -Ольха . Ольху для этого и создавали .А Гром это как противовес искандерам , которые уже понатыкали вдоль наших границ
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1) Нужно восстанавливать своё ЯО, 2) Гром-2 сейчас очень нужен ВСУ
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1. Не восстанавливать, а создавать. ЯО в УССР никогда не производилось.
2. А чем он так уж очень нужен ВСУ?
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В первую очередь? Хорошая одежда, еда, транспорт, медикаменты.
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Отбиваться будем макаронами с перевязочными пакетами или ты предлагаешь сразу драпать на транспорте. Армии всегда в первую очередь необходимо оружие (иначе это не армия, а сборище любителей камуфляжа типа страйкболистов), а все остальное и не менее необходимое (продовольствие, медикаменты, транспорт, связь, ГСМ и т.д ) прилагаются к оружию.
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1. Оружия сейчас вполне достаточно, чтобы сдерживать полупьяную бурято-донбасскую шваль.
2. Оружия в ближайшие минимум 10 лет будет недостаточно, чтобы сдержать открытую агрессию паРашки из-за несопоставимости военных бюджетов.
3. Ракеты конечно нужны, но особо гнать смысла нет. Лучше сосредоточиться на качестве.
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1) Мы воюем не с "полупьяной бурято-донбасской швалью", а с регулярной кацапской армией и 2 корпусами наемников (кацапов, коллаборационистов и т.д.), но которые напрямую подчиняются министерству обороны орды и интегрированы в южный военный округ , так что оружия для уничтожения баз противника находящихся в ростовской области или авиационных баз на территории орды на данный момент у нас просто нет. И нам просто нечем ответить врагу например на массированную атаку вражеской авиации, а наличие ПТРК позволяет уничтожать самолеты противника непосредственно в местах их базирования, а не только у себя в небе над головой (при нападении кацапской авиации уже будет все равно. есть ли у кацапов ядерное оружие или нет, отбиваться нужно будет всем что есть).
2)То что бюджеты несопоставимы не означает что не нужно ничего делать, тем более если удастся их экспортировать, тогда будет возможность заработать и не дать загнуться окончательно нашему ракетостроению которое и так на ладан дышит.
3)На качестве чего сосредоточится?
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1. Никакой войны в привычном понимании сейчас нет. Стороны сидят напротив, иногда от скуки пуляют друг в дружку, изредка попадают. Мимо ходит ОБСЕ, строчит отчёты. Всё. Никаких наступлений не предвидится.
То о чём Вы говорите, про аэродромы и т.п., я описал в пункте 2.
2. То, о чём Вы говорите, я написал в пункте 3.
3. На качестве ракет.
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1)То что на данный момент идет окопная война не означает что она в любой момент не превратится опять в полномасштабную войну с вражескими атаками по всем направлениям и всеми доступными средствами (кроме ядерного, и то не факт. что хуйло не захочет весь мир попугать применив тактическое ядерное оружие в Украине). Тем более наши враги усиленно готовятся именно к полномасштабной войне и не скрывают этого, так что делать вид что это нас не касается просто вершина глупости, наоборот мы должны еще большими темпами проводить перевооружение армии, но тут как я понимаю есть несколько причин тормозящих этот процесс - уничтоженная войной и мародерами у власти наша экономика просто не тянет перевооружение армии, мародеры разворовуют даже те крохи что удается наскрести на армию, ну и банда шоколадного барыги просто не в состоянии заниматься вопросами обороны и безопасности страны. их задача хапнуть как можно больше и убежать на историческую родину в родные палестины.
2) Процесс доработки опытного образца ракеты занимает годы и ускорить его возможно только за счет ну очень больших финансовых вливаний (как это делал совок в гонке с США), так что заниматься "доведением до ума" опытного образца нужно сейчас, иначе это может быть опять похоронено на многие годы как это сделал кацап министр обороны саламатин. Кроме того насколько я знаю деньги на этот проект давали арабы, а значит есть хороший шанс заработать на этом ОТРК.
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1. Масштабное вторжение возможно, когда страна будет доведёна до такого состояния кипения, что кацапские танки на Банковой уже не будут казаться чем-то диким ни украинцам, не в мире. Считаю именно этого ждёт, и на это работает Хуйло. Чтобы не допустить такого, нужно сосредоточиться на экономике.
2. Согласен.
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Ну так шоколадка уверенно ведет страну именно к такому варианту, когда доведенное "реформаторами" до полной нищеты и деградации население будет с цветами встречать оккупантов как избавителей от пархатого ярма, и не важно что оккупанты принесут такой же олигархическо-феодальный строй, главное что массового активного сопротивления со стороны населения не будет. И сосредотачиваться нужно в первую очередь на борьбе с коррупцией, олигархатом и их монополиями. без решения этих проблем нам в экономическом плане ничего хорошего не светит (просто жиды окончательно разграбили страну и из-за отсутствия ресурсов начали доить население через ЖКХ, цены на продукты. бензин, лекарства и прочие жизненно необходимые вещи). Так что на фоне всего этого трэша в стране разработка и отладка ОТРК Гром2 одна из немногих позитивных новостей.
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И шо там изобретать.. В Украине было 2(два) полка вооруженных стратегическими
по классификации ОТР а по маршрутным картам доставали цели до Бирмы в круговую
из ТуркВО.
" Темп С "с СПУ 9П 120с разгонным блоком и головой БЧ АА-19 с зарядом "910" имела дальность
полет свыше 1 100 км. Кравчук со товарищами умножил все на "о".

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Да, говорят, что сможет на 550 км пулять, до Москвы добивает! Хороший Аргумент!
Кацапстан должен "обрадоваться", подарок Новогодний суперский!
ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 1313
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Суперский будет, когда примут на вооружение. Судя по "Ольхе" до этого ещё года два минимум.
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2018 год- назначена сдача по проекту, все будет хорошо!
Посмотришь!
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В 2018-м не сдача, а первое испытание ракеты. "Ольху" сколько уже испытывают?
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До реального запуска в серию лет 5 не меньше. на данный момент речь идет о сборке первого образца, так что пока вообще не понятно будет ли она летать и самое главное куда летать, насколько она защищена от помех со стороны противника и т.д.
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С разгонным блоком до 1 300 км.
Новое - хорошо забытое старое . Комплекс 9к76 с изделием 9М76. С полетными картами того времени и пуском из ТуркВО доствало до Бирмы .
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От это зрада так зрада, кацапуры, ольгинцы, зрадофилы в истереке аж усераются ))
Иди празднуйте дальше гниды )) Водка-то есть еще? ))
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1996 год.получили мы ракету страшную советскую .Приехали спецы запускать ее.я прослужил еще полтора года и уехал на ДМБ домой,гоффно то так и не запустили ни разу.Видать Бандеровцы Яроша без визитки уже тогда подрывали Мощь дохлого СССРа....
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Около 300 пусков ОТР 9К76 по договору ОСВ 2 с USA были без аварийными .
Просто так в небо ... Такая теория уничтожения ..
А штаты головы отдали на переработку и а сами ОТР "Першинг ;" законсервировали
на базе в Дакоте .
ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 9943
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Миаил Кравченко, точка у старый совок, её перехватывают, к тому же дальность стрельбы там до 120 км.
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1. Перехватить можно любую баллистическую ракету, но это в теории.
2. Чем 120 км Вас не устраивает? Харьков-Белгород - 70 км, Сумы-Курск - 130.
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Да по вашей логике ракеты вообще не нужны . Оставить нужно только пушки да и всё. Вот Пион на 40 км бьёт . Если подкрасться тихонько на нём к кацапской границе можно и до курска дострельнуть
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Ракеты нужны. Просто не нужно считать, что это какое-то вундерваффе, которое что-то глобально решит. "Точка-У" просто пример - вот она есть и что?
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Дуже добра новина. Я впевненний пройде дуже небагато часу , пройдуть випробування "Коршуну", з дальністю 2000 км. Прийде той час коли свинособаки будуть боятись Україну біше ніж НАТО. Слава Українським розробникам.
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пардон за оффтоп. Пишу на темі, де є достатньо дописувачів, може, є жителі Кропивницького, це для них

Новонародженим діткам учасника АТО потрібні донори
"Новонародженим двійнятам учасника АТО терміново потрібні донори третьої негативної групи крові. Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Наталя Салімова сьогодні, 2 грудня.
Нагадаємо, дітки народилися 19 грудня. Вони та їхня 21-річна мама Тетяна після пологів знаходилися у важкому стані.
- Пологи були раптовими, передчасними... - розповідала «КП» мама Тетяни - Тетяна. - Народилося двоє діток, восьмимісячні, зараз у важкому стані в перинатальному центрі обласної лікарні. У Тетяни відкрилася кровотеча, втратила багато крові. Вона у тяжкому стані у палаті інтенсивної терапії обласної лікарні.
Детальна інформація за телефоном: (066) 421-50-10 (мама Тетяни - Тетяна)."
https://pravda-kr.com.ua/potribna-dopomoga/11228-novonarodzhenim-ditkam-uchasnika-ato-potribni-donori.html
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С дальностью нужно поработать - до москвы 700 км...
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Смотря откуда. С Сумской области меньше ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 1745 .
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для арабов делают - камуфляж пустынный....а тягач по ходу чей, ребята?
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Писали, что тягач сам "Южмаш" делал. Не понимаю смысла, когда есть КрАЗ, но писали так.
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300 км.... класно.... З Краківця можна Варшаву заї....бенити! ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 6577
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Михаил Кравченко, в данный момент со стороны Белгорода там нет угрозы, а вот Воронеж, Ростов и Крым, там дофига чего. Хотя конечно это всё может меняться в зависимосиёти сёчто в голове ВВХ и Шойгу.
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"Михаил Кравченко" - ольгинский тролль, ему за родину ссыкотно ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 2523
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https://censor.net.ua/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

ОТРК "Грім-2" пройшов випробування ракетного двигуна і готовий до стрільб, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 5123

Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения.........

Наталья Гречкина fc43328e
***Есть такая страна,которая добровольно отказалась от Я.О!
Вместе с Я.О,эта страна просрала свой суверенитет!
Получила войну и дерибан.
Десяток ядерных боезарядов,даже не на боевом дежурстве,а просто на хранении.И то,что сегодня происходит,было бы невозможно!Просто невозможно!
Вот так страна,которая могла бы на равных участвовать в мировых процессах,стала бандустаном!
Кто виноват?
Вероятно мы все.
Все кравчукчи,чучмы,и остальная наволоч у руля,это наш выбор!
А теперь,сильные мира сего,будут говорить,что мы сами назвали свою страну"Страной Дураков",а они нам ничего не гарантировали.
Хотя они первые скакали от счастья,когда в Узине,резали Ту-22,и клялись в любви и верности!
И если кто то мне скажет,что иметь на вооружении Я.О,это очень затратно,то пусть подсчитают во сколько обходится Украине война с пидоростаном!
За то теперь,у нас есть миномет "Молот",и куча самоходного усовершенствованного хлама,вместо Я.О,и средств доставки!
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Цензор.НЕТВидеоФоторепортажОТРК "Гром-2" прошел испытания ракетного двигателя и готов к стрельбам, - "Украинский милитарный портал". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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