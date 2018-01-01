 KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля", - отметила журналист.

По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.

В свою очередь хозяйка пострадавшего авто рассказала, что водитель KIA двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.

"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все порешает", - отметила очевидец.

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Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, изначально мужчина признался, что был за рулем, но потом от своих слов отказался. Девушка-пассажир автомобиля KIA вела себя вызывающе и была очень недовольна съемкой, а прибывший отец предполагаемого виновника поскорее спрятал смятый номерной знак авто.









