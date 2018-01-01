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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (4593) Киев (15126)

 KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На площади Льва Толстого, в начале улицы Большой Васильковской, автомобиль KIA въехал в остановку общественного транспорта, совершив тройное ДТП. В результате столкновения пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Автомобиль KIA ехал с крутого поворота ул. Большой Васильковской на площадь Льва Толстого. На ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля", - отметила журналист.

По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.

В свою очередь хозяйка пострадавшего авто рассказала, что водитель KIA двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.

"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все порешает", - отметила очевидец.

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Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, изначально мужчина признался, что был за рулем, но потом от своих слов отказался. Девушка-пассажир автомобиля KIA вела себя вызывающе и была очень недовольна съемкой, а прибывший отец предполагаемого виновника поскорее спрятал смятый номерной знак авто.

KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал 01
KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал 02
KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал 03
KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал 04
KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал 05

Источник: https://censor.net.ua/v3042524
 
 
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А ты СОЕВАЯ ГНИДА?
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Показывайся из помойки, но не оказывайся рядом! KIA влетів у зупинку громадського транспорту в Києві. Дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8711
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Кацап, иди домой, водки нет.
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каким ты боком Мускорта здесь...?\иди боярышник употребляй...\
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***напомнило анекдот
пьяный за рулем - преступник
поэтому наши летчики в аэропорт едут на такси
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А чого тема з бухою дурепою з Одеси затихла? Все? KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал - Цензор.НЕТ 1201
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AA nomera uze pora zapretit', zaebali debily
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Реформа с ограничением скорости до 50км/час работает с первого дня! KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал - Цензор.НЕТ 4421
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Вот что значит полумеры! Сразу надо было 25 вводить
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а барыжные суды оправдают, жити по-новому
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Ответственность работает с первого дня, а это несколько другое...
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Новой редакции Правил дорожного движения - быть !!!
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давайте еще из-за каждого дебила допустимую скорость на 10 снижать, пока вообще ездить нельзя будет! да, холуй соевый?
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не, давай после каждого дтп скорость на 10 повышать, пока, тебя, говноеда, не убъет какой-нибудь бухой дебил за рулем, а?..
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В эти дни надо быть особенно осторожным на дороге и рядом с ней.
Тысячи водятлов отмечают.
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А самосуд внесли в нову редакцію ПДР? KIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал - Цензор.НЕТ 2146
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так он на КИА только в гараж ездит, а уж там...
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Неужели на этот раз евробляхи не виноваты?

Почему на месте этих уродов не отметелили?
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Кіа влетіла , бмв вилитів , лексус убив , але ніколи не пишуть що водій(придурок гнався на великій швидкості за кермом джипа)
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"выхватывала телефон у очевидца" Надо было аккуратно в репу прописать и заяву на дуру за попытку грабежа. Еще чудо, что никто не пострадал.
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Пристрелить на месте. Таких только могила исправит.
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И побил кучу припаркованных тачек на тротуаре KIA влетів у зупинку громадського транспорту в Києві. Дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 4017 От страховики поржут KIA влетів у зупинку громадського транспорту в Києві. Дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8688
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Практика показывает, что будет права девушка, заявившая что " мама все порешает". Права не заберут.Хорошо что эти недоумки мажоры никого не покалечили.А за железо заплатит мама конечно.,,
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ее мама все порешает? Плохо, что эту суку на месте не порешили
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Порешає а що ви думали))) З такими мусорами та суддями шоколадними
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Водій під час руху, почув по радіо про нові вимоги ПДД і довго сміявся. Тепер знову будуть показувати аварії, щоб зробити штрафи по сто тисяч.
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З кожною аварією верховна зрада буде обмежувати швидкісний режим в населених пунктах. З часом буде правило в населеному пункті водієві треба буде не їхати, а штовхати , або тягнути своє авто для безпеки всіх пішоходів і таких же "штовхачів" ! Бо ж легше всього все "заборонити", ніж боротися з таким явищем. А гасати можна тільки "ізбраним" ! Скільки вже є відео, як перевищують швидкість і порушують всі правила чинуши всіх рангів ? І що ? Це вони називають -- заходами безпеки ! (для вельможі, звістно !) А безпека інших це фігня ! А ще одне питання не дає спокою -- "міністер" авакян у нас до смерті буде ? Це наша карма ?
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С номером НХ езда получается в одном направлении.
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Пора вводить реформу с ограничением скорости 0км/ч,а то 50 км/ч походу не работает)))
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А когда 0 не сработает, надо будет ввести -100.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияKIA влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Чудом никто не пострадал. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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