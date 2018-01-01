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 Политика Украины
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Все про:Новый год (555) поздравление (604) Гройсман (3741)

 Гройсман поздравил украинцев: "Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам удачного года и осуществления всех намерений.

Об этом говорится в новогоднем обращении главы Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

"Желаю всем удачного года и осуществления всех намерений. Пусть в украинских домах всегда царит тепло и уют, а сердца наполняются только светлыми и яркими чувствами! Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной", - сказал премьер.

Также премьер-министр пообещал, что возглавляемое им правительство продолжит глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах, чтобы экономический рост приводил к улучшению жизни украинцев, чтобы темпы развития экономики позволили ожидать значительных результатов не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.

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Кроме того, в своем поздравлении глава правительства поблагодарил всех граждан, которые своими трудом и талантом, активностью и целеустремленностью меняют страну, верят в ее потенциал и успешный завтрашний день. Особую благодарность он выразил бойцам, которые защищают Родину от внешней агрессии. Также Гройсман подвел итоги деятельности Кабмина за прошлый год и вспомнил его достижения.

Источник: https://censor.net.ua/v3042498
 
 
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Все же не зря прожил Степан, когда при упоминании одного только имени, КАЦАПСЯЧИЕ свиньи и посей день, со страха обсераются.
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Всем крепкого здоровья, благополучия и процветания. Ждём опять нефть по 5$, 2 февраля 2018 и когда Рашка развалится. А тем временем.... Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 1707

Как сообщали "Главновости", Украине в 2018 - 2020 годах нужно выплатить 12 млрд долларов США по линии государственных обязательств. Основная нагрузка по погашению обязательств приходится на 2019 и 2020 годы. По состоянию на конец апреля госдолг достиг 74,3 млрд долларов США или 66,7% от ВВП.

Подробности тут: https://glavnovosti.com/ekonomika/nbu-ozvuchil-razmer-vyplat-gosdolga-ukrainy-v-2018-godu/
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це що новини оппа блоку? бачу там лєнка бандарєнка прогнози дає..
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А де коментарі про "бариг", "жидів" та інші новорічні привітання від борців зі зрадою? В інших новинах вже відмітилися...
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Будь другом, дорожа временем, жди исцеления!
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Вас теж зі святом! Нехай у новому році повмирають всі об'єкти Вашої ненависті, Вам не стане кого ненавидіти і життя тоді втратить свій сенс. А канахвєтку візьміть, "Тузік", сука, вкусний
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отак просто воно візьме і помре?...ніфіга.. пока живо дєло ліпєцкай фабрікі Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 2421
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Я отношусь с добром и уважением ко всем. Что касается ненависти, с чего вы взяли ?. Что касается Тузика. К сожалению, я пока и его не могу купить.
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А уж мы просто даже не знаем шо вам пажелать , ну просто у вас уже все есть Гройсман поздравил украинцев: "Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной" - Цензор.НЕТ 8105
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Майже як медведєв: крєпкава здаровя і дєржітєсь там.)))
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и это все будет, когда тебя свинью вонючую пустят на сало
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таки это сало будет считаться кошерным?
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Лучший премьер в истории Украины.
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ну зачем же было столько пить и такое дешевое?
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Ты уже от бояры отошёл? Лучше Гроси не может быть никого, разве что Азиров Коля? Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 7915
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ему гройсман нравится,как мужчина восточного типаГройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 1209
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Не знаю - что ты употребил, возможно - стекломой (налей и своему лайкеру), если не понимаешь в своём состоянии разницы между "был" и "может быть"...
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Я лучше тебя педрохолуя в свинарник отправлю, воздух здесь будет чище! Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 4626
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Тебе объяснить разницу между "был" и "может быть" сейчас или после того, как ты отойдёшь от похмелья?
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Какие сложные логические задачи.Слушаем поздравления и наслаждаемся. С праздником.
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Тебе бы Луку своего славить, а ты лезешь в лингвистические дебри, где ни черта не понимаешь! Ты когда постишь чаво нибудь, хоть на секунду подумай своей лукашенковской репой! Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 6192
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"Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной"

Приєднуюсь, а ще, у 2018 році, Гаагського трибуналу над путлерастами!
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Гаагського трибуналу над путлерастами!-"мочить" путлерастов, как бы их не оправдывали верносбежавшие/ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.13.02.16- " в нарушение международных санкций 10 февраля 2016 года Крым посетила делегация парламента Израиля / Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Визит прошел великолепно, израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз".
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Гросік і тебе теж. Щоб ти жив на мінімальну пенсію.
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бажаємо всім нам щасливого драйву, цікавих і яскравих подій, невпинного розвитку й багатства, і щоб ви всі дивилися на нас і заздрили.
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По ходу это базарное виницкое чудо живет в другой Украине. Это у меня 4 год двузначная инфляция, от их реформ уже не знаешь куда бежать, А у него все прекрасно, Видимо Моисей не зря по пустыне водил.......
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Невже накручував відсотки на свій банківський внесок у фараоновій скарбниці?
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...С 1 января 2018 года «Укртелеком» повысил граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги.Соответствующее решение 1 ноября приняла Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ).Отмечается, что для абонентов городов тарифы увеличатся на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг...
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ГРОЙСМАН,не повышайте ничего КРЫСАМ ПУТЛЕРСКИМ,ДАУНетскому быдлу повысьте ПЖЛСТА,они заслужили.... Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 3548
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Здарова ПАСКУДЫ КГБэшного МУДАКА в Украине,Плешивый ПЕДОФИЛ всю РАБссию ПаБЕДИЛ....КТО из вас со мной????ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ
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Бути прем'ром це відповідальна і важка робота. Базарної освіти валодя твоєї замало. Доречі а в тебе хоч якась освіта є?
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три класса базарно-тротуарной школы....
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Спасибо грося! Мирное небо и благополучие вы уже засранцы обеспечили. Осталось здоровье. Но судя по темпам, которыми вы движетесь, за этим дело тоже не станет
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Небольшой итоговый пост. Мои пожелания в наступающем Новом Году.

Украине - мирного неба над головой.
Оккупантам - горящей земли под ногами.
Украинцу на передовой - надежного плеча, да повернутися живими.
Мамам - дождаться сыновей, женам - верить в мужей, детям - будущего.
Людям - любви побольше и терпения.
Нелюдям - возмездия.
Крымским татарам - мужества и стойкости.
Политзаключенным - надежды.
Злым - облегчения, ведь им плохо.
Добрым - твёрдости, ведь они беззащитны.
Слабым - заступничества.
Сильным - не сомневаться.
Одиноким - научиться видеть счастье в ближнем.
Остальным - не бояться одиночества.
Путину - суда или могилы.
Крыму - вернуться в Украину.

Всем кто борется за идеалы и правду - вас не забудут.
Всем кто остался в стороне - вас запомнят.

Жизнь прекрасна для тех, кто ее не замечает. Не надо лукавить - год был тяжелым, долгим. Мы его не просто прожили, а преодолели. Следующий год будет еще хуже. Но как бы мы справились, если бы не искали друг в друге поддержки и понимания? Поэтому желаю в следующем году не теряться, протягивать руку помощи нуждающимся и самим, не стесняясь, искать и принимать внимание и участие окружающих.

Единомышленников вам на жизненном пути, радости в мелочах и красоты в ваших глазах. Всем нам побольше смелости и честности. В первую очередь перед самими собой. А еще давайте учиться быть благодарными и уважать друг друга. И хотя бы иногда испытываться чувство стыда.

Вот и всё, пожалуй. Ах, еще одно. Соотечественникам. Запомните. Где бы на этой Земле вы не решали "наводить конституционный порядок", "спасать русскоязычное население" и "заниматься миротворческими миссиями" - вас везде будут презирать и гнать. Вплоть до позорного и бесславного окончания вашей истории вас будут ненавидеть. Много горя вы принесли народам этой земли и не будет к вам милосердия.

Ну, а кто считает, что этот год я проработал не зря, кому было важно и нужно, то что я делаю, то можете выписать мне премию или просто поздравить меня с праздником:

Банковская карта Приватбанка: 5168 7427 0284 0095

Банковская карта Сбербанка: 5469 3800 8230 8825

Банковская карта ВТБ: 5543 8633 3494 3028

Яндекс кошелёк - https://money.yandex.ru/to/410014582290666

Paypal - https://www.paypal.me/TverskoyAA
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я бы вам и доллара не дал бы...КРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ... Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 3418
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А кто был лучше Гройсмана?

Самым лучшим был Янукович.При нем доллар был по 2.80.
За ними такие очереди выстраивались что больше одного доллара в одни руки не давали.
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При ЮЩЕНКО 1,77 Мудак ты позорный...и ТУПОЙ))))))))
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Бандит гройсман еще и приколист, желаю тебе гройсман материального багополучия и жить на "осовремененную" пенсию в 1740грн.
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ПУТЛЕР сдох,но не СДОХЛА братская РАБссиия..НЕ правда ли КРЫСЫ???????????? Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 5579
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Не поможет! В таком возрасте дедуля, что уже не помнит об чём речь идёт! Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 4159
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врачи разберутся,белая горячка 1 января их профиль Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 7894
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Повторите за МНОЙ ? Путлер Педофил КГБешный...Крыса и УБИЙЦА...
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...Заработала новая система назначения пенсий: требования к страховому стажу и возможность торговГройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 3181
Заработала новая система назначения пенсий: требования к страховому стажу и возможность торговПенсионерам необходимо иметь 25 лет стажа или купить его за кругленькую сумму.С сегодняшнего дня, 1 января, минимальное количество страхового стажа, необходимое для выхода на пенсию по возрасту, составляет 25 лет, вместо старой нормы в 15 лет.Изменения произошли в рамках пенсионной реформы, которая начала действовать с 11 октября 2017 года.Отметка в 25 лет страхового стажа только стартовая. К 2028 году количество необходимого стажа для выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно на один год, пока не достигнет 35 лет. То есть в следующем 2019 году уже необходимо будет иметь 26 лет страхового стажа, чтобы выйти на долгожданную пенсию, в 2020-м - 27 лет и так далее.Есть и другой выход. Закон позволяет купить страховой стаж за взносы в Пенсионный фонд. Нужно оплатить двойной минимальный страховой взнос от минимальной зарплаты. Минимальный страховой взнос - это 22% от минимальной зарплаты (3723 грн с 1 января 2018-го) - получается 819 грн 6 коп. Умножаем на два и получаем 1638 грн 12 коп. - столько стоит купить один месяц страхового стажа. Соответственно, один год - 19 тыс. 657 грн 44 коп.
Пенсионный возраст не увеличился: 60 лет для мужчин и 58 - для женщин.Минимальный размер пенсии с 1 января составляет 1373 грн. ...
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ВАС вычислить ЛЕГКО...МУДАКИ ипа...ные... Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 4700ШУШЕРА КГБэшная
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Есть две
возможности поднять благосостояние неимущих:1. За
счет роста экономики, если прибыль не отправлять в оффшоры (в Украине обеспечен
рост производства? Не слыхал). 2. Забрав
деньги у тех, кто украл их у общества (но они скорее удавятся, чем что-то
отдадут) Так за
чей счет намерены гулять?... За счет печатного станка?... Проходили...
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Привітання з Новим Роком Саакашвілі набрало в чотири рази більше переглядів чим порошенка. Ось така зрада. З Новим Роком!
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Саакашвили всегда был со своим народом,не продавал свою страну,не грабил народ


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Будешь как мёд, мух много нальнёт! Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 1114
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Пака...БЫДЛО Джугашвили-Сракашвильская ПАДАЛЬ... Гройсман привітав українців: "Міцного здоров'я, добробуту і мирного неба над усією Україною" - Цензор.НЕТ 7187
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А сейчас Саакашвилли опять со своим народом ?
Один народ поломался и ему принесли другой.
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опохмелись,у него дома рейтинг 30%,люди ему благодарны ,а у актера с Банковой сколько?
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Европейские зарплаты они сделали только себе,а остальным: бла-бла-бла.
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Еще один клоун вылез. А в Иране уже их палками гоняют.....
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винницкий бык без образования и совести...
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опохмелись,у него дома рейтинг 30%,люди ему благодарны ,а у актера с Банковой сколько?

Не возражаю.
А народ зачем поменял ?
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В спам кацапєздлів. Тільки кацапи вонючі можуть славити підхуйловників Парашенко Дурчинова Хройсмана та іншу наволоч! Бо ця блядва робить усе щоб поступово знищити українців по наказу путєна!
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Вы думаете, что Порошенко с Ахметовым перевели электростанции на тот уголь, который добывается на территории нормальной Украины, что привело бы к его удешевлению и работе для наших шахтеров? Нееет, вы плохо знаете барыг, которые наживаются на крови во время аойны. Они купили угольную компанию в США и гонят оттуда недешевый уголь, кроме того, закупают через Россию тот же донецкий, но продают нам по формуле Роттердам +++
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Крепкого всем здоровья! Поскольку наглое попрание Конституции Украины (в частности 49 ст.) не оставляет вам никаких надежд на какое - либо материальное благополучие в случае ващих проблем со здоровьем
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Просто слоган : Саакашвилли всегда со своим народом.

Он очень не удачный.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман поздравил украинцев: "Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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