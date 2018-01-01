 Гройсман поздравил украинцев: "Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной". ВИДЕО

Об этом говорится в новогоднем обращении главы Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Желаю всем удачного года и осуществления всех намерений. Пусть в украинских домах всегда царит тепло и уют, а сердца наполняются только светлыми и яркими чувствами! Крепкого здоровья, материального благополучия и мирного неба над всей Украиной", - сказал премьер.
Также премьер-министр пообещал, что возглавляемое им правительство продолжит глубинные преобразования в социальной, экономической и других сферах, чтобы экономический рост приводил к улучшению жизни украинцев, чтобы темпы развития экономики позволили ожидать значительных результатов не только в среднесрочной, но и краткосрочной перспективе.
Кроме того, в своем поздравлении глава правительства поблагодарил всех граждан, которые своими трудом и талантом, активностью и целеустремленностью меняют страну, верят в ее потенциал и успешный завтрашний день. Особую благодарность он выразил бойцам, которые защищают Родину от внешней агрессии. Также Гройсман подвел итоги деятельности Кабмина за прошлый год и вспомнил его достижения.
Как сообщали "Главновости", Украине в 2018 - 2020 годах нужно выплатить 12 млрд долларов США по линии государственных обязательств. Основная нагрузка по погашению обязательств приходится на 2019 и 2020 годы. По состоянию на конец апреля госдолг достиг 74,3 млрд долларов США или 66,7% от ВВП.
Подробности тут: https://glavnovosti.com/ekonomika/nbu-ozvuchil-razmer-vyplat-gosdolga-ukrainy-v-2018-godu/
Приєднуюсь, а ще, у 2018 році, Гаагського трибуналу над путлерастами!
Украине - мирного неба над головой.
Оккупантам - горящей земли под ногами.
Украинцу на передовой - надежного плеча, да повернутися живими.
Мамам - дождаться сыновей, женам - верить в мужей, детям - будущего.
Людям - любви побольше и терпения.
Нелюдям - возмездия.
Крымским татарам - мужества и стойкости.
Политзаключенным - надежды.
Злым - облегчения, ведь им плохо.
Добрым - твёрдости, ведь они беззащитны.
Слабым - заступничества.
Сильным - не сомневаться.
Одиноким - научиться видеть счастье в ближнем.
Остальным - не бояться одиночества.
Путину - суда или могилы.
Крыму - вернуться в Украину.
Всем кто борется за идеалы и правду - вас не забудут.
Всем кто остался в стороне - вас запомнят.
Жизнь прекрасна для тех, кто ее не замечает. Не надо лукавить - год был тяжелым, долгим. Мы его не просто прожили, а преодолели. Следующий год будет еще хуже. Но как бы мы справились, если бы не искали друг в друге поддержки и понимания? Поэтому желаю в следующем году не теряться, протягивать руку помощи нуждающимся и самим, не стесняясь, искать и принимать внимание и участие окружающих.
Единомышленников вам на жизненном пути, радости в мелочах и красоты в ваших глазах. Всем нам побольше смелости и честности. В первую очередь перед самими собой. А еще давайте учиться быть благодарными и уважать друг друга. И хотя бы иногда испытываться чувство стыда.
Вот и всё, пожалуй. Ах, еще одно. Соотечественникам. Запомните. Где бы на этой Земле вы не решали "наводить конституционный порядок", "спасать русскоязычное население" и "заниматься миротворческими миссиями" - вас везде будут презирать и гнать. Вплоть до позорного и бесславного окончания вашей истории вас будут ненавидеть. Много горя вы принесли народам этой земли и не будет к вам милосердия.
Ну, а кто считает, что этот год я проработал не зря, кому было важно и нужно, то что я делаю, то можете выписать мне премию или просто поздравить меня с праздником:
Банковская карта Приватбанка: 5168 7427 0284 0095
Банковская карта Сбербанка: 5469 3800 8230 8825
Банковская карта ВТБ: 5543 8633 3494 3028
Яндекс кошелёк - https://money.yandex.ru/to/410014582290666
Paypal - https://www.paypal.me/TverskoyAA
Самым лучшим был Янукович.При нем доллар был по 2.80.
За ними такие очереди выстраивались что больше одного доллара в одни руки не давали.
Заработала новая система назначения пенсий: требования к страховому стажу и возможность торговПенсионерам необходимо иметь 25 лет стажа или купить его за кругленькую сумму.С сегодняшнего дня, 1 января, минимальное количество страхового стажа, необходимое для выхода на пенсию по возрасту, составляет 25 лет, вместо старой нормы в 15 лет.Изменения произошли в рамках пенсионной реформы, которая начала действовать с 11 октября 2017 года.Отметка в 25 лет страхового стажа только стартовая. К 2028 году количество необходимого стажа для выхода на пенсию будет увеличиваться ежегодно на один год, пока не достигнет 35 лет. То есть в следующем 2019 году уже необходимо будет иметь 26 лет страхового стажа, чтобы выйти на долгожданную пенсию, в 2020-м - 27 лет и так далее.Есть и другой выход. Закон позволяет купить страховой стаж за взносы в Пенсионный фонд. Нужно оплатить двойной минимальный страховой взнос от минимальной зарплаты. Минимальный страховой взнос - это 22% от минимальной зарплаты (3723 грн с 1 января 2018-го) - получается 819 грн 6 коп. Умножаем на два и получаем 1638 грн 12 коп. - столько стоит купить один месяц страхового стажа. Соответственно, один год - 19 тыс. 657 грн 44 коп.
Пенсионный возраст не увеличился: 60 лет для мужчин и 58 - для женщин.Минимальный размер пенсии с 1 января составляет 1373 грн. ...
возможности поднять благосостояние неимущих:1. За
счет роста экономики, если прибыль не отправлять в оффшоры (в Украине обеспечен
рост производства? Не слыхал). 2. Забрав
деньги у тех, кто украл их у общества (но они скорее удавятся, чем что-то
отдадут) Так за
чей счет намерены гулять?... За счет печатного станка?... Проходили...
Один народ поломался и ему принесли другой.
Не возражаю.
А народ зачем поменял ?
Он очень не удачный.