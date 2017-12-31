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 "Я мрію про нашу перемогу", - горные пехотинцы из "Закарпатского Легиона" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО

Горные пехотинцы из "Закарпатского Легиона" в канун Нового года рассказали о своих мечтах и поздравили украинцев с праздниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылой на страницу подразделения в Facebook.

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"Год уходящий был тяжелым не только для нас. Страна в состоянии войны, мы несем потери и продолжаем бороться за нашу свободу. Мы сильно изменились за годы войны. Изменилась страна, изменились наши циностей. Но никакие испытания, пережитые нами, не способны лишить нас способности мечтать! И пока мы мечтаем, у нас есть цель. Именно это закаляет нас, делает лучше и сильнее - путь, наш общий путь к нашим мечтам!

Пусть в следующем году нас с вами хранит Бог, с нами будет военная удача и силы, которые мы направим в единственно правильное русло - защиту Украины и нашего народа.

С Новым годом! Слава Украине!" - говорится в комментарии к видео.

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Я мрію про нашу перемогу, - горные пехотинцы из Закарпатского Легиона поздравили украинцев с Новым годом 01

Источник: https://censor.net.ua/v3042482
 
 
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11.80 убытков твАму дурному работодателю, несчатьечко!
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Закарпатці особливі люди. Без образ для всіх, але є специфіка цього регіону України. Разом з закарпатцями вся Україна відвоює свої землі.
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Ріднесенькі наші, бережіть себе і повертайтеся живими.
Дякуємо вам. І дуже любимо.
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Друзі мої, пропоную послухать чи не найперше виконання гимну України за часів совка, Чернівці,Червона Рута, зал після виконання скандує " Волю! волю! волю!"
https://24tv.ua/ru/do_murashek__vakarchuk_pokazal_pervoe_ispolnenie_gimna_ukrainy_n842242

Все в нас буде добре! Ми - переможемо!
Слава Україні!
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Берегите себя, ребята!

с Новым годом вас и спасибо вам..........
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Слава героям Україна, низький уклін воїнам. Нехай 2018 буде роком перемог.
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Сам вопрос изначально не правильно поставлен. Всьо мрием... Як, роса на сонці... Запануемо... Ну, воно десь як. А будет так, что будут и дальше шпиндихорить и в хвост и в гриву народ, и последние ассигнации вытягивать из под подушки у пересичных тупарей
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Тебе пора готовиться хуйлоречь слушать ,чисть уши
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Ну шо, пересичные... У меня Луганчанина на час раньше Новый Рик. Осталось пьять хвылын. З Новым роком
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Луганськ із США? Не знав. А в якому це штаті?
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В мухосранскому штаті ,известному лепкой скульптур из какашек
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Прошу прощения - напутал со ссылкой, вот правильная, постараюсь не напутать с местом и временем в своем городе...
https://antikor.com.ua/articles/212605-banderovskie_marshi_pravyj_sektor_anonsiroval_grandioznye_aktsii
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А завтра ще день народження Степана Бендери. И наша хунта зі смолоскипами буде чествовать це свято. "Я мрію про нашу перемогу", - гірські піхотинці із "Закарпатського легіону" привітали українців із Новим роком - Цензор.НЕТ 2205
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З Новим Роком, Закарпатський Легіон, хай Господь Бог Вас береже!
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С таким президентом о ней можно только мечтать...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я мрію про нашу перемогу", - горные пехотинцы из "Закарпатского Легиона" поздравили украинцев с Новым годом. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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