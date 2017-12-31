 Главная 25-метровая елка Сахалина сгорела дотла после попадания фейерверка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование и народные гуляния.
25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.
Отмечается, что никто не пострадал.
http://patrioty.org.ua/other/chy-to-zbyly-chy-to-zbyvsia-u-syrii-zavalylas-cherhova-ptashka-shcho-perevozyla-vysokopostavlenykh-rosiiskykh-viiskovykh-209618.html
Жмите педальку в пол!
У вас есть еще чему падать, гореть, взрываться и тонуть! РАССЕЯ ВПЕРДЕ!
Усех пааабедили....мона дамой)))
по третьему кругу ордена "За взятие за щеку в Сирии" выдавать????
А мокша всё равно пританцовывает, им по хрен что у них там... Горит-не горит...
Братишка)))))
З.І.: а глобуса скурив на географії ))
Хороший знак для нас.
Чтобы не погасло.
Догорай костёр до дна,
Будет пепел и зола.