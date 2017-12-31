 Главная 25-метровая елка Сахалина сгорела дотла после попадания фейерверка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Смотрите также: На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование и народные гуляния.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Отмечается, что никто не пострадал.