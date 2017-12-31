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 Происшествия, За рубежом
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 Главная 25-метровая елка Сахалина сгорела дотла после попадания фейерверка. ВИДЕО

Главная елка Сахалина сгорела на площади Ленина в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь (во втором часу ночи по местному времени).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Смотрите также: На елке в главном соборе Чехии вместо украшений - названия украинских городов, оккупированных РФ, - посол Перебийнис. ФОТО

Очевидцами стали несколько сотен горожан и гостей города, которые собрались в новогоднюю ночь на площади, где проходило празднование и народные гуляния.

25-метровая елка сгорела полностью. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Отмечается, что никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/v3042475
 
 
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Чи то збили, чи то збився: У Сирії завалилась чергова "пташка", що перевозила високопоставлених російських військових
http://patrioty.org.ua/other/chy-to-zbyly-chy-to-zbyvsia-u-syrii-zavalylas-cherhova-ptashka-shcho-perevozyla-vysokopostavlenykh-rosiiskykh-viiskovykh-209618.html

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И правда на каазлабадию надвигается год собаки.
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В Сирии упал, на рассеи Ми- 8 разбился,ЙОлка сгорела с Дедом Морозом....кацапы АСТАНАВИТЕ весь этот Полёт в Ад!!!
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Не останавливайте!
Жмите педальку в пол!
У вас есть еще чему падать, гореть, взрываться и тонуть! РАССЕЯ ВПЕРДЕ!
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В промежутке между годом собаки годом свиньи кацапы превратятся в свинособак. Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 8244
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так вроде ХУ*ЛО сказало шо в Сирии УСЕ)))
Усех пааабедили....мона дамой)))
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это шо? опьять будут пафосно войска выводить?)
по третьему кругу ордена "За взятие за щеку в Сирии" выдавать????
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Не, Был откат назад у Хуйла,потому вертолёты и самолеты на рассеи и Сирии,если не каждый день, то через день падают..
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Вот такие они новогодние подарки, которых и не ждешь, но получаешь!
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Горит так как будто бы в этой ёлке спрятана цистерна с бензином.

А мокша всё равно пританцовывает, им по хрен что у них там... Горит-не горит...
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вангую, следующим посе Сахалина с Камчаткой будет муйлуша,.. Запасаемся попкорном - осталось 3 часа..
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Способность социума к своему мнению,можно подавит пожаром и не только.Так,выписка из методички Кадыркина Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 8134
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Ха!Рабинович идиот себя сдал!Я говорит в разных ипостасиях Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 7073
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Во истину : - Гори , гори ясно , чтобы не погасло ...
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На Цензоре много узнаешь про Россию. Я даже не знал что есть такой город. Кажется украинцы знают про рашку больше чем большинство россиян.
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Ну то ти мабуть зі свого Мухосранську нікуди не виїжджав.
З.І.: а глобуса скурив на географії ))
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а ти хіба щось знало чи читало, тебе навчили три кнопки нажимати, для чого іннші ти навіть не здогадуєшся, і бухать бояру, вам кацапам більше і не тра.
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Исскуственная елка, которая в принципе не горит, площадь ленина, расея, и все таки сгорела. Есть Бог на свете. Страна, которая воюет с Украиной всегда будет гореть в адовом пламени.
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Що саме прикольно,що на ёлочке був спид,косящий россиянцев Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 8098
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Крокодил не ловится ,не растет кокос , ой нет не то. Армата не ездит , ракеты не летят , елочки горят , видимо в понедельник мама Ху.ла родила.
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Год Огненного Петуха 2017 года, по восточному календарю, никак покидать Рассеюшку не желает.
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Чурки греются таким образом ....Мы же Укропы весь ГАЗ сп.......ли...
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Нічого не маю проти, але чому млять відео без звуку? Насолода не повна...
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Слава Баярышнику чудодейственному !!!!
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У какцапьев елка сгорела! Ну так это еще что! У них же если пьяный не замерзнет, или не убьют кого -нить по случаю праздника то без этого и праздник -- не праздник....
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Обещали тыщ 10-15 бытовых трупов за новогодние праздники на расиее.
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Воронеж уже устал от напряжения, и спокойствие его видимо только возглавляя Северскую Республику. Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 6102
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Символично! Как Новый Год встретишь - так его и проведешь.

Хороший знак для нас.
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горіла йолка палала! Ла-ла-ла -ла-ла-ла-ла!
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В Петропавловск-Камчатском на глазах детей сгорели Дед Мороз и Снегурочка. http://www.5-tv.ru/news/175638/ Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 8632
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Арігато, йолка-сан, Ніппон тобі в поміч...
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Это Трамп подлец поджег,я ему уже написал,зачем он испортил кацапам праздник. Головна 25-метрова ялинка Сахаліну згоріла дотла після влучання феєрверка - Цензор.НЕТ 6631
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Ну й х.. зими,з козлокацапами! Щоб вони всі зашкварилися у цьому році! Щоб ця ракова пухлина на тілі Землі,щезла назавжди!
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Лучше бы кремль сгорел, со всеми его голубками.
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Красиво! Ось так би і Кремль з Путіним згорів би!
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Згарел сарай-гарі і хата...Щоб ви всі там в кацапії згоріли...
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Хороший сигнал для китайцев, они в приметы верят))
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Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Догорай костёр до дна,
Будет пепел и зола.
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китайские фонарики во всем виноваты
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а была бы из говна... стояла бы вечность!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГлавная 25-метровая елка Сахалина сгорела дотла после попадания фейерверка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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