 Появилось видео, как закладывали взрывчатку под зданием "Эспресо" в день покушения на Мосийчука, - Информатор. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео на своем YouTube-канале выложило издание "Информатор".

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На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии "Эспресо".

Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.



По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".