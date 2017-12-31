 Появилось видео, как закладывали взрывчатку под зданием "Эспресо" в день покушения на Мосийчука, - Информатор. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео на своем YouTube-канале выложило издание "Информатор".
На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии "Эспресо".
Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.
По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".
СБУ. попросіть журналістів. через тиждень все буде розслідувано.
Чи страшно. що знову вийдуть на вас.
http://www.pravda.com.ua/photo-video/2017/05/11/7143545/
(с этого света на тот).
вот на этом видео посмотрите на привод на заднее колесо
https://www.youtube.com/watch?v=4-wvsvKtxvM&feature=youtu.be&t=39
и обратите внимание, что машина сзади на видео совсем не та