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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взрывчатка (577) покушение (697) Мосийчук (280)

 Появилось видео, как закладывали взрывчатку под зданием "Эспресо" в день покушения на Мосийчука, - Информатор. ВИДЕО

В Интернете появилось видео, на котором, гипотетичсески видно как неизвестный закладывает взрывчатку под здание, в котором находится телеканала "Эспресо". Запись была сделана незадолго до покушения на народного депутата Игоря Мосийчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео на своем YouTube-канале выложило издание "Информатор".

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На кадрах видно, как человек в шлеме паркует мопед рядом с деревом, дважды проверяет сиденье транспорта, поднимает с земли пакет и уходит. Как известно, взрывчатку у телеканала заложили в мопеде, оставленном возле студии "Эспресо".

 

Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.

По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".

Источник: https://censor.net.ua/v3042468
 
 
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Как это понимать - "гипотетически видно". Видно - это когда видно. А когда не видно - то не видно.
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)) просто попутали с "виртуально видно". гибридный мир.
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в интернете всё гипотетичСески видно, когда не веришь даже своим глазам)
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Кстати, взятки Мосийчук то ж брал гипотетически?
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Так и непонятно, он заложил взрывчатку или нет? Почему не показали видео?
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Дык главное прокукарекать, народ верит не тому, что видит, а тому, что напишут в СМИ. Технология как у кацапов. Показывают одно, а голос за кадром говорит другое, но самое интересное, что верят тому кто говорит за кадром, а не собственным глазам...
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вот у него и спрашивай, он или не он в шлемафоне
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І шо ?
СБУ. попросіть журналістів. через тиждень все буде розслідувано.
Чи страшно. що знову вийдуть на вас.
http://www.pravda.com.ua/photo-video/2017/05/11/7143545/
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У того нормальные колёса были, а у этого маленькие. Это вообще, мотороллер.
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Мосийчук выздоравливайте
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Еще бы под гавноинтер подложить. Как не шарюсь по каналам сегодня вечно попадаю на рекламу гнусного шабаша,который они устраивают в 22:30.Повалийша,куек..Ирония судьбы...всё в ватных традициях. Пришлось вообще выкинуть эту пакость из реестра каналов. И почему он там был до сих пор? Но ведь миллионы смотрят эту дичь.Ну вот что это,как не издевательство над украинцами? Да еще во время войны. Сколько это будет продолжаться?
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Его смотрят только ватники непробиваемые и совкодрочеры в переходном возрасте
(с этого света на тот).
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Ну и для словоблудов: мопед- МОтоцикл ПЕДальный, а это МОтоцикл КИКстартерный, т.е. мокик... Какое широченное поле для обсуждения, один хрен в том, что на видео обсуждать больше нечего
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Да, и чутка подлоханулся- электростартер, и одноместник, т.е. скутер.
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а меня терзают смутные сомнения по поводу правдивости этого видео

вот на этом видео посмотрите на привод на заднее колесо
https://www.youtube.com/watch?v=4-wvsvKtxvM&feature=youtu.be&t=39

и обратите внимание, что машина сзади на видео совсем не та
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Во гады. Чуть не убили нашего любимого Мойсей-чука.
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Хто ж це посмів "замахнутись" на такого чесного і непідкупного.... ?!
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Хто на цього алкаша замахувався??? Кому воно потрібне. Не робіть з нтого жертву террору.
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Шо не кажіть, але сепари до нього не рівно дихають... Якщо дивитись сепарські канали то багато хто вказує що саме він його, чи когось там катував... Є сепарське відео з регістратора де він з автоматом ставіть на коліна сепарських мусорів. Зніми зараз з нього недоторканість -- буде шквал заяв...
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Так тож Ляшко задньопривідний в шльомі був....
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арсенова жена срочно продала свою долю канала.
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да кому этот урод нужен чтобы на него покушались за политику а вот за рейдерство он заслужил гнев народа
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Кому этот недоразвитый нужен? Полное быдло... З'явилося відео, як закладали вибухівку під будівлею "Еспресо" в день замаху на Мосійчука, - Інформатор - Цензор.НЕТ 2593
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПоявилось видео, как закладывали взрывчатку под зданием "Эспресо" в день покушения на Мосийчука, - Информатор. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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