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 Политика Украины, Экономика
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Все про:голосование (1122) НБУ (4294) Порошенко (14035) Луценко Ирина (283)

 На должность главы НБУ у президента есть две кандидатуры, - Ирина Луценко. ВИДЕО

У президента Петра Порошенко есть две кандидатуры на должность главы Национального банка Украины.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть две кандидатуры, называть я их не буду. Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале. Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, поэтому кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады", – сказала Луценко. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Наша фракция поддержит назначение Смолия главой НБУ, - Сюмар

Источник: https://censor.net.ua/v3042310
 
 
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1. Юра Луценко
2. Ира Луценко
но поскольку № 1 уже генпрокурор, то ВР завтра примет закон что главой НБУ может быть баба-базарняя со стажем торговли трусами не меньше 2 месяцев.
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А чего ты забыл про ихнего раскабаневшего сынулю?
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Он счас в АТО, к весне генерала получит, естественно не потому что сын пАРАШЕНКА.
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Или в Лондоне.....обговаривает с представителями ЕС (студентами ) план деокупации Донбасса в ПАБе
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Луценко,луценко....можно подумать нет других фамилий. Геращенко)))))))))))))))
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Цензор затирает комменты. Под этим комментом я написала-Луценко,луценко... Есть еще украинские фамилии -Геращенко
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Потрібен західний фахівець міжнародного рівня, який не дасть мафії обвалювати курс гривні!
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Конечно заидный, чем заходней тем лучше, желательно чтоб вообше с островов Виргинских островов, ведь ещё 6 банков осталось с 300.
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Ну а дальше естественно детекторы лжи, открытые конкурсы, и Ирок всплывет как единственная-неповторимая.
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а Жульку не взяли - ай-яй-яй, а так хотіла, так хотіла.
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I це не тiльки шнобель. Це ще й оскал улыбки. Губки корчаться и заставляють себе мимо волi посмiхатися такому ненависному народу, що жить элiтi по-людськi не дае.
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а одна из кандидатур, небось ты, карга старая??
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Ну, первая кандидатура наверно - некто розенмлять, а вторая кто??
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Учасник протестів "Україна без Кучми" - справа. Кучма - зліва. Головне, не сплутати, хоч це вже майже неможливо...
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А кращий банкір Галактики фсьо, вже не катить?
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Гросік, торговував би труселями. За конституцією усі надрові багатства належать населенню. А ви, звиздюки, втричі (як мінімум) збільшуєте ціну на природні ресурси для населення.
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"За конституцією усі надрові багатства належать населенню"

тому Тимоха і торгувала народним багатством - газом, и сколотила себе капитал на стратегичному газі.
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Де капітал? В яких офшорах? Аргументуйте.
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А чого жаба, яка обвалила курс гривні, може просто так, без наслідків, йти у відставку?
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После слов ирина луценко .можно вздохнуть свободно . Украины больше нет !Суки украли все.
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Кандидатуры? Говорят, нынешний Гонтарев И.О. Смолий и Раффайзен Лавренчук. Вероятно, есть и другие варианты. Но...!

Конешно, нужно ставить замазанного по уши, чтобы был послушным и не артачился.
Это главный критерий.
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нi, тiльки рiшучi реформи - насиров чи розенблат
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А это ...ххм,лицо - точно женского пола? На посаду глави НБУ в президента є дві кандидатури, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1254
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В немецкие клиники,я думаю, она мужа не берет.
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да ёптваюже христабогамать...ктонибудь убъёт эту ведьму????!
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Шо то я не понял - а что Гонтарева - едет не на зону в камеру, а на Канары скупать недвижимость?
Мне плевать кого поставят - просто если эту посадят, то следующий воровать будет меньше.
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Ну вылитая луЦенчиха , у@бище лесное 😂😂😂
Капец , после ее портрЭта опять фильмы ужасов будут сниться . 😱
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Телеграмма:
Волнуйтесь!
Подробности письмом...
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Ірина хай одне запам"ятає - за зраду людей, які їй в свій час, співчували, доведеться заплатити дорогу ціну.
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Не сомневаюсь...
Пэтя подберёт достойного и нужного человека...
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А Гонтарева когда отчитается о проделанной работе ?
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украдено много, отчёт будет с островов на экваторе в режиме скайпа )))
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Власть картавых
ведет Украину к гибели...
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А взагалі геращенці і луценщиці побажаю одного - не повторити долі вашої колеги - ганьки "гебельс". Там на дітях все повернулось.
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очередной терпила, верящий в священную кару?
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Чого вірующий? Там два сини - трупи. А цим лярвам попердження і наука. Ну буває, що є справедливість в світі.
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Это же надо как ее народ ненавидит,кончит как горбачиха.
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Против этой-Горбачиха была королевой красоты и интелегентности. Окозлах говорила только не на публике На посаду глави НБУ в президента є дві кандидатури, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9934
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа должность главы НБУ у президента есть две кандидатуры, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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