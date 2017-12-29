 На должность главы НБУ у президента есть две кандидатуры, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть две кандидатуры, называть я их не буду. Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале. Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, поэтому кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады", – сказала Луценко.
2. Ира Луценко
но поскольку № 1 уже генпрокурор, то ВР завтра примет закон что главой НБУ может быть баба-базарняя со стажем торговли трусами не меньше 2 месяцев.
тому Тимоха і торгувала народним багатством - газом, и сколотила себе капитал на стратегичному газі.
ГонтаревИ.О. Смолий и Раффайзен Лавренчук. Вероятно, есть и другие варианты. Но...!
Конешно, нужно ставить замазанного по уши, чтобы был послушным и не артачился.
Это главный критерий.
Мне плевать кого поставят - просто если эту посадят, то следующий воровать будет меньше.
Капец , после ее портрЭта опять фильмы ужасов будут сниться . 😱
Волнуйтесь!
Подробности письмом...
Пэтя подберёт достойного и нужного человека...
ведет Украину к гибели...