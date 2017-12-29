 На должность главы НБУ у президента есть две кандидатуры, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть две кандидатуры, называть я их не буду. Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале. Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, поэтому кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады", – сказала Луценко.

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