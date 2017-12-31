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 Политика Украины, Общество
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 Знаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Цензор.НЕТ подготовил для читателей уже традиционную подборку видео самых знаковых событий года. Это видеосвидетельства достижений украинцев в борьбе с российским агрессором, политических, культурных и спортивных событий в стране.

Победителем международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве стал участник из Португалии Salvador Sobral. С песней Amar Pelos Dois он набрал 758 баллов. На втором месте - представитель Болгарии Kristian Kostov. Третью позицию занял Sunstroke Project из Молдовы. Напомним, в Киев на песенный конкурс Евровидение-2017 приехало около 60 тыс. туристов, в том числе около 20 тыс. гостей из-за рубежа. Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26, набрав всего 36 баллов.

Евровидение в Киеве прошло без российского представителя. Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

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 Безвизовый режим Евросоюза для граждан Украины вступил в силу 11 июня. Украинский Президент Петр Порошенко поздравил граждан страны с этим событием и, выступая, процитировал российских классиков.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубы, и ты, им преданный народ", - Михаила Лермонтова и Александра Пушкина: "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. Напишут наши имена!".

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Ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области взорвались боеприпасы. Во время расследования рассматривалась версия диверсии - прокуратура установила перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Кроме того, говорилось о ненадлежащей охране военных складов.

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Подобное ЧП произошло 26 сентября на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка в Винницкой области. Взрывы раздались на открытом складе общей площадью более 1000 гектаров, где хранились боеприпасами различных типов.
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2 марта сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт


Антикоррупционная прокуратура подозревала Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Одна из первых видеозаписей, появившаяся, после действий НАБУ и САП, на которой Насиров появляется на больничной каталке под клетчатым одеялом, стала причиной появления в соцсетях мема "одеяло Насирова".

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 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича и о захвате Крыма. По мнению многих украинских политиков, к организации убийства Вороненкова причастны российские спецслужбы.

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29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), но 30 июля Кличко заявил о завершении боксерской карьеры.

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Традиции украинского бокса после завершения мировой гегемонии братьев Кличко будут продолжать несколько спортсменов. Среди них - Василий Ломаченко, которого американский телеканал НВО признал лучшим боксером 2017 года. В этом году Ломаченко провел три боя и все выиграл досрочно - против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги и Гыльермо Ригондо.

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Главным событием года по-прежнему остается противостояние с российским агрессором на Донбассе. Украинские воины дают достойный отпор на линии фронта.

Украинские бойцы уничтожили зенитную установку российских наемников, которую террористы доставили но новую позицию.

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Украинские бойцы зашли на одну из позиций, брошенную российскими террористами.

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Украинские бойцы на шахте "Бутовка" уничтожили танк с российским экипажем, который вел огонь не только по позициям ВСУ, но и постоянно терроризировал жителей Авдеевки.

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Украинские бойцы ответным огнем уничтожили опорный пункт российских боевиков. Внимание! Ненормативная лексика!

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В конце года - 27 декабря, состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

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Источник: https://censor.net.ua/v3042245
 
 
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Вот. это будет видео года! Международный олимпийский комитет объявил о подготовке церемонии публичных извинений российских нейтральных атлетов перед допуском к Играм, передаёт Olympic Timetable.

В пресс-службе МОК сообщили, что соответствующее решение было принято в связи с недовольством некоторых западных олимпийских комитетов по поводу допуска россиян на Игры.

«Церемония состоится за несколько дней до начала Игр, мы ещё определяемся с точной датой.

Каждый из допущенных российских спортсменов должен будет на камеры выразить сожаление в связи с допинговым скандалом и своей принадлежности к государству, которое допустило это…

Они должны будут объявить о безоговорочном признании решений МОК и уважении к антидопинговым комиссиям.

В своём роде это будет их «проходным билетом» на Игры», - рассказал глава МОК Томас Бах.

Трансляция извинений россиян будет включена в обязательный пакет для всех телеканалов-партнёров Олимпиады.

В Олимпийском комитете России подтвердили, что будут вынуждены организовать её показ, однако заверили, что не будут делать на произошедшем большой акцент.
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допуск через покаяние это по христиански.Только покаяние должно быть искренним
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у цензора знаковыми в этом году стали "технические работы". и рыбников - променявший слово свобода на сладкое.
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да, оттуда. но тут и сегодня оно даже не продано, а променяно! ((
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Кто-то еще читает рыбникова? Я давно перестал. Многа букав, мало юмора/удачных шуток. Тем более, если еще и на сладкое подсел....
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У нас ( у Украины ) еще есть знаковые события - достижения в мировых и европейских РЕЙТИНГАХ
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Та да Знаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8999 Теперь мы даже кацапам можем нос утереть по коррупции и тарифам . Це перемога Знаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8999
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Гра Слів #8. Олігархів в Україні більше не буде. І менше також ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=8ehUtC0qYis
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... шо то ЦН ..НІ МУР МУР про події в Ірані .. що почалися з банального підвищення цін на яйці місцевими баригами ....

.. а Ви говорите про Свободу Слова .. а Ю.Бутусов що думає ? .. ГАНЬБА ...
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Кстати, да. А чего на Цензоре ни одной статьи на эту тему? Триттер просто рвет со вчерашнего дня- везде хроника событий.
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Нокаут года. Российский боксер Кудряшов. Нокаут также кадыромании и чеченофилии.
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Однако часть пидароссов отказалась возвращаться в ордло. А их, что спрашивать нужно? Всех любителей руськаго мира за поребрик, какие еще вопросы.
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шлепаный редирект, писал в одной теме, сообщение в другой...
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Цензор становится никудышним, сорным порталом. Жаль, а раньше он был отображением нашей жизни.
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То террорист вчерашний харьковский Безух Владимир Владимирович оказывается он был кандидатом в мэры Харькова балотировался) странный тип какой то.
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А у нас в Харькове все мэры и кандидаты такие.
)))
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А у них и сейчас действующий ни чем не лучше...
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Самое крутое видое, которое показывает уровень власти это "вынеси казла" и, конечно же "много жрете", третье место про будку.
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ВІТАЮ .. Всіх.. Родину Друзів Колег .. з Новим Роком Різдвом Христовим .. ВСІМ Щастя Радості Любові Здоров"я Здійснення мрій Земних благ ВІВАТ Знаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8401
Богдан Просто
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У предложении "Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017" вместо слова "выбранной" следовало бы "изобразить" слова "НАЗНАЧЕННОЙ ПРОПАГАНДИСТАМИ КРЕМЛЯ". В итоге "Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, НАЗНАЧЕННОЙ ПРОПАГАНДИСТАМИ КРЕМЛЯ для участия в конкурсе Евровидение-2017. Конкурс Евровидение-2017, впрочем как и все остальное исползовался в т.н. гибридной войне Кремля против Украины... да и всего мира.
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Люблю цензор за якість відео. Мокши за найвіддаленіших куточків мухосранська мають змогу глянути "а шо там у хахлов" на своїх 56кb/s модемах.

Любий Дід Мороз, будь ласка зроби так, щоб цензор в новому 2018 році, перейшов нарешті до роздільної здатності в 480p у своїх відео матеріалах.
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Порошенко красавчег. Вот только денех МВФ больше не даст. Американцы не обязаны оплачивать олигархический бантустан. Если бы Порошенко развивал фондовый рынок, вернул присвоенные олигархами заводы и продавал акции украинских компаний исключительно на фондовой бирже, то американцы давали бы денег на такие реформы. Но Порошенко все это не интересует. Он окончательно превращает Украину в олигархический бантустан. А это не интересует американцев.

Возможно, уже в следующем году увидим паритет между гривной и рублем.
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А где выступление Джамалы с Седюком?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗнаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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