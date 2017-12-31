 Знаковое и самое запоминающееся видео 2017 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Победителем международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве стал участник из Португалии Salvador Sobral. С песней Amar Pelos Dois он набрал 758 баллов. На втором месте - представитель Болгарии Kristian Kostov. Третью позицию занял Sunstroke Project из Молдовы. Напомним, в Киев на песенный конкурс Евровидение-2017 приехало около 60 тыс. туристов, в том числе около 20 тыс. гостей из-за рубежа. Группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017 с песней "Time", заняла 24 место из 26, набрав всего 36 баллов.

Евровидение в Киеве прошло без российского представителя. Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.

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Безвизовый режим Евросоюза для граждан Украины вступил в силу 11 июня. Украинский Президент Петр Порошенко поздравил граждан страны с этим событием и, выступая, процитировал российских классиков.

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубы, и ты, им преданный народ", - Михаила Лермонтова и Александра Пушкина: "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья. Напишут наши имена!".

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Ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области взорвались боеприпасы. Во время расследования рассматривалась версия диверсии - прокуратура установила перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Кроме того, говорилось о ненадлежащей охране военных складов.

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Подобное ЧП произошло 26 сентября на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка в Винницкой области. Взрывы раздались на открытом складе общей площадью более 1000 гектаров, где хранились боеприпасами различных типов.

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2 марта сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании в начале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт.



Антикоррупционная прокуратура подозревала Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Одна из первых видеозаписей, появившаяся, после действий НАБУ и САП, на которой Насиров появляется на больничной каталке под клетчатым одеялом, стала причиной появления в соцсетях мема "одеяло Насирова".

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23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Вороненков давал показания по делу о госизмене Виктора Януковича и о захвате Крыма. По мнению многих украинских политиков, к организации убийства Вороненкова причастны российские спецслужбы.

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29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе "Уэмбли" Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), но 30 июля Кличко заявил о завершении боксерской карьеры.

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Традиции украинского бокса после завершения мировой гегемонии братьев Кличко будут продолжать несколько спортсменов. Среди них - Василий Ломаченко, которого американский телеканал НВО признал лучшим боксером 2017 года. В этом году Ломаченко провел три боя и все выиграл досрочно - против Джейсона Сосы, Мигеля Марриаги и Гыльермо Ригондо.

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Главным событием года по-прежнему остается противостояние с российским агрессором на Донбассе. Украинские воины дают достойный отпор на линии фронта.

Украинские бойцы уничтожили зенитную установку российских наемников, которую террористы доставили но новую позицию.

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Украинские бойцы зашли на одну из позиций, брошенную российскими террористами.

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Украинские бойцы на шахте "Бутовка" уничтожили танк с российским экипажем, который вел огонь не только по позициям ВСУ, но и постоянно терроризировал жителей Авдеевки.

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Украинские бойцы ответным огнем уничтожили опорный пункт российских боевиков. Внимание! Ненормативная лексика!

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В конце года - 27 декабря, состоялся один из самых массовых обменов удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.