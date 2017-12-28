 "Там 5 остались из 64. Я даже не знаю, что они чувствовали, когда мы их оставляли", - освобожденный из плена Кодьман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Сказали, что обмен состоится 27-го числа, и Захарченко надеется, что Украина выполнит все условия этого обмена. К нам пришли и объявили, кто едет (на обмен - ред.). Было очень тяжело оставлять этих ребят - там пятеро остались из 64. Я даже не знаю, что они чувствовали, когда мы их оставляли", - говорит освобожденный из ОРДЛО военный Алексей Кодьман.

О жизни в плену Алексей вспоминает неохотно. Говорит: сначала попали в "подвал" - помещение бывшего архива, где матрасы лежали просто на полках. Затем заложника перевели в тюрьму. Там заставляли работать.

"Все в решетках, гулять приходилось под решеткой. Отношение. Как и ко всем. Сначала допросы, но никто сильно не трогал. Везде есть люди, понимаете? Я ожидал хуже", - признается Кодьман.

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Сейчас в военном госпитале находятся 24 военнослужащих ВСУ - вчерашние заложники. 18 из них - в терапевтическом отделении, еще шестеро - в хирургическом. В ближайшие дни каждого из них тщательно обследуют и решат, нужно ли дальнейшее лечение.

"Не будем сильно угнетать. Пытаемся определить, что нам нужно для дальнейшего обследования. Сначала берем то, что нам надо. Понятно, что не все хотят об этом говорить. Не все хотят даже вспоминать об этом - предпочитают просто отдохнуть", - отмечает врач Главного военного клинического госпиталя Дарья Клочко.

Кроме медицинской помощи, все заложники получают психологическое сопровождение. Сейчас их состояние удовлетворительное, но специалисты называют это эйфорией, по которой придет спад.

"Прежде всего, надо будет найти контакт с семьей. И нельзя работать непосредственно с кем-то из военнослужащих, без применения к этой работе других специалистов. Чисто в том числе и тех, кто является для него ресурсом - это его семья, родственники, знакомые , друзья, кто его будет поддерживать прежде. Не надо настаивать, чтобы он как можно скорее все рассказал. На сегодня основные требования - это терпение и любовь", - комментирует начальник социально-психологического центра ВСУ Сергей Грилюк. По словам специалистов, реабилитация заложников будет длительной.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.