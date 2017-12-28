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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 "Там 5 остались из 64. Я даже не знаю, что они чувствовали, когда мы их оставляли", - освобожденный из плена Кодьман. ВИДЕО

Алексей Кодьман, разведчик из Тернопольщины, находился в заложниках более двух лет. Его и двух товарищей схватили при выполнении боевого задания под Павлополем. Он очень жалеет, что террористы удерживают еще не менее шести его соратников. О том, что его обменяют - узнал по радио.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

"Сказали, что обмен состоится 27-го числа, и Захарченко надеется, что Украина выполнит все условия этого обмена. К нам пришли и объявили, кто едет (на обмен - ред.). Было очень тяжело оставлять этих ребят - там пятеро остались из 64. Я даже не знаю, что они чувствовали, когда мы их оставляли", - говорит освобожденный из ОРДЛО военный Алексей Кодьман.

О жизни в плену Алексей вспоминает неохотно. Говорит: сначала попали в "подвал" - помещение бывшего архива, где матрасы лежали просто на полках. Затем заложника перевели в тюрьму. Там заставляли работать.

"Все в решетках, гулять приходилось под решеткой. Отношение. Как и ко всем. Сначала допросы, но никто сильно не трогал. Везде есть люди, понимаете? Я ожидал хуже", - признается Кодьман.

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Сейчас в военном госпитале находятся 24 военнослужащих ВСУ - вчерашние заложники. 18 из них - в терапевтическом отделении, еще шестеро - в хирургическом. В ближайшие дни каждого из них тщательно обследуют и решат, нужно ли дальнейшее лечение.

"Не будем сильно угнетать. Пытаемся определить, что нам нужно для дальнейшего обследования. Сначала берем то, что нам надо. Понятно, что не все хотят об этом говорить. Не все хотят даже вспоминать об этом - предпочитают просто отдохнуть", - отмечает врач Главного военного клинического госпиталя Дарья Клочко.

Кроме медицинской помощи, все заложники получают психологическое сопровождение. Сейчас их состояние удовлетворительное, но специалисты называют это эйфорией, по которой придет спад.

"Прежде всего, надо будет найти контакт с семьей. И нельзя работать непосредственно с кем-то из военнослужащих, без применения к этой работе других специалистов. Чисто в том числе и тех, кто является для него ресурсом - это его семья, родственники, знакомые , друзья, кто его будет поддерживать прежде. Не надо настаивать, чтобы он как можно скорее все рассказал. На сегодня основные требования - это терпение и любовь", - комментирует начальник социально-психологического центра ВСУ Сергей Грилюк. По словам специалистов, реабилитация заложников будет длительной.

Напоминаем, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась вощзвращаться на оккупированные территории. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3042092
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
для власти освобождение заложников должен быть приоритет номер один ,а не ловля Саакашвили на крыше или расправа с НАБУ и хваставство безвиза,который ЕС дал авансом Украине,под обещания борьбы с коррупцией
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так для власти главная цель освобождения заложников - пиар, а вы что думали?
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я говорю то что должно быть ,на первом месте,нет у власти чувства единства ни со страной,ни с народом,старые совки считают всех быдлом,а так быть не должно
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а разве совки не правы? наверное это высокобразованый народ своими действиями или бездействием допустил совков к власти
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12 !!!12 лет об этом говорю ... А мне баны ....
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в 2014 году Украина показала,что она страна и народ,когда шли добровольцами и волонтерами ,а вся страна им помогала,если бы все были совками,этой страны уже не было бы на карте мира
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В 2014 показали переворот олигархического влияния .Не больше . Кто убивал СОТНЮ ??? Кто бил студентов ??? Вопросы ...
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воевали на фронте олигархи или люди ,остановили россию?
Требования майдана в 2013 помнишь?
я напомню:
Януковича геть-добились
Евроассоциация -добились
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Один бот з 4 акурантів типу сам з собою дискутує. "Там 5 залишилися з 64. Я навіть не знаю, що вони відчували, коли ми їх залишали", - звільнений із полону Кодьман - Цензор.НЕТ 7834
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зачем? и чем потом замыливать глаза народу? точно не реформами.
это как с русским языком как вторым государственным - не вводили дабы на следующих выборах снова пообещать ввести. и слава богу что не ввели.
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они знают что сидеть им до следующей праздничной даты, на которой шоколадникам можно вдвойне попиарится - пасхи, тройци, опять до нового года, или скорей всего до середины президентской кампании Порошенка
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прросто нужно попбольше коздомордых на границце задерживать и обвинять в шпионаже и терроризме а потом менять на наших воинов.причем пковать всех подряд кто попадает под ету ориентировку. был бы кацап а дело пришить всегда можно. но по ходу нетъ политической воли
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а нахрена кацапам кацапы...?\прям сейчас бы они разбежались менять...\
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А хтось зауважив, що всі звільнені в перевдягнуті в піксель.
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я говорю то что должно быть ,на первом месте,нет у власти чувства единства ни со страной,ни с народом

А у сакашвилли есть ?
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если бы Саакашвили не любил бы Грузию,он жил бы в Лондоне по соседству с Ахметовым или Коломойским,за два срока абсолютной власти ему хватило бы на все,но он выбрал Родину и спас ее,таких уважают даже враги,конечно местечковое было типа порошенко не в счет,там один примитивный хватательный рефлекс и он всех по себе меряет
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Ну Саакашвилли в Грузии это Грузия.
А Саакашвилли в Украине это другое дело.
Вы же говорите что освобождение заложников это приоритет номер один.
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Заложники должні стоять на первом месте,даже если у власти олигархическая свинья
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5 копійок

чоткий пацан "Там 5 залишилися з 64. Я навіть не знаю, що вони відчували, коли ми їх залишали", - звільнений із полону Кодьман - Цензор.НЕТ 334

"Там 5 залишилися з 64. Я навіть не знаю, що вони відчували, коли ми їх залишали", - звільнений із полону Кодьман - Цензор.НЕТ 5886
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О, знов злетілися мухи-зрадофіли щоб все засидіти-загидіти.
Яка ж ви сволота, холєра вашій мамі!
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Продолжай лизать своему шоколадному хряку. Тебе никто не мешает.
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Кто бил студентов ???

Вопросы...

Может Пашинский бил студентов, а Янукович его покрывал ?
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Подобные торги были, есть, и будут...
Приоритеты?
Для меня важна моя жизнь, для кого-то она ничего не стоит...(на что меня обменять?)
Оставшимся тяжело , но будем держать кулакки...
политика всегда грязное дело, а во время войны - вдвойне.
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Оля Волина:
Вот и понеслась. Фейсбук пестрит «Петя встретил освобожденных. Петя - хороший президент». А то, что пацаны в плену все это время отмучались из-за Пети, ничего?
Да, война, туда-сюда, скажете вы. Экономика там, сложно все. А коррупция как снег на голову Петеньке свалилась, не может, бедненький, на всех фронтах…
Вы забыли про «с парада техника придет к вам на подмогу…», или «наши войска вышли из дебальцево планомерно и с успехом…» или «дайте сепарам проверить что у вас бк не больше 4х рожков…» Ведь именно после таких вещей люди массово в плен попадали. Из-за ПРЕДАТЕЛЬСТВА. И не полевых командиров. А «Главнокомандующего».
Можете дальше облизывать и хвалить своего Петю. Но все жертвы на фронте - его ответственность. Все военнопленные - на его совести. А так как вы любите своего Петю - то и на вашей совести.
Освобожденным же желаю не сопротивляться адаптации. А их семьям и друзьям - не забывать, что результат адаптации зависит на 99% от правильного подхода самой семьи. Это сложно, это больно, это долго. Но лучше пройти эти сложных несколько месяцев сейчас и сразу, чем мучаться потом всю жизнь. Это касается, в первую очередь, мам и жен.
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Переодетые студенты били студентов, не успевших переодеться. Мне с Тамбова родственники в 2014-м раскрыли глаза.
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Пройдпт время и ребята начнут рассказывмть правду.Порох думает,что его 100 тысяч закроет им рты и сотрет память.Может и так,но ненадолго
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Там 5 остались из 64. Я даже не знаю, что они чувствовали, когда мы их оставляли", - освобожденный из плена Кодьман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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