 В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода ведет прямую трансляцию из аэрпопорта "Борисполь".
Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".
Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.
В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3041858
НИЗКИЙ ПОКЛОН за все что Вы сделали для Украины!!!
ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, мирного неба над головой,
стольков всего хочется ВАМ пожелать - что не хватит всего цензора ))) !!
кумупырь отписался.
Поздравляем россиян с днём создания Власовской армии (27.12.1942), воевавшей на стороне Гитлера под современным флагом России... Деды воевали...
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З поверненням, рідненькі наші.!!! Ми чекали вас!! Молились, плакали разом з Вашими матусями, сподівались.. І нарешті.. Ви вдома!! Це щастя, реально - щастя!!.
Загадую бажання - повернути всіх наших рідних хлопців!!! Всіх-всіх..
І хай ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА..
Тепер можна і спати..))