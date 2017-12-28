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Темы дня: Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  1998  38
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 В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В киевском аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена ОРДЛО украинских заложников. Они прибыли из Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода ведет прямую трансляцию из аэрпопорта "Борисполь".

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3041858

Источник: https://censor.net.ua/v3041860
 
 
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И обратно Порошенко третий раз за день их встречает.
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Дай Бог встречать наших военных из плена кадый день, хоть и по много раз !
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Вы сами подумали что написали ? Прочитайте и подумайте.
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Прям "Фигаро тут, Фигаро там".. В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 2693 Убегалsя за день бедолага - пока так активненько пиарилsя. В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 838
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Узники фашистов - Вас приветствует Украина !!!
НИЗКИЙ ПОКЛОН за все что Вы сделали для Украины!!!
ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, мирного неба над головой,
стольков всего хочется ВАМ пожелать - что не хватит всего цензора ))) !!
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Мурашки по коже .... НАКОНЕЦ то на СВОБОДЕ!!!! В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 5501
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Я ща блевану. Опять Барыга ходит с попами как Хуйло с Гундяем пиариться. Если бы не украинский флаг то подумал бы что ето действие в кремле происходит. Медведчук хорошие методички и пиарщиков привез из Мацквы.
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там свой пиар. путенский кум упырь отписался.
В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 3529
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Угу. особенно про сотни украинцев
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от і злапати цього мертвяка ходячого та зміняти на Сенцова
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а про какого путинского кума-упыря речь? Я там вижу только цитату медведчука, которого прызыдент мыру, ну, и по совместительству Украины, Петр Лексеич, назначил представителем Украины на переговоры с торговыми партнерами.
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Двуглавый Кургинян©





Поздравляем россиян с днём создания Власовской армии (27.12.1942), воевавшей на стороне Гитлера под современным флагом России... Деды воевали...
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Прапор України для звільнених - як крила ангела,напевно.
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Крила ангела для них - це їх рідні , мами,папи ,жінки та діти.
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Лучше смотреть без звука чтобы не блевануть.
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Пеця уже хороший, язык заплетается, руками машет, вмазал для сУгреву ))))
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а ви не припускаєте що він може просто по-людськи радіти тому, що 74 українця вирвано з лап мордорців?
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да никто в этом и не сомневается - мы же четвертый год наблюдаем его неимоверную заботу о простых украинцах.
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невже? А мені здавалось що ти тільки за лЮлькою косатою "наблюдаешь ))))
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Холодина такая а он ребят морозит ((((
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тетка из франции чешет на украинском круче чем некоторые депутаты
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а чого коса неприїхала зустрічати наших солдат ??як савченко то з хлібом і сілью припхалась і в парламент завела номером 1 в списку
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кому шо а порохоботу коса не дает жить В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 6034
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дійсно - новорічний подарунок!! ) В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев - Цензор.НЕТ 682 .
З поверненням, рідненькі наші.!!! Ми чекали вас!! Молились, плакали разом з Вашими матусями, сподівались.. І нарешті.. Ви вдома!! Це щастя, реально - щастя!!.
Загадую бажання - повернути всіх наших рідних хлопців!!! Всіх-всіх..
І хай ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА..
Тепер можна і спати..))
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Спокойной ночи, а перед сном вспомните свои слова во время встречи Савченко.
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Режут глаза пара флагов на удочках с перепутанным верхом-низом. Шо это за п#здота с ними пришла?
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Смотрю на выходки и поведение Порошенко и почему-то из головы не выходят слова: "Негодяй, Барыга, Вор, Лгун, Лицемер и Пдрс"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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