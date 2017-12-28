 В аэропорту "Борисполь" проходит встреча освобожденных из плена украинцев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, Радио Свобода ведет прямую трансляцию из аэрпопорта "Борисполь".

Напомним, 27 декабря состоялся один из самых массовых обменов удерживаемым лицами между Украиной и самопровозглашенными террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Изначально предполагался обмен 74 украинцев на 306 сторонников боевиков. Однако, часть сторонников террористов отказалась возвращаться на оккупированные территории.

В результате состоялся обмен 73 украинцев на 233 боевика. Встречать освобожденных украинцев под Краматорск в прибыл лично президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3041858