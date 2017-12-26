 Лейтенанта 25-й бригады Юрия Золотарева, умершего от ран в госпитале, похоронили 26 декабря в Днепре. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете 5 канала.

Сегодня, 26 декабря, на Краснопольском кладобище города Днепр состоялось прощание с кадровым офицером, старшим лейтенантом 1-й роты 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Юрием Анатольевичем Золотаревым, который 20 декабря в районе города Авдеевка Донецкой области попал под минометный обстрел, получив при этом крайне тяжелое ранение головы, и через 4 суток от полученного ранения скончался в больнице имени Мечникова.

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