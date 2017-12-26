 В результате ДТП в Индии погибла украинка: автомобиль перевернулся на шоссе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает индийское издание Deccan Chronicle.

Как отмечается, инцидент произошел в индийском городе Матхура на Ямуна-Австостраде в понедельник. Водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль перевернулся. В автомобиле было четыре человека, в том числе и две украинки, которые возвращалась в Дели после посещения Тадж Махала.

Водитель автомобиля погиб на месте. Гражданка Украины умерла по дороге в больницу, еще двух женщин госпитализировали с травмами.

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