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 Происшествия, За рубежом
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 В результате ДТП в Индии погибла украинка: автомобиль перевернулся на шоссе. ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия в индийском городе Матхура погибли двое людей, в том числе и украинка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает индийское издание Deccan Chronicle.

Как отмечается, инцидент произошел в индийском городе Матхура на Ямуна-Австостраде в понедельник. Водитель потерял контроль над машиной, и автомобиль перевернулся. В автомобиле было четыре человека, в том числе и две украинки, которые возвращалась в Дели после посещения Тадж Махала. 

Водитель автомобиля погиб на месте. Гражданка Украины умерла по дороге в больницу, еще двух женщин госпитализировали с травмами.

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Источник: https://censor.net.ua/v3041436
 
 
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Говновідбійник, який не тримає машину на дорозі.
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работу искала, семью надо кормить, детей, мужа, скотину, дома работы нет, "бггг"
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Индия в плане дорожного движения еще хуже, чем Киев. Даже хуже, чем кацапстан.
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В Индии есть транспорт для туристов, а есть для местных!
Пользуясь услугой для местных, получаешь безопасность как у местных: "бог дал - бог взял".
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате ДТП в Индии погибла украинка: автомобиль перевернулся на шоссе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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