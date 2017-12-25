 Итальянская полиция задержала активистку Femen, оголившуюся во время мессы Папы Римского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке организации.
24 декабря во время мессы папы римского в Ватикане Виноградова в образе Девы Марии оголилась на фоне рождественских яслей, требуя легализовать аборты и расследовать случаи педофилии среди представителей католического духовенства.
Активистку Femen задержали, связи с ней до сих пор нет.
про "зелених" теж часто так кажуть
а вони ж таки добилися, щоб фреон (який руйнує азоновий шар атмосфери) у аерозольних балонах замінили на пропан
і китів вони захищають
хворі іноді роблять корисні справи
"ВСЁ МОЖНО"....ИМ ЖЕ С ДЕТСТВА "В АВТОБУСЕ МЕСТО ДОЛЖНЫ УСТУПАТЬ"...
ОСОБЕННО, ЕСЛИ СИСЬКИ ОГОЛИТЬ....А , ЕСЛИ ПАПА "ШЭХФ"....ТО,И.......
феминистки наоборот не возмущаются ежели муччина не сможет свою попу отодрать от кресла уступить женчине беременной или не очень место, они не против, наоборот считают что правила поведения в том числе и общественных местах должны быть по обстоятельствам, а не по половому признака заранее определены
Газ для частников (бытовое изпользование) как таков в принцыпе есть только в парачке городов или на островах(ну естественно зажигалки и газ для грилла не в счёт), в основном только в ТЕЦ, переработка в удобрение и экспорт. Думаю 99% - все греетса электричеством(провода легче через гоы протенуть и по дну фёрдов, где глубина и 300 достигает)конечно - писал о том что делать как прикол - старая песня русских - заморозим.
- но...
- ладно, но потом - сжечь!
почему ж они не вьются у порядочных людей?!
а потому что у бл***й деньги есть для бигудей.
а порядочные люди... деньги тратят на бл***й!