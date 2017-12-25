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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Femen (375) Ватикан (97)

 Итальянская полиция задержала активистку Femen, оголившуюся во время мессы Папы Римского. ВИДЕО

Итальянская служба телеканала Euronews опубликовала видео задержания активистки движения Femen Алисы Виноградовой, оголившейся во время мессы папы римского в Ватикане. На записи видно, как Виноградова подбегает к сцене вертепа и пытается взять в руки фигуру младенца Иисуса, но ее валят на землю полицейские. При этом активистка продолжает выкрикивать лозунги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке организации.

24 декабря во время мессы папы римского в Ватикане Виноградова в образе Девы Марии оголилась на фоне рождественских яслей, требуя легализовать аборты и расследовать случаи педофилии среди представителей католического духовенства.

Активистку Femen задержали, связи с ней до сих пор нет.

Также смотрите: Полураздетые активистки Femen во Франции устроили акцию против Ле Пен. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3041396
 
 
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все непросто...
про "зелених" теж часто так кажуть
а вони ж таки добилися, щоб фреон (який руйнує азоновий шар атмосфери) у аерозольних балонах замінили на пропан
і китів вони захищають
хворі іноді роблять корисні справи
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это можно назвать просто - подстава тех - кто вменяемо эти вопросы задает и хотят получить ответы. Ну и всех украинок мазанули в идиотизм....
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может иначе привлекает меньше внимание, обычные протесты против деятельности разной нехорошей Ватикана видели? а они есть, а тут вот
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ні, мля, до нас на зону, по екстрадиції... Ато в італії зона буде як курорт-відпустка... А тут у громади до неї дохріна питань... Найголовніше НА.УЯ, тобіш навіщо, так країну підставляти...
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но , как ? , , ящетаю , методом эротическим , интимным ,,,
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Ну за таке у нас ( в Україні )не засудять, ЛЮДИ, хіба що суди, а нахрін в Італії на Різдво хєрньою страдать - велике питання...
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"Женщина"...............................................


"ВСЁ МОЖНО"....ИМ ЖЕ С ДЕТСТВА "В АВТОБУСЕ МЕСТО ДОЛЖНЫ УСТУПАТЬ"...
ОСОБЕННО, ЕСЛИ СИСЬКИ ОГОЛИТЬ....А , ЕСЛИ ПАПА "ШЭХФ"....ТО,И.......
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это что сейчас было? шовинистическая истерика?
феминистки наоборот не возмущаются ежели муччина не сможет свою попу отодрать от кресла уступить женчине беременной или не очень место, они не против, наоборот считают что правила поведения в том числе и общественных местах должны быть по обстоятельствам, а не по половому признака заранее определены
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Ну, педофилия среди духовенства тоже как бы не комильфо(
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а я десь чув , шо на западе демократы и плюралисто-либералисты , , ослышался , мабуть , , мракобесие средневековое рулит в евросоюзе ,,,
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"Фемен" -- проект Шувалова (политтехнолога Лёвочкина) которого выперли в РФ.
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у-тю-тю-тю ,,, , вы присутствовали при передаче / инвестировании денег в проект ? , почему не вошли в долю ? , , богатая и здоровая была бы Света , и не парилась бы на цензоре ,,, ,,,
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Почему во множественном числе? И при чем здесь национальность?
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А она реально симпатичнее чем та, что была в лагере Михо.
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пофиг эта голая, вы ребята разскажите лучше как нам не замёрзнуть, ведь у вас есть опы, вот на что набрёл на: США хочет отключить SWIFT в pоссии. Европа будет топить дома ДРОВАМИ
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аха, тебе смешно, а нам как? вы то знайте как и что
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И это ты говоришь людям, которые уже пятую зиму замерзают без россосийского газа? Да как тебе не стыдно?!
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ну да, хочу выманить правду, вот именно, вы профи и не первый раз с сигарой на соломенной крыше.
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Да вот крутимся как-то. Но вам-то, в Норвегии, россосийский газ и даром не нужен, насколько я знаю. Вот если бы они вам за него доплачивали!
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я о всей Европе безпокоюс.
Газ для частников (бытовое изпользование) как таков в принцыпе есть только в парачке городов или на островах(ну естественно зажигалки и газ для грилла не в счёт), в основном только в ТЕЦ, переработка в удобрение и экспорт. Думаю 99% - все греетса электричеством(провода легче через гоы протенуть и по дну фёрдов, где глубина и 300 достигает)конечно - писал о том что делать как прикол - старая песня русских - заморозим.
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Да я понял, что шутите. Но русня пусть себя тешит иллюзиями.
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Не боись,Федька. Дров мы вам,если шо,подкинем...за сходный кошт Італійська поліція затримала активістку Femen, яка оголилася під час меси Папи Римського - Цензор.НЕТ 5680
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Здесь нет ничего такого,она даже не полностью голая.
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Видно на пластику груди собирает, а то она у неё хоть и не особо маленькая, но какая-то не особо симпатичная.
Італійська поліція затримала активістку Femen, яка оголилася під час меси Папи Римського - Цензор.НЕТ 8255
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плоская ужь очень, я понимаю - не всё без хирургии изправить, но тут выдно на раз два - с физическими тренировками по поднятию груди у жэнщин, она не знакома или разные крема по которым есть хорошие отзывы от жэнщин
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об фемен будут потомки слагать легенды , , , , или завтра же все забудут , что более вероятно , ящитаю ,,,
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Есть вещи которые трогать нельзя своим убогим идиотизмом и пересекать красную черту!Это тоже самое как тогда придурки из Шарли Ебдо или как их там,издевались над Исламом,за что и поплатились!
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поплатились не из - за шарли бздо чи не бздо , , , а потому что разрешили муслимам скитаться по свету / европам / башням манхеттена ,,,
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Боюсь, как бы не распяли её теперь... в трусиках.Или без. Замашки инквизиции там в крови
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- ведьму - сжечь!
- но...
- ладно, но потом - сжечь!
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А мне ещё и чёрных кошек жалко. Особенно - в Германии.
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ироды, мать за ребеночком кинулась, покормить хотела, я так щитаю.
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вы тоже , я дивлюсь , приверженец чрезвычайной строгости нравов / моральных устоев , , , где же поручики ржевские ?
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Но требования у неё были позитивные = расследовать случаи педофилии и гомосятины среди представителей католического духовенства . Там более мы знваем что такие фактыв там регулярно происходят и всплывали наружу из этих сект .
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И наказывались, добавляй, кацап. Вот только им далеко до Московского патриярхата на россии, где блуд - так блуд, во все дырки. Куда там этим католикам до раскольников и гэбнявых бородачей! И главное - всё скрыто и замазано.Чекисты и тут работают над компроматом уже сто лет.
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ей-вей, кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у бл***й,
почему ж они не вьются у порядочных людей?!
а потому что у бл***й деньги есть для бигудей.
а порядочные люди... деньги тратят на бл***й!
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Форма их «борьбы» вызывает уже не вызывает вопросы нормальных людей. Их акции гораздо больше выставляют в дурном свете тех с кем они себя связывают или «защищают». Я не знаю почему в Украине им до сих пор не дали адекватную оценку. Не надо запрещать и делать из этих публичных стриптизёрш «мучениц». Надо их штрафовать в геометрической прогрессии особенно организаторов и спонсоров. Туалетная бумага с украинским флагом несет такой же посыл
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а чего она хотела-то? Выдвинула какие-то требования? Или просто так засветилась?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияИтальянская полиция задержала активистку Femen, оголившуюся во время мессы Папы Римского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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