 Итальянская полиция задержала активистку Femen, оголившуюся во время мессы Папы Римского. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке организации.

24 декабря во время мессы папы римского в Ватикане Виноградова в образе Девы Марии оголилась на фоне рождественских яслей, требуя легализовать аборты и расследовать случаи педофилии среди представителей католического духовенства.

Активистку Femen задержали, связи с ней до сих пор нет.

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