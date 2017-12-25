 "Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - Порошенко оговорился, выступая перед дипломатами. ВИДЕО

Видео выступления опубликовано на странице президента в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Оговорку президента можно услышать на 12.55 минуте видеозаписи.
"Несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли. Но победа у нас точно впереди! Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы!" - заявил Порошенко, видимо имея в виду российский режим.
Фрейд предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оговорка_по_Фрейду