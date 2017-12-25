EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Курьезы
  2984  104
Все про:выступление (49) Порошенко (13908) украинцы (2771) режим (50)

 "Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - Порошенко оговорился, выступая перед дипломатами. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко допустил оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины.

Видео выступления опубликовано на странице президента в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Оговорку президента можно услышать на 12.55 минуте видеозаписи.

"Несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли. Но победа у нас точно впереди! Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы!" - заявил Порошенко, видимо имея в виду российский режим.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3041312
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
реально большой респект за правду Петр Алексеевичь, всегда бы так.
 показать весь комментарий
 
Огово́рка по Фре́йду - обиходное название обмолвки, частный случай явления, описанного З. Фрейдом в исследовании «Психопатология обыденной жизни» (1901). Вместе со всякого рода незначительными описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис.
Фрейд предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оговорка_по_Фрейду
 показать весь комментарий
 
и ты сам то понял что тут понаписано.
 показать весь комментарий
 
В кои-то веки Порошенко единственный раз сказал украинцам правду. Сегодня вдвойне праздник.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - Порошенко оговорился, выступая перед дипломатами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх