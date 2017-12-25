 "Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - Порошенко оговорился, выступая перед дипломатами. ВИДЕО

Видео выступления опубликовано на странице президента в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Оговорку президента можно услышать на 12.55 минуте видеозаписи.

"Несмотря на выигранные дипломатические битвы, хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли. Но победа у нас точно впереди! Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает, коварство украинского режима лучше, чем мы - украинцы!" - заявил Порошенко, видимо имея в виду российский режим.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Как и договаривались с Трампом, Украина получит летальное оборонительное оружие из США, - Порошенко