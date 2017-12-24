EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  2113  34
Материалы по теме:
Все про:заповедник (97) Крым (19052) вандализм (330) Бахчисарай (35) крымские татары (1657)

 "Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", - крымскотатарский активист о проводимой оккупантами "реставрации". ВИДЕО

Крымские активисты запечатлели на фото ход реконструкции, начатой оккупантами, которую проводит российская фирма на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника в Ханском дворце. На снимках видно, что конструктивные элементы исторического строения демонтированы и уничтожены.

Информацию телепроекту "Крым.Реалии" подтвердил активист, экс-глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Оккупанты уничтожают Бахчисарайский ханский дворец, - Пашаев. ФОТОрепортаж

"Балки уничтожены, их вывезли отсюда, часть распилили, часть увезли. То есть балки мы уже не восстановим, хотя они сами являются объектом культурного наследия, их нужно было сохранить. И по данным "УкрНИИреставрации", нужно было заменить всего четыре балки, а они (реставраторы – Ред.) заменили 100 процентов. Это уже непоправимо. Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", – считает Дудаков.

Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик – московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации. Сам проект засекречен, украинским экспертам не удалось выяснить, где проходил документ обязательную экспертизу.

"Проводится работа по какому-то проекту, который не обнародуется. Достаточно войти в компьютер и посмотреть состав той проектной группы, работающей над этим объектом, нет там специалистов по реставрации", – отмечает экс-глава комитета реставраци Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дихтяр.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Экс-гендиректор Бахчисарайского заповедника: в Ханском дворце под видом реставрации проводят обычное строительство

Сами фирмы-исполнители информацию крымских активистов не комментировали. При этом за работами в Крыму наблюдает Духовное управление мусульман Крыма, замечаний тут также не озвучивают.

"Надеемся надолго будет еще существовать и весь народ и все народы России будут приезжать к нам и вы видите удивляться этим богатством. Спасибо. А то, что говорится сегодня рушится – я вам скажу: месяц в месяц наверно два-три раза идет со стороны Духовного управления контроль и как видите то, что говорится это политика уже –нас не касается", – высказался в местном СМИ муфтий Духовного управления мусульман Крыма Емирали Аблаев.

В июле 2016 научно-методический совет подконтрольного России Госкомитета по охране культурного наследия "правительства" Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

В ноябре директор подконтрольного российским оккупационным властям Крыма музея на базе Ханского дворца Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя. Она считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оккупанты намерены передать заповедники Крыма в государственную собственность России

Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Источник: https://censor.net.ua/v3041304
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так уничтожать - это профиль кацапов. Когда будем изгонять агрессора из Крыма боюсь что вообще они ничего после себя не оставят.
 показать весь комментарий
 
 
В этом случае надо было им раньше действовать. Татары не устраивали демонстраций, не блокировали референдум, просто на него даже не явились...А теперь плачутся...
 показать весь комментарий
 
 
В этом плане согласен. Видно у татар просто была некоторая раздробленность среди реакции на оккупацию, вот из за этого и получился пшик ведь при монолитности позиции сомневаюсь что кацапам так легко удалось бы контролировать Крым. Партизанщина точно должна была быть по идее, скорее всего у верхушки есть кадыровы которые сказали сидеть тихо.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да плевать мне,мне интереснее где найти фляки дешевле 8 злотых за штуку. Я проголосовал за всю эту вашу ногами.
 показать весь комментарий
 
Покрасют краской под хохлому. Они только это и умеют. А ну еще Джамшуд плитка положит к верху жопой Російські реставратори знищують конструктивні особливості Ханського палацу в Бахчисараї - активіст - Цензор.НЕТ 7748
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
пистес рыла, а кто це?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
даубасцы?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
даунбасцы
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ханский дворец? его случайно не украинцы в рабстве строили в том числе, ?
вообще как-то посрать на ханский дворец крымскотатарского ханства.
Нас восхищают лишь те монументы, которые возводились не на нашем горбу.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ты выскочил, гандон? Ты там шнырём в кацапской тусовке? Все уже бухают, а тобой затыкают?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я не потребляю алкоголь, йога и алкоголь не совместимы, никотин тоже, вы, боты-уродцы, можете избавить от своего гнилого и ванючего присутствия хоть ради праздника, пшёл вон, дядя
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
дедушка номер 2 см. ниже идите туда же, угм?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
хиба шо в нём жить, но это пусть олигархи между собой разбираются кто там будет жить
народ как привычно - в стороне стойле
 показать весь комментарий
 
коми. Benefic Ium кто тебе разрешал вставать с бутылки? ты что рогатый нюх совсем утратил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дедушка, я тут не работаю, на вашем цензоре, просто прихожу развлечься, как все остальные люди, вы же с вашим маразмом уже надоели, вы хоть раз на себе посмотрите со стороны, если не удалят вам ответы вы просто теряетесь, и даже если удаляют всё равно нелепы), вы лучше бы корзинки плели или чем нибудь другим достойным зарабатывали или руки из попы по жизни?
 показать весь комментарий
 
Не годуй русскую свинью.Кнопку "спам" починили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а кто вас кормит, вы сами тут вылизуете))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
какая вы свинья, русская или амириканская, не, вы просто отброс цензоровский бот, вас все знаю, мразь, это хуже даже чем бедные животные хрюшки и тд., вы гниль, отброс челавечества
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
о новый дедушка пришёл, недавно с бутылки, они всегда говорят
 показать весь комментарий
 
обклеить дворец Гиреев фотообоями с одноглазым Потемкиным и Катькой - и всех делов "Ми більше ніколи не побачимо Ханський палац таким, як зараз", - кримськотатарський активіст про проведену окупантами "реставрацію" - Цензор.НЕТ 581
да, и поластиковые желтые газоны "а ля Крым" постелить
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ладно, працюйте, уроды, мне надоело вже, потом приеду зайду вас потыкаю харей
 показать весь комментарий
 
иди спать свиненок. от тебя смердит.
 показать весь комментарий
 
иди в спам убогое козлорылое парашенское создание
 показать весь комментарий
 
Ханский дворец в Бахчисарае вроде был под охраной Юнеско. Это организация охраняет мировое наследие.
НАДО ЮНЕСКО НА РАШУ НАТРАВИТЬ - пусть все знают что кацапы - варвары
 показать весь комментарий
 
Проект реконструкции должны согласовывать с юнеско
 показать весь комментарий
 
Козломордые , как там искандеры? смеются?

В случае введения новых американских санкций в следующем году «холодная война покажется детской забавой», заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете Financial Times. Кроме того, он назвал идею исключить российские государственные банки из системы Swift «иррациональной»
 показать весь комментарий
 
Наразі кацапи проводять інтенсивні розкопки античної української цивілізації. Знаходять і могили масових вбивств місцевого населення -таврів-слов'ян ханом татарської Орди, коли та зайшла туди у 1240 році.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", - крымскотатарский активист о проводимой оккупантами "реставрации". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх