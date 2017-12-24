 "Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", - крымскотатарский активист о проводимой оккупантами "реставрации". ВИДЕО

Информацию телепроекту "Крым.Реалии" подтвердил активист, экс-глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Балки уничтожены, их вывезли отсюда, часть распилили, часть увезли. То есть балки мы уже не восстановим, хотя они сами являются объектом культурного наследия, их нужно было сохранить. И по данным "УкрНИИреставрации", нужно было заменить всего четыре балки, а они (реставраторы – Ред.) заменили 100 процентов. Это уже непоправимо. Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", – считает Дудаков.
Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик – московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации. Сам проект засекречен, украинским экспертам не удалось выяснить, где проходил документ обязательную экспертизу.
"Проводится работа по какому-то проекту, который не обнародуется. Достаточно войти в компьютер и посмотреть состав той проектной группы, работающей над этим объектом, нет там специалистов по реставрации", – отмечает экс-глава комитета реставраци Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дихтяр.
Сами фирмы-исполнители информацию крымских активистов не комментировали. При этом за работами в Крыму наблюдает Духовное управление мусульман Крыма, замечаний тут также не озвучивают.
"Надеемся надолго будет еще существовать и весь народ и все народы России будут приезжать к нам и вы видите удивляться этим богатством. Спасибо. А то, что говорится сегодня рушится – я вам скажу: месяц в месяц наверно два-три раза идет со стороны Духовного управления контроль и как видите то, что говорится это политика уже –нас не касается", – высказался в местном СМИ муфтий Духовного управления мусульман Крыма Емирали Аблаев.
В июле 2016 научно-методический совет подконтрольного России Госкомитета по охране культурного наследия "правительства" Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.
В ноябре директор подконтрольного российским оккупационным властям Крыма музея на базе Ханского дворца Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя. Она считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.
Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.
вообще как-то посрать на ханский дворец крымскотатарского ханства.
Нас восхищают лишь те монументы, которые возводились не на нашем горбу.(с)
народ как привычно - в с
торонестойле
да, и поластиковые желтые газоны "а ля Крым" постелить
НАДО ЮНЕСКО НА РАШУ НАТРАВИТЬ - пусть все знают что кацапы - варвары
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