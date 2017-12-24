 "Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", - крымскотатарский активист о проводимой оккупантами "реставрации". ВИДЕО

Информацию телепроекту "Крым.Реалии" подтвердил активист, экс-глава Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, который побывал на месте проведения работ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Балки уничтожены, их вывезли отсюда, часть распилили, часть увезли. То есть балки мы уже не восстановим, хотя они сами являются объектом культурного наследия, их нужно было сохранить. И по данным "УкрНИИреставрации", нужно было заменить всего четыре балки, а они (реставраторы – Ред.) заменили 100 процентов. Это уже непоправимо. Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", – считает Дудаков.



Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик – московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации. Сам проект засекречен, украинским экспертам не удалось выяснить, где проходил документ обязательную экспертизу.



"Проводится работа по какому-то проекту, который не обнародуется. Достаточно войти в компьютер и посмотреть состав той проектной группы, работающей над этим объектом, нет там специалистов по реставрации", – отмечает экс-глава комитета реставраци Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дихтяр.

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Сами фирмы-исполнители информацию крымских активистов не комментировали. При этом за работами в Крыму наблюдает Духовное управление мусульман Крыма, замечаний тут также не озвучивают.



"Надеемся надолго будет еще существовать и весь народ и все народы России будут приезжать к нам и вы видите удивляться этим богатством. Спасибо. А то, что говорится сегодня рушится – я вам скажу: месяц в месяц наверно два-три раза идет со стороны Духовного управления контроль и как видите то, что говорится это политика уже –нас не касается", – высказался в местном СМИ муфтий Духовного управления мусульман Крыма Емирали Аблаев.

В июле 2016 научно-методический совет подконтрольного России Госкомитета по охране культурного наследия "правительства" Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

В ноябре директор подконтрольного российским оккупационным властям Крыма музея на базе Ханского дворца Мерьем Сейтумерова сообщила, что противоаварийные работы ведутся на двух объектах дворца – главном корпусе и ханской мечети, – и останавливать их нельзя. Она считает, что эксперты ЮНЕСКО могут посетить строение и оценить ход реконструкции.

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Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.