 Это был несчастный случай, не было никакого политического заговора, - Квасьневский о Смоленской катастрофе. ВИДЕО

Об этом он сказал в интервью "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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"По-моему, все, что раньше сказала комиссия, которой руководил господин Миллер (экс-глава МВД Польши, - Ред.), это все правильно - это был несчастливый случай, много сделано ошибок, по-моему здесь не было никакого взрыва, не было никакого политического заговора или чего-то такого... Я не ожидаю, что много серьезного можно еще найти... Посмотрим, что эта комиссия, которую создал уже после выборов министр обороны, что она нам скажет", - сказал он, комментируя последние данные о крушении, которые указывают на возможный взрыв.



Он также добавил, что Смоленская трагедия, конечно, не способствует хорошим отношениям между Польшей и Россией, но и не делает хуже. Квасьневский подчеркнул, что отношения и так были на низком уровне.

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В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.



Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.