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Все про:авиакатастрофа (948) Качиньский (312) Квасьневский (285) Смоленск (93)

 Это был несчастный случай, не было никакого политического заговора, - Квасьневский о Смоленской катастрофе. ВИДЕО

Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский заявил, что не видит в Смоленской трагедии никакого политического заговора.

 Об этом он сказал в интервью "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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"По-моему, все, что раньше сказала комиссия, которой руководил господин Миллер (экс-глава МВД Польши, - Ред.), это все правильно - это был несчастливый случай, много сделано ошибок, по-моему здесь не было никакого взрыва, не было никакого политического заговора или чего-то такого... Я не ожидаю, что много серьезного можно еще найти... Посмотрим, что эта комиссия, которую создал уже после выборов министр обороны, что она нам скажет", - сказал он, комментируя последние данные о крушении, которые указывают на возможный взрыв.

Он также добавил, что Смоленская трагедия, конечно, не способствует хорошим отношениям между Польшей и Россией, но и не делает хуже. Квасьневский подчеркнул, что отношения и так были на низком уровне.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в частности - на то время президент РП Лех Качиньский.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила Смоленское следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Предыдущая польская правительственная комиссия, которая обнародовала свой рапорт в 2011 году, основной причиной авиакатастрофы назвала ошибки польских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/v3041299
 
 
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Він не тільки М, віще й П...с, скаче під дудку Хуйла
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Александр Квасневський
Закінчив Гданський університет. З 1977 по 1981 рік працював у структурах Соціалістичного союзу польських студентів. З 1977 по 1990 рік був членом Польської об'єднаної робітничої парті (уходила в міжнародну співробітництво з Комуністичною партііей Радянського Союзу і комуністичними партіями країн Варшавського договору). З 1990 по 1995 рік був лідером Соціал-демократичної партії Польщі (Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej).
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Я было уже написал что это единственный политик не купленный кремлем. А он оказывается был куплен первым.
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Приятно когда люди умеют признавать свои заблуждения.Консервы они такие....не вскрыв не узнаешь вкуса и запаха.А этикетка бывает такая красивая.
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Но то, что вообще там было паршивое отношение к рейсу - факт. Разбираться и искать по любому стоит.
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...и этого ляха кацапы купили с потрохами...пипецбля..
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Вот пусть и займутся разбирательством.
Может отстанут?
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Купить можно всех. Дороже всего стоят неподкупные. (с)
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Не могли разбиться вусмерть все пассажиры самолёта,который упал с высоты дерева.Расейские нелюди расстреляли поляков,обокрали.
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Это точно, не могут разбиться все в машине , ведь она едет в 50 см. от земли.
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Высота метров 4-5, а вот скорость больше 300 км в час, попробуй остаться живым.
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И боинг "укры", с кукурузника гранатой сбили! Хоть бы задумались, почему обломки самолёта не передали, что лень было? А про всё остальное уже молчу!
Кстати по какой причине, не открывают документы энкавэдэ, по делам ОУН - УПА? А там много интересного.., очень много!!!
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Вспомни школьный курс физики. А именно, что такое кинетическая энергия.
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Он видать еще дошкольник, судя по его теории.
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Ни разу не спалился. Хоть бы ради приличия на пшецкем запшекал. А забрать назад остатки самолета? Не, нахрена, поверим на слово тем, кому это прямо было выгодно и кто если и не нарушил какой-то договор за свое сцуществование, то лишь только потому что набухался и подумал что нарушил, а оказалось забыл нарушить.
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Это тот квас невский который с коксом на майдан через день приезжал ? Который золотые горы Украине обИщщщал? Таперича путену подмахивает? Ну это пожалуй и всё ,что нужно знать о "друзьях" Украины.
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какая мразь!!!! Это был несчастный случай, не было никакого политического заговора, - Квасьневский о Смоленской катастрофе - Цензор.НЕТ 5924КАТЫНЬ-2. Генерал Омельченко: В сложившейся ситуации ликвидация Путина будет признана законной

Генерал-лейтенант Григорий Омельченко - кандидат юридических наук, герой Украины. В прошлом начальник отдела военной контрразведки СБУ, депутат Верховной Рады пяти созывов и член ПАСЕ с 2006-го по 2010 год.
Более 7 лет он занимается расследованием русского теракта против президента Польши Качиньского под Смоленском, в котором были убиты члены высшего политического руководства Польши.
В интервью украинскому изданию «Гордон» генерал заявил, что обнаружил, какими материалами располагает следствие благодаря работе западных исследователей и спецслужб, а также о том, почему Россия не выдаст обломки самолета польской стороне и будет настаивать на своей версии крушения Ту-154.
Григорий Омельченко заявил:
- Россия прекрасно понимает, что все следы преступления уничтожить невозможно, поэтому не собирается и не возвратит обломки полякам. Они хранятся под открытым небом и все эти семь лет их методично разрушают снег, дождь, мороз, жара. Польша уже ноту протеста направляла правительству России. Не помогло. Это уже и не так важно. Международные эксперты и военные специалисты доказали, что самолет был взорван перед посадкой.
Помочь может (не только Польше, но и Украине и другим странам мира, против которых Россия совершила преступления) лишь полная изоляция режима Путина.
Надо сначала усилить финансовые санкции, арестовать счета и недвижимость людей из ближайшего окружения Путина за рубежом, политического и военного руководства, объявить их в международный розыск и арестовать. Исключить РФ из всех международных организаций, в том числе ООН. Прекратить любое заигрывание с Путиным, вплоть до разрыва дипломатических отношений со страной. После принятия таких мер в России от режима быстро избавятся, а будущие руководители страны сами доставят Путина и его подельников, совершивших военные преступления, в Гаагский трибунал.
Созданный Путиным режим должен быть осужден мировым сообществом, а сам диктатор - ликвидирован, если не прекратит войны в Украине и Сирии, не освободит оккупированный Крым и часть Донбасса и добровольно не сдастся международному правосудию.
В ситуации, которая сложилась в связи с военной агрессией России против Украины, в соответствии с нормами международного права и национального законодательства, ликвидация Путина будет признана законной. Уверен, Медведев и Путин разделят общую радость, когда вдвоем будут сидеть в международной тюрьме, в одной камере, а не когда их повесят, как Саддама Хусейна, или растерзают и убьют, как Муаммара Каддафи.
…История неоднократно подтверждала, что военных преступников рано или поздно судят. Подтверждением этого является осуждение Международным трибуналом 161 военного преступника бывшей Югославии.
Хочу подчеркнуть, что если кто-то думает, что расследование таких дел, как катастрофа польского самолета или малайзийского Boeing, можно завершить за несколько месяцев, то это непрофессионал.
Тут сплелись история, идеология и просто патологическая ненависть Путина к Качиньскому, который из всех лидеров ЕС был самым принципиальным критиком российской внешней политики. Особенно после войны в Грузии, которую польский президент жестко осудил, назвав Россию государством-агрессором, а Путина - угрозой миру.
Путин не мог простить Качиньскому визит в Грузию 12 августа 2008 года вместе с президентами Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и выступление на митинге в Тбилиси. Этот визит, по сути, остановил полную оккупацию Грузии российскими войсками и предотвратил арест президента Михаила Саакашвили, которому лично угрожал Путин. К тому же Качиньский избрал внешний политический курс на тесное сотрудничество с США и ЕС и принял решение о размещении в Польше американской системы противовоздушной обороны.
Кратко напомню один исторический факт: в апреле 1943 года немцы устроили под Смоленском, возле села Катынь, раскопки захоронения расстрелянных энкавэдистами пленных польских офицеров и привезли на транспортном самолете польскую делегацию на этот же аэродром. Автобусами отвезли поляков, представителей красного креста и священников к месту казни. Делегация провела молебен, сделала фотографии, взяла некоторые вещи расстрелянных офицеров, отправилась автобусом на аэродром и тем же самолетом вернулась в Варшаву.
Лех Качиньский решил повторить этот маршрут 70 лет спустя. В Катыни он собирался заявить, что расстрел военнопленных является геноцидом поляков, и потребовать от России как правонаследницы СССР попросить прощения у польского народа и юридически оправдать расстрелянных как невинно убиенных. Об этом Качиньский заявил в лицо Путину еще в сентябре 2009 года в Польше в присутствии нескольких десятков руководителей Европы и других стран мира.
Это вызвало у Путина такое раздражение и ненависть к Качиньскому, вы даже себе не представляете! Допустить унижение повторно, да еще на "исконно русской земле", в Смоленске, Путин не мог. Российская сторона отказала полякам в их сценарии посещения Катыни.
Представители Качиньского заявили, что если им не разрешат повторить маршрут, будет международный скандал. И Кремль вынужден был уступить, но сделал это цинично - дал разрешение на вылет менее чем за сутки до визита. Сегодня уже известно, что самолет был заранее обречен на погибель.
…Когда власть в Польше поменялась и создали новую следственную группу в Генпрокуратуре и комиссию в министерстве обороны, я направил им установленные мною фактические данные и начал публиковать материалы своего расследования. А до этого проводить объективное следствие было невозможно и не имело смысла. Оно находилось под полным контролем спецслужб России через их тотальную агентуру в Польше.
Приведу пример: летом 2010 года в одной из западноевропейских стран сотрудники военной разведки Польши получили от коллег США (по их инициативе) фотосъемки со спутника, где запечатлен момент подрыва польского Ту-154М. Польские разведчики сразу поняли, какая это удача!
Окрыленные успехом, вернулись в Варшаву и доложили о результатах встречи. Руководитель Службы внешней безопасности Польши (аналог СБУ) Кшиштоф Бондарик письменно доложил Туску о полученных фотоснимках. Туск дал команду спрятать все в "долгий ящик" и отказался от помощи США. Американцы, узнав об этом, заявили, что поведение польского правительства является предательством интересов Польши и союзников по НАТО.
Еще пример: тем же летом в посольство Польши в Москве пришел офицер спецслужбы России, который попросил предоставить ему и его семье политическое убежище в Западной Европе в обмен на сведения о том, как был спланировал теракт, разработана и проведена операция по уничтожению польского самолета. Общеизвестно, что в каждом посольстве "под крышей" дипломата работают разведчики.
Получив такую информацию, польские дипломаты-разведчики сразу же доложили об этом своему руководству, направив письменное сообщение и заявление обратившегося гражданина РФ. Руководители разведки доложили Туску, а он в свою очередь дал команду отправить все материалы и сведения об этом человеке в ФСБ России.
Данную информацию документально подтвердил 11 мая 2016 года на закрытом заседании польского Сейма министр - координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский. Какова судьба этого гражданина России - неизвестно. Скорее всего, он под видом несчастного случая уничтожен агентами ФСБ.
Я установил, какие спецгруппы ФСБ и ГРУ России участвовали в уничтожении самолета, как задействовали лиц, занимающихся черной магией (в минобороны России есть засекреченный НИИ, который занимается военной астрологией и который составил натальную астрологическую карту на братьев Качиньских, экипаж самолета и даже на сам самолет), узнал о судьбе лиц, которые выполнили спецоперацию по уничтожению полькой делегации.
Их судьба - трагическая. Например, диверсионные группы под командованием заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России (в прошлом ГРУ), генерал-майора Юрия Иванова после выполнения операции были "зачищены".
"Зачистили", то есть ликвидировали. Точно так же, как в июле 2014 года "зачистили" военный экипаж "Бука", сбившего малайзийский Boeing.
Группа зачистки ФСБ сначала пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под Смоленском. Как это происходило - снято на видео мобильного телефона, которое было выложено в интернет. По словам американских журналистов, в ЦРУ подтвердили факт убийства поляков, выживших после катастрофы. Затем ФСБшники ликвидировали диверсионные группы Иванова вместе со специалистами, которые с использованием современных технологий сбили с курса посадки самолет и уничтожили его.
Сам Иванов также прожил недолго. Он, к слову, учился в Киевском высшем командном войсковом училище имени Фрунзе, на факультете военной разведки. Окончил его в 1980 году. У меня даже сохранилось его фото выпускника училища. Я с ним лично познакомился во время работы следователем в 1977 году.
Через полгода после Смоленской катастрофы тело Иванова нашли рыбаки возле берегов Турции. Официальная версия: военный разведчик утонул, не рассчитав собственных сил, во время отдыха в Сирии, на курорте Латакия, в летней резиденции президента Сирии Башара Асада, расположенной в 90 км от места обнаружения трупа.
Коллеги Иванова провели собственное расследование и выяснили, что генерал был ликвидирован спецами тайного подразделения ФСБ. По моим данным, это произошло после того, как выпивший Иванов проговорился коллегам из спецслужб России и Сирии, что он, "как Иван Сусанин, завел поляков в лес под Смоленском и пустил "Никой" пся крев Качиньскому и ляхам". И похвастался, что получил за это на День Победы орден из рук Путина.
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Ну да сначала самолет летел выше глиссады, экипаж предпринял резкое снижение, не видя земли, снизился ниже глиссады, отклонился от оси ВПП больше чем на 150 метров и тут бах взрыв. И как западные исследователи и спецслужбы через семь лет без исследования остатков самолета определили, что был взрыв.
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КАТЫНЬ-2. Генерал Омельченко: В сложившейся ситуации ликвидация Путина будет признана законнойУчастники застолья не сразу поняли, что за "баба такая". Иванов пояснил, что его "спецура" использовала высокочастотную электромагнитную пушку, называемую в честь богини победы, а также создала искусственный туман на аэродроме при помощи аэрозольных агрегатов, находящихся на вооружении.
Ликвидация исполнителей обычная практика в работе любых спецслужб. Особенно такая грязная работа использовалась в советские времена. Вспомните фразу Жукова: "Солдат не жалеть - бабы еще нарожают". Это закон существования самой системы, охраняющий тоталитарный режим и его диктатора, в нашем случае - Путина.
Во время расследования обстоятельств уничтожения польского и малайзийского самолетов я установил, что около 30 генералов и полковников, причастных к разным преступным спецоперациям в Чечне, Грузии, Украине и ряде других стран, приказ на проведение которых отдавал Путин, погибли при загадочных обстоятельствах.
Кто-то застрелился, кто-то "случайно" погиб от пули на охоте, кто-то выпрыгнул из окна или попал под поезд, кто-то погиб в ДТП, а об умерших от инфаркта или инсульта и говорить нечего. Все они были свидетелями преступлений, заказанных или организованных Путиным.
Только один пример. Полковник Службы внутренней разведки России Сергей Третьяков. Он руководил спецоперациями российской разведки в США с 1995-го по 2000 год и попросил политического убежища у американцев. Он прямо обвинил Путина в уничтожении польского самолета под Смоленском. Через два месяца после этого прежде не жаловавшийся на здоровье 53-летний Третьяков внезапно умер во дворе своего дома. Причина смерти известна ФБР. Но она, как и информация, которой он владел, спецслужбами США засекречена.
Закон любой мафии (уголовной, политической, финансовой): лучший свидетель - мертвый свидетель. ФСБ России - правопреемник КГБ СССР. Она сохранила в своей дьявольской деятельности дух своих прародителей: ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, применяя самые современные методы уничтожения неугодных Путину лиц.
По моему мнению, первый удар по самолету Качиньского был нанесен высокочастотной электромагнитной пушкой "Ника". Это как раз то, что зафиксировали самописцы. Простыми словами, пушка вывела из строя электронику, расплавив ее, как сыр в микроволновой печке. Затем, через несколько секунд, самолет был подорван термобарическим зарядом. И к такому выводу пришел не только я, но и другие эксперты.
Я обратил внимание на то, что почти все тела пассажиров самолета были обуглены и без одежды. Это могло случиться при огромной силе взрывной волны. Ее мог создать термобарический заряд. Такой разрывает даже легко бронированную военную технику. Во время взрыва создается температура около тысячи градусов, которая и обуглила тела. Эксперты установили, что пожара как такового на самолете не было, он не горел. Были лишь отдельные очаги возгорания, которые легко и быстро погасили.
На вооружении российской армии есть ракетно-пехотные огнеметы "Шмель" разной модификации, в том числе и с термобарическим зарядом. Я смог найти инструкцию по применению этого оружия. Вы сейчас ее видите, но публиковать нельзя.
Топливно-воздушная смесь термобарического заряда проникла в крылья самолета через выпущенные закрылки и в места, где находятся шасси, которые в этот момент уже были выпущены. Подрыв аэрозольной смеси уничтожил все живое, а самолет разорвало на куски из-за перепада давления.
Если просмотреть фото и видеосъемки сразу после катастрофы, то четко видно, какими крупными были обломки самолета. Теперь сравните со снимком российской МАК. Эта картинка красноречиво подтверждает, что большие обломки самолета были специально уничтожены.
У меня имеется оперативное видео (переданное мною польской стороне), запечатлевшее, как сотрудники российского МЧС разбивают ломами уцелевшие иллюминаторы, а ковшом экскаватора и отбойными молотками - большие обломки фюзеляжа самолета, что категорически запрещено делать. Делалось это умышленно: на иллюминаторах, обшивке, шасси и на электронном оборудовании самолета были оставлены специфические следы от применения высокочастотной электромагнитной пушки и термобарического заряда.
Самолет атаковали дважды. Современные спутники-шпионы без особого труда могут отследить многое. Я видел снимки подрыва самолета и не только их. Снимки и экспертизы уже приобщены к материалам польского уголовного дела.
Сразу отмечу, что последние 30 минут полета польского самолета Путин в реальном времени смотрел за ходом операции у себя в кабинете на мониторе...
За несколько секунд до подрыва самолета вырубили его электронику и электрическое питание - это была атака электромагнитной пушкой "Ника". Затем последовал удар термобарическим снарядом, и самолет, находившийся почти у самой земли, разлетелся на несколько больших кусков и десятки тысяч мелких осколков.
Опровергнуть эти мои выводы российская сторона может лишь при одном условии - она выдает Польше все обломки самолета (включая электронное и электрическое оборудование, осколки стекол кабины и иллюминаторов) для проведения независимой международной экспертизы. В том, что независимая экспертиза подтвердит мои выводы и аналогичные выводы других экспертов, я не сомневаюсь.
В специальной лаборатории университета американского города Акрон около 40 ведущих специалистов США, Великобритании, ФРГ, Нидерландов, Испании и других стран мира совместно со специалистами NASA провели разные экспертизы о причинах авиакатастрофы польского Ту-154М. Они пришли к однозначному выводу - разрушение самолета началось еще в воздухе, до столкновения с землей, что может быть только от подрыва самолета.
Если бы самолет действительно упал с высоты, на которой задел березу (как утверждают россияне), он развалился бы на четыре-шесть крупных кусков и многие пассажиры остались бы в живых. В реальности же от самолета осталось несколько крупных обломков и около 60 тысяч мелких осколков, а их разброс на площади периметром 600 на 700 метров свидетельствует, по заключению экспертов, о наличии взрыва.
Подчеркну, что операция была не одноактовой, а предусматривала несколько вариантов. Их выполняли разные подразделения спецслужб России, каждому из которых была поставлена своя задача и очередность ее выполнения.
Первый этап операции назывался "Непрошенный гость" ("Татарин") - по аналогии с известной пословицей. Ее задача - разделить визит в Смоленск Дональда Туска и Леха Качиньского, придав статус официального только визиту Туска, а Качиньского - статус частного. Эту часть операции Путин успешно выполнил с участием Туска, при содействии президента Медведева и МИД России.
Мне удалось установить, что решение о разделении визитов Путин и Туск приняли еще 1 сентября 2009 года в Гданьске. После мероприятий по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны, прогуливаясь по пирсу набережной, они тайно договорились отметить вместе, на правительственном уровне, 70-летие Катынской трагедии, без участия Качиньского.
Российская сторона категорически возражала, чтобы польская делегация во главе с Качиньским прилетела на самолете именно на аэродром Смоленск-Северный, несмотря на то, что 7 апреля на него приземлились Туск и Путин, которые совместно провели на правительственном уровне поминальные мероприятия по сценарию российской стороны.
Операция, которую проводило ГУ Генерального штаба минобороны России, имела кодовое название ИС, что, по мнению ее организаторов, являлось триединством России - историческим, национальным и духовным.
Почему ИС? Первая составляющая - Иван Сусанин, российский национальный герой, который зимой 1613 года завел отряд "ляхов" в лес на погибель, за что его порубили саблями, а сами поляки замерзли в лесу. Вторая составляющая ИС отсылает к оккупации и разделу Польши СССР и Германией в сентябре 1939 года согласно тайному договору между Гитлером и Иосифом Сталиным, а также расстрелу по его приказу 21 857 польских военнопленных весной 1940 года. Третья составляющая - в честь Сталина в годы Второй мировой войны так назвали самый грозный и тяжелый танк.
Второй этап операции - не допустить посадку самолета в Смоленске. Следует сразу отметить, если бы военные диспетчеры (руководители группы полетов) умышленно не ввели в заблуждение экипаж польского самолета, то, учитывая высокий профессиональный уровень подготовки командира, второго пилота, штурмана и бортинженера, которым уже приходилось действовать в подобных погодных условиях, они бы успешно посадили самолет. Замечу, что командир самолета Аркадиуш Протасюк успешно посадил этот же самолет на этот же аэродром, когда летел на нем в качестве второго пилота 7 апреля с делегацией во главе с Туском.
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КАТЫНЬ-2. Генерал Омельченко: В сложившейся ситуации ликвидация Путина будет признана законной.Аэродром, на который должен был приземлиться польский Ту-154М, по своему статусу военный. Таким же был и самолет президента Польши. В военной авиации действуют иные правила безопасности полетов, чем в гражданской. Если кратко: в гражданской авиации решение о посадке принимает командир самолета, а на военных аэродромах и для военных самолетов решение о разрешении или запрете посадки принимает исключительно руководитель полетов, а не командир экипажа!
Когда "внезапно" появился туман, который был ниже допустимой нормы видимости, установленной для посадки на аэродроме, руководитель полетов и руководитель зоны посадки знали, что, согласно инструкции обеспечения безопасности полетов на аэродроме Смоленск-Северный и федеральным правилам РФ о безопасности полетов, сажать самолет запрещено.
Следовало немедленно закрыть аэродром, запретить командиру польского самолета заходить на посадку и отправить его на аэродром во Внуково, который был определен Москвой в качестве запасного. Так поступили с российским военным транспортным самолетом, который вез транспорт для польской делегации. Но не в случае с Ту-154М.
Руководитель полетов доложил в Москву о невозможности посадить самолет из-за погодных условий. Но оттуда дали команду завести самолет на посадку. Руководитель полетов, будучи военным, подчинился преступному приказу вышестоящего начальника, зная, что никто не имеет права вмешиваться в его служебную деятельность при принятии решений. Он обязан был выполнять предписания федеральных правил и инструкцию аэродрома, регламентирующие безопасность полетов, а не приказ из Москвы.
Военные должностные лица - руководитель полетов полковник Николай Краснокутский, руководитель полетов подполковник Павел Плюснин, руководитель зоны посадки майор Виктор Рыженко, их вышестоящий начальник генерал Василий Сухарев и должностное лицо из Москвы, генерал Владимир Бенедиктов (отдавший приказ-рекомендацию завести Ту-154М на посадку), - отвечали за безопасность полета польского президентского самолета в воздушном пространстве России и его безопасность при посадке на аэродроме Смоленск-Северный. Нарушив указанные федеральные правила и инструкцию, они совершили воинское должностное преступление.
Польская сторона уже направила в Россию ходатайство о привлечении их к уголовной ответственности. Следственный комитет РФ отказался выполнять это требование.
Более того, экипаж самолета умышленно ввели в заблуждение, что он точно заходит на посадку (диспетчеры повторяли: "На курсе, на глиссаде"). На самом деле самолет заводили на посадку под углом "пикирования", - более чем на 150 метров левее от полосы и примерно за 500 метров от ее края. Это расстояние подтвердила московская техническая комиссия. Если бы руководители полетов завели самолет точно на посадочную полосу, то Ту-154М приземлился бы нормально даже почти вслепую.
Технические специалисты, которые описывали состояние приборов самолета, зафиксировали интересный факт: показатели высотомера на экране командира самолета и штурмана отличались более чем на 50 метров. Это смертельно для самолета при плохой видимости. И ни один из членов экипажа не мог бы переключить высотомер, не вставая с кресла.
Эксперты убеждены, что при помощи современных технологий в электронных системах самолета и на вышке аэродрома были совершены манипуляции. Грубо говоря, "очкарик" (хакер), взломал систему защиты, одновременно проник в компьютеры польского самолета и руководителей полета на вышке аэродрома, совершил коррекцию параметров курса и угла посадки самолета, увеличив угол глиссады, что и без подрыва самолета привело бы к катастрофе. Заметить эту подмену на мониторе компьютера было практически невозможно.
Конечно, предатели есть всегда. Министр обороны Антоний Мацеревич направил в Генеральную прокуратуру Польши официальное заявление о привлечении бывшего премьер-министра Дональда Туска к ответственности за совершение "дипломатического предательства", нанесшего ущерб интересам государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Польская прокуратура предъявила обвинение руководителю и двум должностным лицам канцелярии правительства Польши, которое возглавлял Туск, а также двум сотрудникам посольства Польши в Москве. Генеральному прокурору Польши направлены материалы, в которых рассказывается о "тесном сотрудничестве" польских и российских спецслужб, чтобы расследование велось в нужном для России направлении, о том, как ФСБ контролировала через свою агентуру в Польше расследование дела, которое вели бывшие польские военные прокуроры. Против них уже возбуждено дело.
Среди офицеров вооруженных сил Польши выявили трех агентов спецслужб РФ. Они уже осуждены. Есть информация, что генерал Иванов координировал ход операции по уничтожению самолета Качиньского с одним из старших офицеров военной разведки Польши, который в свое время был завербован ГРУ России. Польская контрразведка проверяет эти сведения.
Еще много вопросов остается без ответов. Польские следователи сейчас устанавливают:
живы ли члены экипажа и командир российского военного самолета Ил-76, который вез транспорт для польской делегации, но не приземлился из-за тумана;
живы ли охранники, которые были на борту самолета и должны были обеспечивать безопасность польской делегации;
жив ли российский военный штурман, хорошо знавший аэродром Смоленск-Северный, который должен был вылететь вместе с Качиньским 10 апреля, но перед самым вылетом был отстранен от полета;
кто из должностных лиц минобороны Польши в последний момент приказал снять с рейса российского штурмана.
Эти лица должны быть допрошены по всем обстоятельствам дела.
Сейчас, слушая официальные заявления польской стороны, радуюсь за коллег и чувствую, что не потерял свой профессионализм. Они подтверждают мои предыдущие выводы и достоверность собранных данных. Польские следователи установили, что большая часть медицинской документации погибших была сфальсифицирована, россияне подменили некоторые тела.
Я утверждал, что не могло быть "железной" березы, которую якобы задел крылом самолет и от удара о землю развалился. Сразу было понятно, что самолет не долетел до березы. Обломки самолета начали падать за 40 метров до места крушения. Позднее и это было подтверждено экспертами.
Мое расследование - неофициальное, его выводы - не окончательные и не обязательные для следствия и суда. Но оно проливает свет на многие обстоятельства и дает основание сделать вывод, что катастрофа польского президентского самолета была террористическим актом, организованным Путинным. Окончательные же выводы должен сделать Международный трибунал в Гааге, перед которым должны предстать в качестве обвиняемых Путин, Медведев, Туск и руководители спецслужб России.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Этот Омельченко в СССР в 1991 был довольно банальным деятелем - майором ментуры, свеже защищенным преподавателем школы милиции достаточно солидного возраста - 40 лет.
С 1992 пару лет самого разгула бардака служил в СБУ, так что по честному мог дослужится только до ничем не примечательного подполковника, а далее - вечный депутат, так что его генеральство и героизм чистая туфта, все заслуги - уголовные сказки, которые он 20 лет рассказывал о всех высших руководителях, последовательно предавая и обсерая все партии, в каких состоял, те - вообще все. За каждое громкое предательство он получал чин или орден, а теперь на пенсии занят любимым делом - просто бредит, чисто из любви к искусству.
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!
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Кажись эта засмаленая пшЫковская свинья, сидит на подсосе у кремлядьской ГНИДЫ и тупо клеит дурака.
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нехило рашка вбухала бабло в европейских палитиков в свои нулевые годы жирных коров.
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Это Квасневский, а погиб Качинский. Потому не брат.

Но гонит что-то не по делу, отмазывая русню.
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Тупо продался! Псюки умеют убеждать.
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Тупо продался! Псюки умеют убеждать.
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http://gordonua.com/publications/omelchenko-v-slozhivsheysya-situacii-likvidaciya-putina-budet-priznana-zakonnoy-po-analogii-s-ubiystvom-usamy-ben-ladena-221115.html
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Конечно не было. Потому и обломки не выдают и всячески препятствуют расследованию.
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Видно, що розслідування добралось до цього підара і всім буде відомо скоро як ця гнида зрада свій народ в угоду хуйлу
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гебнявый пшек Квасневский вдруг стал экспердом отбеливающим куйла....если небыло политического заговора .тогда почему Туск ,ставший премьером после смерти польской элиты(друг куйла) не летел в самолете ?
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Туск стал премьером ещё при Качиньском. А президент с премьером никогда не летают одним самолётом.
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Катинськая трагедия поляка Туска не касалась вообще....и он летел следом, другим рейсом за покойниками ...
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Вообще-то он за три дня до этого прилетал туда же, на этом же самом борту. Его визит был раньше основной делегации. Страну не оставляют без хотя бы одного из высших руководителей.
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страну оставляют без элиты страны ,предварительно решив вопрос как это сделать...
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а я ще за нього сьогодні топив...
вибачте, помилився
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Ты и за офшорника топишь. Потом тоже будешь слезы с соплями размазывать - помылывся , ізвінітє мол
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а ти не будеш вибачатись за борцунашвілі, вомбата, сірожу, шабуньку та інших
бо ти тупе чмо і сцикло
зробиш вигляд, що нічого такого не казав
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ссилочку, брехло, отримаєш від путєна, якщо буде погано зрадоботить
у сибір
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Шо, чмо порохатое, язык заплетается? Кава не допомогла? Взбодрись шоле, глядя на пальтрет кудрявого дьякона своего мацковского парханата. И опять таки, порохобот, согласись, раз ты лоханулся с лизанием дупы Януковичу и Квасневскому, допусти вероятность того, что и с липецким кнуром ты тоже может облажался?
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то ти язиком по клаві бацаєш, непотріб?
то новітнє ольгінське ноу-хау?
тепер зрозуміло, чому в зрадойогів така херня
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Порохобот, скажи пжалста, сколько еще бюджетных денег надо, чтобы минстецю купили нормальный учебник украинского? Я вам уже устал объяснять, что йандекс переводчик это некомильфо. Он не знает тонкощив мовы. Вот вы, козлорылые, никак не можете запомнить, что в отличие от мордовского йазыка, в украинском идёт изменение падежа при обращении. А вы продолжаете палиться на этом аки дети малые
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Раз все так классно, то пусть ватники и отдадут обломки польского борта /собственность Польши между прочим/, которые держат у себя в нарушении всех авиационных норм.
Проведенная пару годами раннее международная комплексная экспертиза ведущими спецами, готовыми давать показания в любом суде пришла к категоричным выводам - взрыв. Кроме того заклепки в берцовых костях + остатки взрывчатого вещества в креслах и подлокотниках.
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А че ж московиты самолет не отдают? И поляки, то молчат то три года, то вдруг поднимают тему?
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96 высокопоставленных персон Польши вместе с лехом качинськым и 'несчастный случай'? И Немцова убили тогда 'случайные люди' и Боинг не рашистский бук сбил , а 'напоролись на метеорит'.
Пан квасневськый, в Украине свободных ушей вообще не осталось. Эти 'случайеости' все плохо или хорошо , но подготовлены именно в кремле. Если честно, я была лучшего мнения о квасневском. А оказался ещё одним продажным кгбистом. Наверное, в то время других на таких постах вообще не было.
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"это был несчастливый случай" - но раша обломки до сихпор не отдаёт.... делаем выводы... кацапы гавнистый народишко.....
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Елвис, вот какое вам дело до польских дел ?
У них есть поляки - граждане пусть сами думают.
Вы посмотрите на голандцев .
Их граждан сбили при странных обстоятельствах - откуда БУК РФ взялся и почему авиакомпании не знали что есть опасность ?
Мумумуму.
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чтец Уничтожение гражданского борта с президентом - это совсем не польское дело. кацапстан многое себе позволяет, то Лондон подверг радиоактивной атаке, то ким вынь хуня вооружил, разжег кучу войн от Ичкерии до Сирии и убивает людей тысячами. Сбитие голландского Боинга - из той же серии.
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ой, лукавишь!
такие совпадения... не бывают случайными
это рассчитанные и продуманные действия, выдаваемые за несчастный случай...
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схоже у всіх хто приймав рашизм ломка почалася
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Елвис, разведки стран членов НАТО и по совместительству ЕС знали о наличии БУК РФ еще до того как сбили боинг.
Но молчали что бы российская агрессия выглядела гражданской войной.
И теперь когда гражданское общество уже начинает донадываться ждем когда они выразят свою позицию своим властям.
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чтец Поражение Боинга рашистами отснято в деталях как из космоса так и с баз в Турции и Румынии.Однако цимус в том, что подсветка на цель велась с расейской территории, что тоже зафиксировано как и перестройки воздушных эшелонов и отмены рейсов ростовским диспетчером. Придет нужное время - предъявят все по полной , не волнуйся.
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М-да, джентльмены... это просто на голову не налазит. Такая низость.
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Квасневсеий,тебя на твоей родине уже никто слушать не хочет,все знают и открыто говорят что ты московитская подстилка,так а в Украине ты свою лапшу разве что своему корефану,прыщавому пчеловоду раскажешь,может он поведется. ..и то врядли.
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так почему рашики не отдают останки и ящики?, не задымывался ватнику???
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Елвис, вы как то странно рассуждаете.

Что значит - придет время ?
Если бы российское вторжение было озвучено вовремя пассажиры Боинга остались бы живы.
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Если заинтересованная сторона возмётся единолично расследовать - любые факты можно истрактовать так как хочется, и "натянуть" на любую версию по вашему желанию... А так 1) России это было не нужно, 2) Если бы это был теракт - Польше не имело смысла это скрывать. Це був нещасний випадок, не було жодної політичної змови, - Кваснєвський про Смоленську катастрофу - Цензор.НЕТ 8815
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Честно кажучи, я не чекав, що Польща здується... Там дуже культурний народ, не смітить на вулицях, всі чемні, виховані. Але після Лєха Валенси у них при владі лише розумово недорозвинуті істоти, але які з вищою освітою на відміну від Валенси... Прикро. Невже Польща хоче стати такою ж дурнуватою, як і Московщина?
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_Культурный народ... чэмни... выховани... И не способны к самозащите. Посмотри фильм "разрушитель" со Сталлоне. Вот там как раз показано такое общество будущего - беспомощные, тепличные создания. И беззащитные! Очень на сегодняшний Запад похоже. Просто пугающее сходство!
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Продал брата. Иуда! И родину свою в придачу.
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Да само хуйло проговорилось, что даже если и был взрыв, то они вроде как ни при чём.А квасьневский гонит пургу.Старый нафталиновый маразматик.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЭто был несчастный случай, не было никакого политического заговора, - Квасьневский о Смоленской катастрофе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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